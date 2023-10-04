Заболотный и Файзуллаев не забили пенальти.

FONBET Кубок России остается главным местом для экспериментов, и ЦСКА этой опцией пользуется чуть ли не активнее всех в РПЛ. Ярчайший пример — разгром «Оренбурга» в первом туре, запомнившийся не только счетом, но и составом, который его обеспечил: помимо Чалова, Гайича и Зайнутдинова на оренбургской синтетике презентовали Арбузова, Кисляка и Ермакова. После такого эксперименты Федотова уже не удивляли — стержневые игроки основы получали отдых в каждой кубковой игре.

В Воронеже на скамейке остались Чалов и Давила, Мухин и Файзуллаев, Зделар и Обляков, Гайич, Набабкин и Келлвен. А молодежь в старте разбавили Роша, Мойзес, Мендес, Кучаев и Заболотный, вышедший с капитанской повязкой.

Турнирное положение не то чтобы позволяло ЦСКА не заморачиваться из-за результата. В их группе как раз все плотно, а единственная победа в основное время («Сочи» и «Оренбург» добили лишь по пенальти, а «Факелу» вообще уступили дома) обязывала брать максимум очков в Воронеже. Но логику Федотова понять можно: через три дня — дерби с разъяренным «Спартаком», которое прямо сейчас, конечно, важнее раскладов в Кубке.

Тем более что с «Факелом» смешанный состав в целом справлялся: да, банда Ташуева, которая тоже не избежала ротации, чуть больше владела мячом в финальной трети, но к перерыву ни разу не пробила в створ. ЦСКА атаковал острее, но самые опасные эпизоды — прорывы Заболотного и плотный выстрел Рядно — не реализовал.

В заключительные полчаса состав армейцев обновился до более привычных очертаний: в начале второго тайма посвежели фланги (вышли Гайич и Келлвен), а на 61-й минуте — еще и атака: Чалов и Файзуллаев заменили Кучаева с Ермаковым.

Это повысило интенсивность впереди, но на результативность долго не влияло. Да, Файзуллаев лез вперед и привычно обострял каждую атаку. Заболотного нагружали навесами с флангов. Но «Факел» терпел, ждал шанса — и в итоге забил первым. К этому моменту Ташуев грамотно обновил состав, бросив на поле Магаля с Мастерным, а через пару минут — Маркова и Якимова. Все сработало идеально: Марков принял длинную передачу слева, выждал паузу и покатил на Магаля, который выцарапал мяч у Мендеса, убрал Гайича и успел пробить в угол из-под Кисляка!

ЦСКА не мог вскрыть оборону Воронежа 80 минут, но справился за оставшиеся 10, причем с запасом. В самой концовке сработал фланговый кросс: Келлвен роскошно подал справа, Заболотный отвлек защитников, а Гайич пальнул с нескольких метров.

1:1 — серия пенальти в Воронеже стала для армейцев третьей в текущем розыгрыше Кубка. И первой, которую они проиграли. «Факел» уверенно реализовал четыре удара, вышел вперед после промаха Файзуллаева и побежал праздновать, когда Заболотный пальнул над перекладиной.

В группе А теперь еще плотнее, но Федотова вряд ли волнуют расклады — через четыре дня важное дерби со «Спартаком», а в девяти последних матчах у команды лишь одна победа в основное время. И теперь еще первое поражение по пенальти.