«Если не выигрывать в Воронеже в 3-4 гола, становится сложно». Абаскаль — о победе «Спартака» над «Факелом»

Пресс-конференция главного тренера красно-белых.

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Факелом» (2:1) в четвертом туре группового этапа Кубка России отметил дебют Даниила Зорина, встал на защиту Михи Мевли и объяснил отсутствие в заявке на игру капитана команда Георгия Джикии.

— Цель достигнута. Эта победа позволила нам гарантировать выход в следующую стадию Кубка России. В Воронеже приятно играть, здесь такая атмосфера! Если ты не выигрываешь у «Факела» с преимуществом в три-четыре гола, становится сложно любой команде. Мы снова здесь победили, это о многом говорит, потому что кроме нас здесь выиграли только «Крылья Советов». Я рад, что мы взяли три очка, идем дальше в турнире и прогрессируем как молодая команда, — сказал Абаскаль.

— Сегодня вы снова вышли со схемой с тремя центральными защитниками...

— Да, сегодня было три центральных защитника — Рыбус, Чернов и Маслов. Ребята могли подключаться к атакам, делать хорошие, опасные передачи на Промеса и Зиньковского. Были фазы, когда мы играли 4-4-2, но это все интерпретируется по ходу игры. Нам надо было закрывать определенные зоны, тактические изменения по ходу матча возможны.

— Почему Джикии не оказалось в заявке?

— Тут все объясняется ротацией. Он провел очень интенсивный матч на выходных, у него набралось много игрового времени. Надо было дать другим ребятам проявить себя на поле.

— Многие критикуют Мевлю. Сегодня он допустил ошибку. Что можете сказать об этом игроке?

— Для Михи это был очень сложный матч с точки зрения энергозатрат, потому что соперник делал постоянные забросы, были постоянные единоборства, в которых у «Факела» есть специалисты. Это всегда непросто — выходить в игру по ходу матча. Рад, что Мевля помог нам добиться сегодня победы.

— Что в перерыве дерби произошло у вас с тренером ЦСКА Федотовым?

— Позвольте мне не говорить о дне вчерашнем, а говорить о дне сегодняшнем.

— Как оцените игру дебютанта Зорина?