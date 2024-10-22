Сине-бело-голубые успешно завершили групповой этап.

Контрольный матч

Актуальный формат группового этапа FONBET Кубка России подразумевает, что в финальном туре могут встречаться команды без турнирной мотивации. При текущей схеме, когда сразу три клуба выходят в плей-офф, 6-й тур часто становится формальностью. Разница между первым и вторым местами минимальна, между вторым и третьим — чуть больше, но все равно не так уж велика: для кого-то Путь регионов может оказаться легче Пути РПЛ.

А в случаях «Факела» из «Зенита» все еще проще: оба соперника досрочно забронировали за собой четвертое и первое места соответственно, поэтому их очная встреча автоматически превратилась в контрольную.

Неудивительно, что Дмитрий Пятибратов и Сергей Семак устроили обширную ротацию составов. Делегация «Зенита» в Воронеж вообще была сильно усечена: из тех, кто выходил в основе на пятничную игру с «Акроном», в заявке оказались только Мантуан и Мостовой. И если Густаво вышел на газон с первых минут, то Андрей заменил его в перерыве.

Гол из посредственного тайма

«Факел» тоже предоставил время запасным: только Мертенс сохранил место в стартовом составе после победного матча РПЛ с «Ахматом». Хотя основа воронежцев совсем не выглядела сильно просевшей — разве можно назвать резервистами Маркова, Божина и Браими?

И первый тайм показал, что «Факел» готов бороться с чемпионом и обладателем Кубка России на равных. Хозяева играли раскрепощенно и стремились позиционно атаковать — словом, матч ничем не напоминал весеннюю встречу этих команд на Центральном стадионе профсоюзов, когда «Зенит» упустил победу. «Факел» еще и достаточно высоко прессинговал, хотя в премьер-лиге он встречает соперников ниже.

Питерцы долго не могли создать ничего вразумительного. Соболев был изолирован от команды, на флангах не хватало движения, а в середине поля трио Ахметов — Васильев — Ерохин с трудом справлялось с оппонентами. А на 37-й минуте сине-бело-голубых еще и поджидала неприятность: Чистяков попросил замену и уступил место на поле Эраковичу.

Однако, когда посредственный для «Зенита» первый тайм катился к перерыву, чемпион забил. Гол родился из ничего: воронежцы провалились в середине поля, Педро на полную мощность включил скорость и сделал пас в штрафную, откуда Ерохин отправил мяч под перекладину.

Тяжелая победа Семака

В перерыве на поле вышел находящийся в отличной форме Мостовой и тут же соорудил момент, однако его сильный прострел не нашел адресата. «Факел» ответил неплохим ударом Маркова в дальний угол, но и здесь зрители не увидели гола.

А на 59-й минуте мяч все-таки пересек линию ворот: Соболев наконец-то сверкнул в этой встрече, ассистировал Мостовому, но гол был отменен — Александр оказался в офсайде. Но Мостовой не унимался и вскоре создал еще один голевой момент — Мастерной выбил мяч лишь с линии ворот.

«Зенит» так и не смог удвоить преимущество в счете, и это стоило гостям нервной концовки. Под давлением петербуржцы перестроились на оборонительную игру, а после 75-й минуты вообще перешли на тройку центральных защитников.

Концовка явно осталась за «Факелом»: в одном моменте Маркову не хватило нескольких сантиметров, чтобы попасть в створ, в другом — мощно издали бил Щетинин. А в добавленное время всех повеселил Гудиев: голкипер «Факела» не только сыграл головой в чужой штрафной, надеясь сравнять счет, но и в спешке вбросил мяч из-за боковой — правда, не по правилам.

«Зенит» все-таки удержал минимальную победу, но воронежцы изрядно потрепали ему нервы в конце встречи. «Факел» покидает Кубок с гордо поднятой головой, а команда Семака ждет, с кем сыграет в первом раунде плей-офф.