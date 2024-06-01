Основная информация о суперфинале FONBET Кубка России.

Дата, место проведения и время начала финала Кубка России

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в воскресенье, 2 июня. Решающий матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени. Арена игры была выбрана до финалов Путей РПЛ и регионов.

Соперниками в финале Кубка России станут «Зенит» и «Балтика». Команды дошли до решающего матча, проведя в общей сложности по 12 игр. В двух встречах между собой, которые прошли в рамках группы С, клубы обменялись победами.

ФК «Зенит». Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит»: путь к финалу

«Зенит» завершил групповой этап Пути РПЛ на первом месте квартета С с 14 очками после встреч с «Балтикой», «Ахматом» и «Крыльями Советов». Затем в четвертьфинале верхней сетки сине-бело-голубые оказались сильнее «Динамо», в полуфинале прошли «Спартак», а в финале — прошлогоднего обладателя Кубка ЦСКА после двух ничьих и серии пенальти.

Путь РПЛ, групповой раунд. «Зенит» — «Ахмат» — 2:0, 3:3 (пенальти — 4:2)

Путь РПЛ, групповой раунд. «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:1, 0:1

Путь РПЛ, групповой раунд. «Балтика» — «Зенит» — 1:0, 1:2

Путь РПЛ, 1/4 финала. «Динамо» — «Зенит» — 1:0, 0:2

Путь РПЛ, 1/2 финала. «Спартак» — «Зенит» — 1:2, 0:0

Путь РПЛ, финал. ЦСКА — «Зенит» — 1:1, 0:0 (пенальти 4:5)

«Балтика»: путь к финалу

«Балтика» стала второй в группе С с 12 очками. Команда из Калининграда в четвертьфинале Пути РПЛ победила «Локомотив», а в полуфинале проиграла ЦСКА и переместилась в плей-офф Пути регионов. На втором этапе 1/2 финала нижней сетки балтийцы переиграли «Ростов», а в финале — «Спартак».

Путь РПЛ, групповой раунд. «Крылья Советов» — «Балтика» — 2:3, 2:1

Путь РПЛ, групповой раунд. «Ахмат» — «Балтика» — 0:2, 1:4

Путь РПЛ, групповой раунд. «Балтика» — «Зенит» — 1:0, 1:2

Путь РПЛ, 1/4 финала. «Балтика» — «Локомотив» — 2:2, 1:1 (пенальти — 7:6)

Путь РПЛ, 1/2 финала. «Балтика» — ЦСКА — 0:1, 0:2

Путь регионов, 1/2 финала, второй этап. «Ростов» — «Балтика» — 0:1

Путь регионов, финал. «Балтика» — «Спартак» — 1:0

Футболисты «Балтики». Фото ФК «Балтика»

Прогнозы и коэффициенты на финал «Зенит» — «Балтика»

Аналитики букмекерских компаний считают петербуржцев безоговорочыми фаворитами финала Кубка России. Победу «Зенита» по итогам 90 минут можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность — примерно 62%. Ничья оценивается за 4.20 (24%), успех «Балтики» — за 7.20 (14%).

Что говорят о финале «Зенит» — «Балтика»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации своей команды перед финалом.

«Это отдельный турнир, отдельная игра, шанс для нас и для «Балтики» войти в историю. Мотивация запредельная. Что касается игры «Балтики», то весеннюю часть команда провела очень хорошо — по качеству игры и количеству созданных моментов.

К сожалению, они не добрали свои очки даже в матчах, когда должны были это делать. Эти потери стали ключевыми в чемпионате. Кубок — это кубок. Думаю, все забыли уже чемпионат и готовятся исключительно к финалу Кубка. Это касается и нас. И сто процентов, что это касается и игроков «Балтики», — сказал Семак.

Нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра ставит титул команды выше личных успехов.

«Вы знаете, для меня самое важное, чтобы победила команда и мы завоевали титул. Для меня это куда важнее и всегда будет важнее, чем индивидуальные достижения. Титул лучшего бомбардира чемпионата уже позади, сейчас весь фокус на игре против «Балтики». Безусловно, я буду стараться помогать команде, но неважно, кто забьет. Главное, чтобы мы победили», — сказал Кассьерра.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассчитывает на поддержку зрителей в игре с чемпионом России.

«Финал много значит не только для меня, но и для клуба. В нашей коллекции не так много трофеев. Безусловно, важный матч.



О «Зените» больше скажет сам Сергей Богданович. Одна из самых сильнейших команд в лиге. Очень вариативная команда. В этом сезоне использовали две-три схемы. Высокое исполнительское мастерство помогает команде быть тактически гибкой.



Безусловно, мы приложим все усилия в этом матче. У нас была неделя на подготовку. Рассказали ребятам о слабых и сильных сторонах «Зенита». Нам важно показать свой лучший футбол. Надеемся, что удача будет на нашей стороне. Также рассчитываем на поддержку стадиона», — сказал Игнашевич.

Защитник «Балтики» Иван Остойич заявил о желании обыграть фаворита.

«Едем в «Лужники» побеждать. Не боимся «Зенит»? Вообще нет. В финале неважно, кто чемпион. Это один матч, и любая команда может выиграть», — цитирует Остойича «РБ Спорт».

Мнение экспертов о финале «Зенит» — «Балтика»

Бывший главный тренер «Локомотива» и других клубов Юрий Семин назвал плюсы каждого из финалистов.

«Для «Балтики» это единственный вариант, как не провалить сезон. Их мотивация будет на высочайшем уровне. В Кубке шансы есть у любой команды. Конечно, «Зенит» — безоговорочный фаворит. Они в находятся в хорошем тонусе, стали чемпионами. Я думаю, они сейчас в хорошем настроении», — сказал Семин в комментарии «СЭ».

Бывший игрок сборной России Роман Широков не исключает сенсационного исхода финала.

«В финальном матче все может случиться. На бумаге «Зенит» — потенциальный победитель. Как будет на деле, покажет игра», — сказал Широков в комментарии «СЭ».

Стадион «Лужники». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Список обладателей Кубка России

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Первым обладателем трофея стало московское «Торпедо».

Наиболее титулованным клубом в Кубке России является «Локомотив» — в активе московского клуба девять побед. 8 титулов у ЦСКА, по 4 раза побеждали «Спартак» и «Зенит».

Все победители Кубка России:

1993. «Торпедо»

1994. «Спартак»

1995. «Динамо»

1996. «Локомотив»

1997. «Локомотив»

1998. «Спартак»

1999. «Зенит»

2000. «Локомотив»

2001. «Локомотив»

2002. ЦСКА

2003. «Спартак»

2004. «Терек»

2005. ЦСКА

2006. ЦСКА

2007. «Локомотив»

2008. ЦСКА

2009. ЦСКА

2010. «Зенит»

2011. ЦСКА

2012. «Рубин»

2013. ЦСКА

2014. «Ростов»

2015. «Локомотив»

2016. «Зенит»

2017. «Локомотив»

2018. «Тосно»

2019. «Локомотив»

2020. «Зенит»

2021. «Локомотив»

2022. «Спартак»

2023. ЦСКА

Где смотреть трансляцию финала Кубка России

Прямая трансляция матча «Балтика» — «Зенит» пройдет на федеральном спортивном канале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 17.00 по московскому времени. Также трансляция состоится на канале «Матч! Премьер» — эфир стартует в 17.55 мск.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка России «Балтика» — «Зенит».