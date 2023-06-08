Народный Кубок: эпоха Возрождения

В воскресенье ЦСКА и «Краснодар» сыграет в решающем матче Кубка России .

11 июня в Лужниках состоится Суперфинал FONBET Кубка России — единственного футбольного соревнования в России, где еще не угас зрительский интерес, а победителя по-прежнему тяжело предсказать. Претерпев серьезные изменения в формате, Кубок реинкарнировался в уникальное соревнование, где, к примеру, можно было проиграть несколько раз и все равно дойти до финала. В преддверии развязки этого турнира предлагаем вспомнить ключевые моменты и важные цифры, которые сделали этот кубковый сезон особенным в своей истории.

Есть два пути

Перед стартом розыгрыша Кубка были объявлены нововведения: теперь в зависимости от статуса клубы пойдут по разным путям (Путь РПЛ и Путь регионов). Раньше клубы РПЛ тоже стартовали с группового этапа, но в этот раз ключевым изменениям подвергся плей-офф благодаря внедрению системы double elimination. Хотя поначалу не все футболисты до конца поняли формат соревнований, стоит признать эксперимент удачным. Формат, перекочевавший из киберспорта, увеличил и зрительский интерес, и количество матчей, что в условиях отстранения российских клубов от еврокубков можно считать плюсом. На пути к Суперфиналу и ЦСКА, и «Краснодар» провели в сезоне по 42 матча — это средний показатель количества игр с учетом выхода в еврокубковую весну.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Завораживающее начало

Впервые матчи 1/256 финала Кубка привлекли внимание федерального телевещателя и набрали весомую долю в целевой аудитории 14-59 лет. Причиной тому стал дебют медиафутбольных команд — 2DROTS и «Амкала» — в Кубке России на первой стадии Пути регионов. Доля «Амкала» на стадии 1/256 финала составила 2,5% целевой аудитории, а 2DROTS — 3%. В сравнении с матчами РПЛ по рейтингу это примерно как условный матч «Уфа» — «Урал». Более того, оба медиафутбольных коллектива покинули турнир, так и не проиграв ни разу в основное время: оба вылетели по пенальти от крепких «Текстильщика» и «Звезды». С огромной вероятностью мы снова увидим медиафутболистов в новом розыгрыше Кубка России.

Если истории про медиафутбол вам не по вкусу, то приключения футбольного клуба «Ставрополь-Агросоюз» не смогут оставить вас равнодушными: скромный сельский коллектив, за который выступали таксист, грузчик, курьер и регулировщик, обыграл в Кубке «Ессентуки», махачкалинский «Легион» и некогда пыливший в РПЛ «Спартак-Нальчик». Закончился путь ставропольцев поражением от команды ФНЛ «Нефтехимик», но определенную порцию оваций от экспертов и нейтральных болельщиков они все же заслужили.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Большой куш

Если болельщикам в новом розыгрыше был интересен новый формат и новые участники, то клубы получили мощнейший стимул — призовые выплаты. По информации от РФС, титульный партнер Кубка букмекерская компания ФОНБЕТ увеличила призовой фонд примерно в 10 раз, доведя итоговую сумму до 1,513 миллиарда рублей. Эта сумма, например, превышает призовой фонд Кубка Франции (11,9 миллиона евро, или 936 миллионов рублей), и для небольших клубов ФНЛ и ФНЛ-2 кубковые выплаты становятся важным источником дохода. К примеру, «Акрон», ставший сенсацией футбольной весны, заработал 41,07 миллиона за Путь регионов, что превысило кубковые доходы «Сочи», «Химок» и «Факела» из Пути РПЛ. Финалисты, разумеется, заберут самые большие куски пирога: ЦСКА гарантированно заработает 227 миллионов рублей, а «Краснодар» — 155. Кроме того, клубы разделят между собой доходы от билетной выручки. Для сравнения, прошлогодний триумфатор Кубка «Спартак» заработал около 40 миллионов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Важен каждый

Со стадии плей-офф на матчах Кубка появилась благотворительная акция «ДоброFON». В рамках этой акции благотворительная программа ФОНБЕТ «Ставка на добро» умножала количество пришедших на игру зрителей на 100 и полученную сумму отправляла в больницы и фонды в том субъекте РФ, где проходила игра. Начиная с полуфиналов обоих Путей количество зрителей умножалось на 300. Общая сумма благотворительных выплат превысила 57 миллионов рублей и была направлена в различные медицинские учреждения и благотворительные фонды Ульяновска, Екатеринбурга, Тольятти, Самары, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и других регионов. Получилась интересная взаимосвязь: чем лучше выступал клуб, тем больше он мог помочь нуждающимся в родном регионе. Матчи в Екатеринбурге и Краснодаре собирали внушительные аншлаги, от которых мы уже стали отвыкать в российском футболе.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

На футбол как на праздник

РФС совместно с ФОНБЕТ развернул широкую рекламную кампанию Кубка. Вместе со звездами российского футбола и другими селебрити Кубок объехал всю страну, попутно устраивая яркие предматчевые шоу: реинкарнация «Короля и Шута» на матче в Петербурге, зажигательные выступления Niletto и PLC в Екатеринбурге и Краснодаре, обладатель «Грэмми» Imanbek в Черкизове и «Моя Мишель» в Самаре. Трофи-тур Кубка стал гастролирующим оркестром, который неизменно привносил в каждый город футбольный праздник и фестивальное настроение.

— Вместе с РФС мы собрали команду профессионалов, которая сумела в несколько раз увеличить коммерческую привлекательность, смотрибельность и посещаемость FONBET Кубка России. Останавливаться на достигнутом не собираемся и в следующем розыгрыше Кубка обязательно порадуем любителей отечественного футбола новыми активностями и мероприятиями. Болельщиков ждет очень много интересного и необычного в рамках турнира в новом сезоне, а пока всех приглашаю на заключительный праздник российского футбола в Лужниках. Уверен, что финальный матч, шоу и эмоции вокруг него будут незабываемыми!, — отметил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.

Разумеется, организаторы подготовили насыщенную программу на Суперфинал. Уже известно, что гимн России исполнит Полина Гагарина, а после награждения перед зрителями выступит Баста. Впечатляет своим масштабом и предматчевая программа Кубка России. Так, согласно информации от РФС, 8 и 9 июня посетители Парка Горького и ВДНХ смогут сфотографироваться с маскотами клубов-участников Суперфинала и взять автографы у легенд и амбассадоров турнира: Евгения Алдонина, Владимира Быстрова, Романа Широкова и Романа Шишкина. А вишенкой на торте станет экспонирование огромной пятиметровой копии трофея Кубка России на Центральной площади «Лужников». К слову, похожий Кубок мы могли встретить в феврале на просторах социальных сетей, но тогда это был эффект смешанной реальности.

Вне зависимости от воскресного итогового счета на табло можно сказать одно — Кубок России вернул себе зрительский интерес и народную любовь. Хочется верить, что это надолго.

Владислав Андреев