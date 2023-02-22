Этот Кубок России — огонь. Вот три главных аргумента

В среду возобновится сезон-2022/23 в нашем футболе.

Дождались. Такой длинной паузы у нас не было давно — из-за ЧМ-2022 российский футбол ушел на перерыв еще в конце ноября. Но отпуск и сборы позади, команды и болельщики заряжены. При этом в первый же день кубковый жребий преподнес матч с самой громкой вывеской на стадии четвертьфинала Пути РПЛ — «Локомотив» — «Спартак».

Весной нас вообще ждет много интересного. Смогут ли красно-белые навязать борьбу «Зениту» в лиге? Москвичи в уверенном стиле выиграли зимний товарищеский турнир, усилили состав двумя защитниками — Дуарте и Таварешем, к тому же ждут возвращения в строй Мозеса и Бальде. Удержит ли «Ростов» третью строчку под давлением «Динамо» и ЦСКА? Как проявит себя в «Краснодаре» новый тренер Владимир Ивич? А в «Сочи» — маститый Курбан Бердыев? Попытаются ли выжить «Торпедо» и «Химки», которые пока выглядят явными претендентами на вылет? Спасется ли от стыков «Локо», где вообще произошла кадровая революция с приглашениями как талантливых Пиняева с Глушенковым, так и опытных Дзюбы со Смольниковым? А разбираться с этим составом и пытаться дотянуться до спасительной 12-й строчки предстоит Михаилу Галактионов.

Артем Дзюба. ФК «Локомотив»

В общем, интриг в РПЛ полно. Но пока на повестке дня FONBET Кубок России. Он впервые проходит по оригинальной формуле, вдохнувшей в соревнования новую жизнь. Вот три главных пункта, которые делают турнир столь привлекательным.

Первый. Нам еще только предстоит окончательно разобраться с кубковым форматом, привыкнуть к нему. Я пока, например, до сих пор не могу для себя понять, кто станет обладателем кубка, если в суперфинале сильнейший Пути регионов (скажем, «Зенит») превзойдет победителя Пути РПЛ. Все-таки традиционный подход подсказывает, что питерцы уже не могут претендовать на главную награду, выйдя из группы с третьего места. Это как если бы они из Лиги чемпионов перешли бы в Лигу Европы. Но в нынешнем Кубке сине-бело-голубые в финале снова имеют шанс вернуться в «Лигу чемпионов».

Футболисты «Зенита». Александр Федоров, Фото «СЭ»

С этим еще придется свыкнуться, но мы наверняка это сделаем. Вместе с тем положительный момент очевиден. Болельщики в большинстве своем следят за Кубком, пока там выступает их любимая команда. Раньше попрощаться с турниром они могли после первой же стадии. Сейчас для команд РПЛ были обязательные шесть туров на групповом этапе, но и это еще не все — есть утешительный Путь регионов, в который отвалился тот же «Зенит». Да и поражение в плей-офф Пути РПЛ не завершает выступление, а дает второй шанс в нижней части сетки. В общем, право на осечку есть у каждого.

Второй. Мотивация. Сильно сомневаюсь, что к кубковому плей-офф кто-то отнесется спустя рукава, выставляя второй или вообще дублирующий состав. И дело не только в том, что в отсутствие еврокубков внутренние турниры стали более значимыми, — еще и в рекордных призовых. РФС недавно довел до общественности: «Урал» в FONBET Кубке России заработал уже 75,7 миллиона рублей. А это еще не начинался плей-офф. Я просуммировал указанные призовые — вышло, что главный победитель способен добавить в клубный бюджет 270 миллионов. Под 4 миллиона долларов. Сильно.

Третий. Зрительский интерес. На фоне неоднозначного отношения болельщиков к внедрению Fan ID кубковый турнир остается островком стабильности. Туда можно прийти по старинке — просто купив билет и не думая ни о каких дополнительных документах. Мы уже видели, к чему это приводит, на примере тех городов, где паспорт болельщика действует с лета. Скажем, в Ростове в выходной день на матч чемпионата с ЦСКА пришло 8 тысяч зрителей, а спустя три дня — в будни — на Кубке против «Динамо» собралось 28 тысяч. Огромная разница.

Финал же снова пройдет в Лужниках. И если атмосфера на нем будет, как на игре «Спартак» — «Динамо» в прошлом мае, то лучшей рекламы нашему футболу не придумать.