Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:15

«Спартак»: падение продолжается. Что это — временный кризис или начало конца периода Абаскаля?

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Кейта Бальде
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/4
Telegram Дзен
Во вторник красно-белые уступили в Екатеринбурге «Уралу» (1:2) и вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команде нужна перезагрузка.

Отличительная особенность «Спартака» в этом сезоне — он не оправдывает никаких ожиданий. Ни записных скептиков, ни тех, кто привык верить до последнего.

После назначения Гильермо Абаскаля, к которому сразу после приезда в Москву прилипло определение «тренер-ноунейм», многие были уверены, что тот пойдет по пути своего соотечественника Рауля Рианчо. Попробует поставить очередной дешевый аналог «тики-таки», пару раз скажет что-то забавное на пресс-конференциях и убудет восвояси. Ну или что-то в этом роде. Мимо! Испанец довольно быстро освоился в новых реалиях — завоевал авторитет в раздевалке, заручился доверием ветеранов и настроил реально качественный агрессивный футбол, который на осеннем отрезке время от времени даже восхищал. Пессимисты оказались посрамлены.

К зимней паузе «Спартак» подошел на втором месте — уверенный в своих силах и нашедший новые точки опоры. Понятно, что про реальность полноценной чемпионской гонки с «Зенитом» весной говорили скорее те, кто любит разогреть интригу на ровном месте. Но, учитывая прогресс красно-белых, хотелось рискнуть и предположить, что при определенном стечении обстоятельств москвичи поборются с сине-бело-голубыми за золото в следующем сезоне. В конце концов, сложилось впечатление, что Абаскаль нашел рецепт создания классного коллектива — вроде бы оставалось лишь добавить летом еще несколько ингредиентов (в первую очередь опорника с центральным защитником), и вперед. Но рестарт заставил оптимистов охладить пыл — «Спартак» перестал оправдывать ожидания.

Никита Чернов (слева) против игрока &laquo;Урала&raquo;. «Спартак» остается в нокдауне. «Урал» отправил красно-белых в Путь регионов

То, что он угодил в кризис, — больше не предположение, а сухой факт. Вылет в Путь регионов FONBET Кубка России после поражения от «Урала» — уже не стечение обстоятельств, а следствие ямы. Достаточно взглянуть на лежащие на поверхности цифры, чтобы в этом убедиться.

По итогам четырех весенних туров «Спартак»:

— на 10-м месте по набранным очкам (5 из 12 возможных);

— делит 7-8-е места с «Факелом» по забитым мячам (5);

— находится на 6-м месте по ожидаемым очкам (6,41 xPTS).

Прошлым летом от красно-белых никто не ждал чего-то особенного, но теперь, после подаренной надежды, последние результаты наверняка удручают болельщиков. Весь вопрос в том, насколько кризис ожидаем. С одной стороны, «Спартак» — команда, где в составе немало молодых, многие из которых начали получать регулярную практику во взрослом футболе совсем недавно. Логично, что спадов по ходу сезона в таких условиях избежать практически невозможно.

Кейта Бальде
Кейта Бальде.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

С другой стороны, возникает вопрос к правильности работы тренерского штаба на зимних сборах — по идее лучшая форма должна быть именно сейчас, на решающем отрезке чемпионата. Раз случилось наоборот, то это повод задуматься. Тем более ошибки при подготовке совсем не исключены — все же Абаскаль впервые в карьере столкнулся с такой продолжительной паузой посреди сезона.

Не забываем и то, что нынешний «Спартак» сильно зависит от формы лидеров. Перестал забивать Соболев, чуть сдал по сравнению с самим собой осеннего образца Промес — и оказалось, что больше некому забивать. Николсон нестабилен, Мелешин сыроват, а Бальде все еще представляет собой человека, вспыхивающего лишь эпизодами. Показательно, что по ожидаемым голам (7,19 xG) «Спартак» — лучший в РПЛ после рестарта. Но по реальным, как уже упоминалось, — наравне с «Факелом».

Фаниль Сунгатулин не&nbsp;стал праздновать гол в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» выбил в Путь регионов свой же воспитанник. Сунгатулин обещал не праздновать — и сдержался!

«Чтобы выиграть чемпионат, нужен сплав молодости и опыта в коллективе, а у красно-белых больше молодых игроков, — говорил перед встречей с «Уралом» экс-защитник «Спартака» и сборной России Владимир Гранат. — Есть опытные футболисты, но если травму получают Промес, Джикия или Зобнин, то на замену им нет людей, которые возьмут на себя роли лидеров и на поле, и в раздевалке».

Ведущие исполнители сейчас на самом деле либо недоступны, либо находятся не в лучшем состоянии. Пропали и результаты. Впереди у красно-белых — Путь регионов в Кубке и еще девять туров РПЛ, за которые можно успеть реабилитироваться и вырвать вторую строчку у «Ростова». Этот отрезок должен прояснить — что такое нынешний кризис «Спартака»? Временный спад или же соперники адаптировались к футболу Абаскаля, а тому попросту больше нечего предложить оппонентам?

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

После «Урала» вопрос повис в воздухе, но ответ на него мы узнаем в течение ближайших двух месяцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
04 апр, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
Спартак
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
15
71
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Охота за первой ракеткой. Возглавит ли Медведев рейтинг ATP в ближайшее время?
Погиб отец главного юниора страны Мичкова. Его тело нашли в пруду напротив дома
В Красноярском крае обнаружены останки двух убитых 22 года назад девушек
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин посетил место убийства Татарского
В этом году с российского рынка могут уйти до 30 банков
Финский политолог назвал огромной ошибкой вступление Финляндии в НАТО
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии финала «Запада»
Полина Лысенко перестала быть пресс-атташе и ведущей клубных медиа «Динамо»
«Акрон» в серии пенальти обыграл «Динамо» и выбил бело-голубых из FONBET Кубка России
Деменко: «Спартак» попал в какую-то пропасть»
Полузащитник «Динамо» Норманн рассказал о своем состоянии в связи с пропуском игры против «Акрона»
«Динамо» — «Акрон»: судья предупредил динамовца, но простил игрока гостей. Турбин поступил непоследовательно
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Чернышов: «Приглашение Горлова в «Пари НН» изначально казалось авантюрой»
«Химки» обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть удаление Лысцова в матче с «Краснодаром»
Генеральный директор «Ахмата»: «В каждой игре стоит установка одержать победу»
Семин: «Абаскаль хорошо работает, сейчас «Спартак» напоминает романцевский период»
«Локомотив» не планирует продлевать контракт с Иваном Игнатьевым
Глушаков назвал сильную сторону Юрана: «Он умеет давать результат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» выбил в Путь регионов свой же воспитанник. Сунгатулин обещал не праздновать — и сдержался!