«Спартак»: падение продолжается. Что это — временный кризис или начало конца периода Абаскаля?

Во вторник красно-белые уступили в Екатеринбурге «Уралу» (1:2) и вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России. Команде нужна перезагрузка.

Отличительная особенность «Спартака» в этом сезоне — он не оправдывает никаких ожиданий. Ни записных скептиков, ни тех, кто привык верить до последнего.

После назначения Гильермо Абаскаля, к которому сразу после приезда в Москву прилипло определение «тренер-ноунейм», многие были уверены, что тот пойдет по пути своего соотечественника Рауля Рианчо. Попробует поставить очередной дешевый аналог «тики-таки», пару раз скажет что-то забавное на пресс-конференциях и убудет восвояси. Ну или что-то в этом роде. Мимо! Испанец довольно быстро освоился в новых реалиях — завоевал авторитет в раздевалке, заручился доверием ветеранов и настроил реально качественный агрессивный футбол, который на осеннем отрезке время от времени даже восхищал. Пессимисты оказались посрамлены.

К зимней паузе «Спартак» подошел на втором месте — уверенный в своих силах и нашедший новые точки опоры. Понятно, что про реальность полноценной чемпионской гонки с «Зенитом» весной говорили скорее те, кто любит разогреть интригу на ровном месте. Но, учитывая прогресс красно-белых, хотелось рискнуть и предположить, что при определенном стечении обстоятельств москвичи поборются с сине-бело-голубыми за золото в следующем сезоне. В конце концов, сложилось впечатление, что Абаскаль нашел рецепт создания классного коллектива — вроде бы оставалось лишь добавить летом еще несколько ингредиентов (в первую очередь опорника с центральным защитником), и вперед. Но рестарт заставил оптимистов охладить пыл — «Спартак» перестал оправдывать ожидания.

То, что он угодил в кризис, — больше не предположение, а сухой факт. Вылет в Путь регионов FONBET Кубка России после поражения от «Урала» — уже не стечение обстоятельств, а следствие ямы. Достаточно взглянуть на лежащие на поверхности цифры, чтобы в этом убедиться.

По итогам четырех весенних туров «Спартак»:

— на 10-м месте по набранным очкам (5 из 12 возможных);

— делит 7-8-е места с «Факелом» по забитым мячам (5);

— находится на 6-м месте по ожидаемым очкам (6,41 xPTS).

Прошлым летом от красно-белых никто не ждал чего-то особенного, но теперь, после подаренной надежды, последние результаты наверняка удручают болельщиков. Весь вопрос в том, насколько кризис ожидаем. С одной стороны, «Спартак» — команда, где в составе немало молодых, многие из которых начали получать регулярную практику во взрослом футболе совсем недавно. Логично, что спадов по ходу сезона в таких условиях избежать практически невозможно.

Кейта Бальде. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С другой стороны, возникает вопрос к правильности работы тренерского штаба на зимних сборах — по идее лучшая форма должна быть именно сейчас, на решающем отрезке чемпионата. Раз случилось наоборот, то это повод задуматься. Тем более ошибки при подготовке совсем не исключены — все же Абаскаль впервые в карьере столкнулся с такой продолжительной паузой посреди сезона.

Не забываем и то, что нынешний «Спартак» сильно зависит от формы лидеров. Перестал забивать Соболев, чуть сдал по сравнению с самим собой осеннего образца Промес — и оказалось, что больше некому забивать. Николсон нестабилен, Мелешин сыроват, а Бальде все еще представляет собой человека, вспыхивающего лишь эпизодами. Показательно, что по ожидаемым голам (7,19 xG) «Спартак» — лучший в РПЛ после рестарта. Но по реальным, как уже упоминалось, — наравне с «Факелом».

«Чтобы выиграть чемпионат, нужен сплав молодости и опыта в коллективе, а у красно-белых больше молодых игроков, — говорил перед встречей с «Уралом» экс-защитник «Спартака» и сборной России Владимир Гранат. — Есть опытные футболисты, но если травму получают Промес, Джикия или Зобнин, то на замену им нет людей, которые возьмут на себя роли лидеров и на поле, и в раздевалке».

Ведущие исполнители сейчас на самом деле либо недоступны, либо находятся не в лучшем состоянии. Пропали и результаты. Впереди у красно-белых — Путь регионов в Кубке и еще девять туров РПЛ, за которые можно успеть реабилитироваться и вырвать вторую строчку у «Ростова». Этот отрезок должен прояснить — что такое нынешний кризис «Спартака»? Временный спад или же соперники адаптировались к футболу Абаскаля, а тому попросту больше нечего предложить оппонентам?

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

После «Урала» вопрос повис в воздухе, но ответ на него мы узнаем в течение ближайших двух месяцев.