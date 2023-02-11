Где «Волга» примет «Зенит»: Ульяновск, Нижнекамск, Тольятти, Самара — или Санкт-Петербург?

Окончательное решение должно быть принято 14 февраля.

Судьба четвертьфинального матча Пути регионов Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» формально еще не решена. 8 февраля в Ульяновске побывала комиссия РФС, которая осмотрела поле стадиона «Труд», но не вынесла окончательный вердикт, взяв паузу до 14 числа. В этот день газон проинспектируют еще раз, но если не произойдет чудо, то встречу с чемпионом придется переносить в другое место. В начале месяца в регионе стоял приличный мороз — например, 8-го температура опускалась до минус 23. При этом из-за осмотра защитную пленку на несколько часов поднимали, что тоже не пошло на пользу покрытию — оно просто вымерзло, что здорово осложняет процесс восстановления травы.

И вот здесь начинают бушевать страсти. В качестве резервных стадионов «Волга» назвала далеко не самые современные спортсооружения в Тольятти и Нижнекамске, последний город — приоритет. Козырей у обоих, по большому счету, всего два — искусственный газон и относительная близость к дому хозяев. В то же время «Зенит» предлагал сопернику заявить в качестве резервного варианта «Газпром Арену» — причем только в случае вердикта РФС о непригодности поля в Ульяновске. По нашим данным, клуб из Петербурга рассказал о своей идее «Волге» и футбольному союзу еще до того, как сделал официальное предложение — категорического «нет» в ответ ни от кого не прозвучало. Более того, невский клуб гарантировал ульяновцам полную компенсацию расходов на организацию матча.

Фото ФК «Зенит»

Тем не менее сине-бело-голубые получили волну хейта в соцсетях. Питерцам в который раз припомнили «админресурс», обвинили в желании подмять оппонента из низшей лиги под себя, «купить» его, да и банально упрекали в наглости. Мол, вы и так сильнее — сгоняйте на выезд, покажите, как умеете играть, местным болельщикам, отбросьте снобизм. Такая точка зрения тоже имела бы право на жизнь, если бы не одно «но». Почему Клаудиньо, Дуглас Сантос, Кузяев и Ко должны демонстрировать мастерство на плохом газоне, рискуя здоровьем — своим и соперников — если при желании возможны иные сценарии? Плюс низкое качество поля тождественно равно снижению качества футбола.

Так что, на мой взгляд, эпитеты «админресурс», «наглость» и «снобизм» в данном случае вообще ни при чем. Речь идет о банальном желании чемпиона провести кубковый четвертьфинал в комфортных условиях — раз это теоритически не исключено. Кстати, ответ на свое предложение «Зенит» получил только от «Волги» (отрицательный), а вот РФС пока молчит.

Хорошо, допустим, ульяновцы ни в какую не хотят играть с фаворитом на его стадионе при всех плюсах «Газпром Арены». Но почему бы тогда не договориться с самарской «Солидарность Ареной»? Логистика плюс-минус та же, что в случае с Нижнекамском и Тольятти — соседняя с Ульяновской область, но уровень спортивного сооружения, принимавшего ЧМ-2018, совершенно другой. Пусть даже там 23 февраля, за двое суток до даты матча «Волга» — «Зенит», состоится первая четвертьфинальная встреча Пути РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо». Для такого современного стадиона 48 часов на приведение покрытия в порядок — достаточный срок.

Фото ФК «Волга» (Ульяновск)

Аренда — слишком дорогое удовольствие для финансирующегося из регионального бюджета клуба? Экономят сейчас действительно все, но мероприятия по экстренному оживлению травы на домашнем «Труде» и/или организация приема «Зенита» в Нижнекамске или Тольятти тоже стоят денег. При этом в Самаре команды и зрители получат несравнимо более комфортные условия, а телевидение — качественную картинку. В плане «домашности» же для «Волги» разницы нет никакой — если встречу придется переносить, что Самара, что Нижнекамск, что Тольятти станут нейтральным полем для обоих соискателей путевки в полуфинал. «Газпром Арена» же с ее раздвижной крышей — безусловно, гостевая для «Волги» — компенсирует этот фактор в прямом смысле финансово и в переносном — комфортабельностью.

Так стоит ли ломать копья вокруг места проведения матча, если есть как минимум два логичных варианта? РФС пора определиться.