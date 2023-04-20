Кубок — «Акрону»! И руки прочь от Абаскаля! Рабинер — о вылете «Спартака» от клуба первой лиги

Реакция обозревателя «СЭ» на очередную сенсацию.

Чужой опыт, который ничему не научил

Перед самым началом матча в Жигулевске я поделился с читателями своего телеграм-канала «РабиНерв» ощущениями: у меня не было никакой уверенности, что «Спартак» выиграет у «Акрона».

И из-за невнятной весны у самих красно-белых, о которой уже сказано-пересказано.

И из-за невероятного сбора командой из Тольятти московских скальпов. Этот факт в сочетании со своим полем должны были убрать у «Акрона» какой-либо психоз. Команде Евгения Калешина было абсолютно нечего терять.

И из-за обилия травм и дисквалификаций, ввиду которых на спартаковской скамейке осталась одна молодежь, не считая полуздорового капитана Джикии. То есть и такого преимущества во втором тайме за счет замен, какое могло быть при полном составе, у фаворита не просматривалось.

И из-за грамотного решения хозяев играть в Жигулевске, а не в Самаре. «Самара Арена» увеличила бы в первую очередь число спартаковских болельщиков на трибунах. И убрала бы преимущество своего привычного искусственного поля. Что «Спартак» представляет собой на синтетике, все увидели в Оренбурге. А тут для «Акрона» — своя раздевалка, расположение трибун, маленькая вместимость, каждая знакомая кочка на поле. Все это — тоже преимущество.

В общем, я заключил, что красно-белым, хоть они и фавориты, следует быть крайне бдительными и сконцентрированными. Но опыт «Локомотива» и «Динамо» ничему их не научил.

ФК «Акрон»

Тренерская дуэль и игра замен

Хоть «Спартак» и не забил пенальти (Бальде Кейта исполнил Оливье Жиру из матча «Наполи» — «Милан» — удар на такой же удобной для вратаря высоте), но «Акрон» по первому тайму абсолютно заслуживал вести в счете. И по ударам — 8-4 всего, 6-4 в створ. И по голевым моментам, которых я у тольяттинцев насчитал пять против двух у спартаковцев.

Хозяева создали два шанса подряд на 15-й минуте: сначала Максим Палиенко с линии вратарской головой пробил прямо в Александра Максименко, а потом на угловом спартаковского вратаря ослепило солнце, он закинул мяч себе за шиворот, и Алексис Дуарте выбил мяч с линии. Уже после пенальти Андрес Понсе с Антоном Килиным выходили два в один, и южноамериканец неудачно решил перебросить Максименко вместо паса партнеру на пустые ворота. Ну, а потом — два гола в конце тайма.

У «Спартака» же кроме 11-метрового был только удар того же Бальде прямо в Волкова. Да и просто играл «Акрон» умнее и лучше, четко понимая, чего хочет на поле. И никаких «автобусов» — даже близко! Команда Калешина играла в свой футбол и диктовала его сопернику.

Калешин не побоялся поставить с первых минут 18-летнего Никиту Салтыкова, не сделал ставку на один опыт, не побоялся, что мальчишка перегорит. Салтыков и отличный гол забил, и вообще почти весь матч не давал житья спартаковской обороне. Когда во втором тайме он ускорился в штрафной и обыграл Дуарте один в один как пацана из ДЮСШ, возник вопрос — зачем такие Дуарте «Спартаку» нужны?

Оба гола «Акрон» организовал с правого, солнечного фланга. То, что в этом просматривалась закономерность, подтвердила одна из двух замен Гильермо Абаскаля в перерыве. Налево вышел Леон Классен — правда, не вместо игравшего там Томаша Тавареша. Португальца отправили на другой край, а на лавку сел правофланговый — Денисов.

Но ничего не изменилось. В первые минут двадцать после замены по моментам снова было 2:0 в пользу «Акрона» — штанга и упомянутый выход Салтыкова. Показательная цифра — за первые 75 минут «Акрон» совершил пять фолов. Пять! У команды первой лиги против действующего обладателя Кубка и текущего третьего места в РПЛ.

Фото ФК «Спартак»

«Спартаку» надо перетерпеть весну кошмаров

Потом, конечно, тольяттинцам пришлось потерпеть. В последние 15 минут «Спартак» зажал хозяев в своей штрафной, те уже еле дышали, а после замены Понсе на Абу-Саида Эльдарушева вообще перестали цепляться за мячи, хотя при венесуэльце делали это регулярно. Но после отличного гола Тавареша (попал так попал!) ни одного настоящего момента не создал и «Спартак». Какой-нибудь «дурак» мог залететь, но не что-то разумное и наигранное. Не залетел — и поделом.

Футболисты «Акрона» после победы над «Спартаком» получат звания мастеров спорта. Согласно Единой спортивной классификации, утвержденной в 2017 году приложением к приказу Министерства спорта, для получения звания «мастер спорта» надо войти в число первых четырех команд Кубка России среди мужских коллективов (у женских — в число двух лучших). «Акрон» это условие выполнил.

А у «Спартака» какая-то весна кошмаров. Причины требуют серьезного и отдельного разбора — касающегося, допустим, зимней селекции. Но меня страшно злят разговоры, что Абаскаль-де сдулся и его надо убирать. Вот из-за тысяч таких истерик, истериков и истеричек, настроению которых поддаются на клубных верхах, в «Спартаке» и меняются тренеры каждый год.

Уберите руки и глотки от Абаскаля! Оставьте тренера в покое и дайте ему, уже показавшему в первой части чемпионата свой талант и видение игры «Спартака» (Юрий Семин, например, сравнил ее с футболом времен Олега Романцева), спокойно работать. Только что вы же визжали от восторга и называли его гением, а теперь пара-тройка неудач — и «пшел вон», как это обычно и бывает в «Спартаке» XXI века?!

Пора прекращать это вредительство. Если вы считаете, что клуб поторопился с продлением контракта с испанцем, то кто в этом виноват — сам Абаскаль? Или все же руководство клуба, устроившее эту спешку? А коли продлили — доверяйте, даже если сейчас что-то не идет. Даже если проиграли «Акрону».

Андрея Талалаева, Михаила Галактионова и даже Славишу Йокановича уволили после проигрышей их команд «Акрону»? Что-то я не заметил. И не надо называть данное поражение позором и скандалом. Для любой страны это нормальная кубковая история, в которой надо восхищаться духом маленькой команды, а не топтать фаворита.

У «Спартака» по разным причинам не было Селихова, Промеса, Мозеса, Джикии, Литвинова, Хлусевича, Соболева, Николсона. Но ссылаться на их отсутствие после вылета от «Акрона» — стыдно. И Абаскаль не ссылается. Он поздравляет с достойной игрой и победой соперника, который заслуживает этих поздравлений. Он ни на кого не валит ответственность. Он готов разбираться в происходящем и извлекать уроки. Так дайте же, нетерпеливые, ему такую возможность! «Скоро только кошки родятся», — хоть бы Остапа Бендера послушали. Герой Ильфа и Петрова глупостей не говорил.

ФК «Акрон»

Любимцы всей страны

...Как там было в «Приключениях капитана Врунгеля»? «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».

Раз назвали «Путь регионов» — значит, не должно быть в его финале Москвы. И пока ее там нет. Спасибо «Акрону», который всю столицу оттуда и вынес, а ЦСКА так и остался в Пути РПЛ. Выходит, во втором матче с «Уралом» армейцы победят?

Даже не стану скрывать: желаю «Акрону» выиграть Кубок России. За пару месяцев клуб из Тольятти стал любимцем всей страны. На каждом этапе Кубка за него болеют все, кроме поклонников команды-соперницы. А по носу Москве он щелкает с такой регулярностью, что в обожании «Акрона» всей российской провинцией, более или менее интересующейся футболом, нет вообще никаких сомнений.

Победа «Акрона» в Кубке России стала бы классной историей. Да она уже классная. Казалось бы, система розыгрыша этого турнира не дает ни шанса командам из низших дивизионов, у которых нет права на ошибку, тогда как клубы РПЛ могут проиграть кучу матчей и остаться в турнире. А вот поди ж ты — «Акрон» вопреки всему вошел в четверку лучших.

Едва ли владелец этого частного клуба Павел Морозов мог ожидать такой внезапной популярности своего детища по всей стране. А теперь, даже когда этот Кубок закончится, все будут ждать выхода «Акрона» в премьер-лигу. И желать ему там удачи.