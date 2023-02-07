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Кубок России

Сегодня, 14:30

«Матч «Волга» — «Зенит» нужно проводить в Ульяновске. Это же праздник для всего города!» Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты «Зенита» на тренировке.
Фото ФК «Зенит»
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Болельщики «Волги».
Фото ФК «Волга» (Ульяновск)
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Комментатор Геннадий Орлов — о ситуации вокруг матча 1/4 финала Кубка России «Волга» — «Зенит».
Кубок России. Плей-офф. Нижняя сетка. 1/4 финала
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Зенит

— Мое мнение — надо играть в Ульяновске. Сама идея Кубка России предполагает, что надо проводить матчи в регионах, популяризировать футбол по всей стране. Ульяновск заслуживает этого праздника, там сейчас такой ажиотаж! Вчера разговаривали с пресс-атташе «Волги». Там люди целыми семьями собираются на игру! Это же здорово! Очередь (смеется).

Клуб готовится к принятию «Зенита». На поле включен подогрев. Газон покрыт пленкой. Стоит ожидать зеленой травы. Думаю, все будет нормально. Надо играть именно в Ульяновске.

Болельщики "Волги". Фото ФК "Волга" (Ульяновск)
Болельщики «Волги».
ФК «Волга» (Ульяновск)

Не очень понимаю ту волну, которая поднялась против «Зенита». Питерский клуб не настаивает на том, чтобы сыграть у себя. Нет. Просто «Зенит» предложил «Волге» включить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену». Но у «Волги» свои варианты — Жигулевск и Нижнекамск.

25 февраля в Ульяновске будет холодно? Слушайте, ну в футбол играли всегда при любой погоде. Есть же правило: если минус 15, то матч отменяется. Давайте дождемся дня игры. Пока рано тревожиться. Все идет в штатном режиме.

Вспоминаю свое игроцкое прошлое. Справлялись и с холодами. В советское время вкладывали в бутсы газетную бумагу, оборачивали ей ногу. Такой, знаете, народный метод.

Зарема Салихова. «На стадионе «Зенита» мы точно не сыграем. А Зареме — спасибо». Директор «Волги» — о кубковом матче

Почему РФС не перенес матчи Кубка на более поздние даты, раз у нас нет еврокубков? Ну мы же должны соответствовать европейскому календарю. Да, нас пока не пускают в европейские турниры. Но все-таки... Надо быть ко всему готовым. Кроме того, есть легионеры, которые уезжают в эти окна. Мы члены УЕФА, никуда не переходили пока. Правда, на днях наша делегация встречалась с представителями футбола Азии.

Я уже как-то затрагивал эту тему. Если УЕФА разрешит, почему бы нашим лучшим клубам не сыграть сезон-другой в Азиатской Лиге чемпионов? Это может стать выходом для нашего футбола. Повысим интерес. Но и от Европы категорически отказываться нельзя! Дай бог, получится организовать нечто гибридное. Конечно, надо еще просчитать финансовые моменты этого временного перехода в Азиатскую ЛЧ, но на первый взгляд выглядит все довольно заманчиво и резонно.

Зарема Салихова выступила в поддержку «Волги»? Ну что сказать... Это ее мнение, эмоции. Просто не надо тут искать какую-то конфронтацию. А то ее высказывания смотрятся как какая-то мелкая месть. Никто же не собирается отбирать праздник у Ульяновска. Надо играть там. Слова Заремы при этом повышают интерес к следующему матчу «Зенит» — «Спартак». Это же тоже хорошо (смеется).

Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Зарема Салихова.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Давайте ждать интересной игры «Волга» — «Зенит». Ульяновцы готовятся сейчас в Турции, укрепляют состав. Они считают, что матч с чемпионом страны может стать хорошим стимулом для всей команды, чтобы выбраться из ямы первой лиги. В общем, я за популяризацию футбола в регионах. Давайте делать добрую историю. Кто знает, может быть, мальчишки, увидев игру своей команды против «Зенита», побегут записываться в секции.

Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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