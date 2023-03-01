ЦСКА: ураган дома, спокойствие в гостях. «Краснодар» Ивича — пока загадка

Игорь Рабинер — о кубковом противостоянии армейцев и «быков»

Уверенный ЦСКА

Когда в самом начале второго тайма равного ответного матча «Краснодар» — ЦСКА Эдуард Сперцян красиво открыл счет со штрафного, на мгновение показалось: у интриги есть хоть и небольшой, но все-таки шанс возродиться. Где один гол, там может быть и второй. А при 2:0 у ЦСКА может начаться паника...

В первом матче армейцы выиграли 3:0, и это был по той игре идеальный счет для... «Краснодара». В одном только первом тайме легко могло быть 5:0, а у Чалова — не один гол, а хет-трик. После перерыва еще Карраскаль засадил в перекладину с пенальти, а третий мяч забил, как это ни странно, Заболотный, у которого в 2022 году не было вообще ни одного гола. ЦСКА в той игре сметал соперника как ураган.

Штрафной Сперцяна вызвал к жизни вопрос: «А вдруг?» Ведь такое бывает в футболе, и даже на уровне Лиги чемпионов и суперклубов мы не раз такое видели — помните, например, 4:0 «Ливерпуля» у «Барселоны» во втором полуфинале после 0:3 в первом?

Но красно-синие больше не дали «быкам» ни шанса, сыграв при оборонительных действиях образцово. Да, впереди ничего не создали, но важнее было не позволить атаковать команде нового краснодарского тренера Владимира Ивича. И она, находясь с мячом, просто не знала, что делать. Поэтому смотреть на все это было довольно скучно. «Краснодар» просто не смог поставить перед соперником никаких серьезных задач.

Не могу сказать, что был удивлен крупной победе армейцев в первом матче, поскольку недавно видел их — пусть и мельком — на сборе в Турции, где 31 января попал на матч с «Аланией». Понятно, что соперник — клуб первой лиги, но впечатление было такое: несчастные владикавказцы стояли, беспомощно вертели головами и наблюдали, как мимо них на сверхзвуковых скоростях носятся игроки ЦСКА. Даже впервые вышедший в основе справа Кирилл Глебов, которому в ноябре исполнилось 17 (!), рвал и метал и продрался сквозь троих, создав гол Чалову, а Федя сделал хет-трик. Закончилось все тогда — 6:0 и впечатление произвело сильное. Я давно научился не обращать особого внимания на результаты и даже содержание матчей на сборах, поскольку тренеры могут решать разные задачи. Но не запомнить это было невозможно. И первая игра ЦСКА с «Краснодаром» очень мне то избиение «Алании» напомнила.

Во вторник был другой футбол, но армейцы спокойно сыграли по счету — и совсем не смутились, пропустив в психологически не самый приятный момент, в начале второго тайма. Думаю, «Ростову», несмотря на шестиочковый отрыв от ЦСКА (и «Динамо»), стоит изрядно побеспокоиться, глядя на такое состояние красно-синих. Тем более что сами ростовчане, судя и по двум кубковым матчам с «Уралом», и по последнему месту на предсезонном турнире в Эмиратах, пока в новом году не в порядке.

Несмотря на формальное поражение, ЦСКА очень уверенно вышел в полуфинал Пути РПЛ. И весной жду от красно-синих многого.

Непонятный «Краснодар»

Что такое нынешний «Краснодар», я из этих двух матчей совсем не понял. И вообще не вполне понимаю, как можно было не дать как минимум полный сезон Александру Сторожуку после того чуда, которое тот сделал весной после отъезда всех легионеров. «Рубин» в аналогичной ситуации вылетел из РПЛ, а «быки» — заняли четвертое место. Да, этот сезон не задался, но тренер из своей системы, так сработавший в критической ситуации весной 2022-го, по моему убеждению, заслуживал большего доверия.

Но вместо него пришел Владимир Ивич, о котором футбольные люди из Израиля (там он работал до «быков») отзывались мне как о достаточно резком и малообщительном человеке — и с руководством, и с медиа. Если первое окажется правдой, то шансов при неважных результатах долго продержаться у Ивича будет немного. Сергею Галицкому ведь очень важно обо всем и подробно разговаривать с главным тренером. Поэтому он и назначал всегда контактных и русскоязычных людей.

Тренеры у «Краснодара» в последние годы меняются слишком часто. После Мурада Мусаева, последнего, кто проработал внятный срок и был отставлен в апреле 2021 года, никто там не задержался и на год.

И если в случае с Даниэлем Фарке это результат всем известных обстоятельств (жаль, что мы не увидели в деле немца, о котором все очень хорошо отзывались), то увольнений Виктора Гончаренко и Сторожука я не понял.

Выходит, что за два календарных года с «быками» работает уже пятый главный тренер. И начисто пропало ощущение, что у клуба сейчас есть хоть какая-то стратегия. Притом что раньше она точно имелась, и все ее знали. «Краснодар» всегда вызывал у меня симпатию, и я понимал, чего он хочет в футболе. Сейчас этого понимания нет.