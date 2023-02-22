Дебют Дзюбы за «Локо»: пробил в штангу, не попал в пустые ворота, но признан болельщиками лучшим

Форвард провел полный матч против «Спартака».

Артем Дзюба дебютировал за «Локомотив» в официальном матче — в 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» нападающий вышел с первых минут.

При первом касании мяча некоторые болельщики на трибунах освистали новичка «Локомотива» — как хозяева, так и фанаты красно-белых. Но в целом по ходу матча Артем вряд ли чувствовал давление трибун — освистывали его только поначалу.

В первом тайме до Дзюбы мяч доходил редко, он получился не таким событийным для форварда, как вторая половина встречи, в ходе которой у него было несколько возможностей отличиться.

Эпизод матча «Локомотив» — «Спартак». Фото Скриншот из трансляции Фото Скриншот из трансляции

На 70-й минуте после подачи углового Артем выиграл верховую борьбу у защитника «Спартака» Денисова и головой подправил мяч в дальний угол, но попал в штангу. Максименко повезло — мяч отскочил ему точно в руки, хотя на дальней штанге на добивании мог сыграть Камано.

Буквально через пять минут у Артема была очередная возможность забить — но уже с игры и после удара ногой.

Артем Дзюба в матче «Локомотив» — «Спартак». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Баринов протащил мяч к штрафной и сделал пас на Глушенкова, но передачу прервал Джикия. Дзюба оказался первым на отскоке — Максименко не успевал перекрыть ближний угол, но форвард «Локо» ударом с левой ноги не попал в створ.

Это было максимально близко к голу — попытку Дзюбы защитники «Спартака» накрыть не успевали. Артем отправил мяч над перекладиной, так и не открыв счет своим голам за новый клуб.

Момент у Артема Дзюбы в матче «Локомотив» — «Спартак». Фото Скриншот из трансляции Фото Скриншот из трансляции

После промаха Дзюба перебросился фразами с лидером соперника Квинси Промесом и обнял голландца, который вышел на поле после перерыва.

Артем Дзюба и Квинси Промес. Скриншот из трансляции

В концовке встречи Артем мог снова поучаствовать в голе — на 78-й минуте он на правом фланге в борьбе с Хлусевичем заработал угловой. «Локомотив» его реализовал — Магкеев замкнул подачу Глушенкова, но в момент паса в офсайде был Камано, влиявший на эпизод. Судья Владислав Безбородов после просмотра момента принял решение не засчитывать гол.

Последние минуты матча Дзюба провел без моментов и заметно подустал. Но, несмотря на то что Артем ушел с поля без результативных действий, форвард был признан лучшим игроком встречи по оценке зрителей трансляции.

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру Артема.

«Весь второй тайм и все эпизоды, которые были созданы, были с его участием. Партнеры ему помогали. И команда по-другому заиграла во втором тайме», — сказал тренер после матча.

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля на «Открытие Арене»: у Дзюбы будет шанс отличиться на стадионе «Спартака», где его ждет совсем другая атмосфера — болельщики красно-белых наверняка обеспечат бывшему спартаковцу «теплый» прием.