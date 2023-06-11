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Кубок России

Сегодня, 22:00

Шоу Акинфеева — лучшее, что есть в нашем футболе. Как же ЦСКА с ним повезло!

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Игорь Акинфеев — герой финала Кубка России.
Вратарь Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев после победы над Испанией.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Игорь и в 37 лет украшает российский футбол.

Все-таки у «Лужников» особая аура — здесь редко проходят большие матчи, но постоянно происходят драмы. Год назад «Спартак» и «Динамо» выдали триллер с промахом Даниила Фомина с пенальти на последней минуте — и похоронили сотни тысяч нервных клеток, уцелевших после зубодробительной серии 11-метровых в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. До сих пор перед глазами дрожь трибун и столов пресс-ложи во время каждого разбега — и глубокий выдох целого стадиона после голов. Но только для того, чтобы набраться кислорода до следующего удара.

Игорь Акинфеев отразил пенальти и&nbsp;сделал ЦСКА победителем Кубка России. ЦСКА забрал свой любимый трофей — Кубок России. Акинфеев снова стал героем как в 2018-м, отразив два пенальти в «Лужниках»

Спустя сутки, когда «ногу Бога» крутили по всем телеканалам (еще через пару дней сейв увековечили в золотой монете), Игорь Акинфеев скромно стоял перед журналистами на базе в Новогорске и, казалось, чувствовал себя максимально некомфортно из-за сумасшествия, которое творилось вокруг него.

Просил «отложить все это в сторону», рассказывал, что сборная России не отрабатывала пенальти (но изучала манеру футболистов «Красной фурии» — и большинство ударили в те же углы, в которые ожидали в нашем штабе), и уверял, что отбить ногой вообще несложно: «Да там просто повезло!» Все это Игорь говорил очень сухо и по-протокольному, но на финальном вопросе наконец-то улыбнулся.

— Кадры, когда после решающего сейва вы на животе катитесь по газону, просто везде. Почему отпраздновали именно так?

— Сейчас смотрю на себя и думаю: ну какой дурак — на животе катился! Это все искренне — в такие моменты эмоции не контролируешь. Самое главное, что есть душа, сердце. И есть команда.

Вратарь Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев после победы над Испанией.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прошло пять лет — и, казалось, таких эмоций у Акинфеева уже не осталось. В дерби со «Спартаком» Игорь не обращал внимания на стычку Соболева с Рошей и два удаления, а просто стоял в стороне и ждал, когда возобновится игра. В финале Кубка, когда вся скамейка ЦСКА рванула поздравлять Чалова с голом, Игорь просто развернулся и спокойно пошел к своим воротам. А на вопросы про голевые передачи в этом сезоне робко отвечал: «Да я просто бью по мячу — туда, где плюс-минус наши». Стычек с болельщиками и фраз в духе «иди сам встань в ворота, ########» тоже остались в бурной молодости голкипера.

Игорь Акинфеев. «Акинфеев — лучший игрок в истории России. Почему на серию не вышел Сафонов?» Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке

29 марта все вспоминали шоу Акинфеева в Самаре, которому исполнилось 20 лет. Тогда Игорь за сутки до матча узнал, что заменит приболевшего Вениамина Мандрыкина, и выдал серию ярчайших сейвов. Один из которых — после того самого пенальти Андрея Каряки: во время разбега легенды «Крыльев» 17-летний вратарь рванул на пару метров (в то время судьи особо на это не реагировали) и потащил выстрел в угол. А через секунду двумя руками обнял прибежавшего Андрея Соломатина.

Для молодого вратаря такие всплески — норма. Для 37-летнего Акинфеева — большая редкость. Просто потому, что за столько лет в футболе Игорь испытал все эмоции, которые есть в спорте. В финале с «Краснодаром» стало понятно: капитан ЦСКА все еще в деле, в том числе ради таких моментов, как в воскресенье в «Лужниках».

Перед первым ударом Сперцяна вратарь красно-синих выбежал с линии, как в Самаре-2003, и, подняв руки, жестко предъявил ассистенту с поднятым флагом. Хотя точно знал, что нарушил правила. В конце концов, есть ВАР.

За несколько секунд до залпа Батчи кипер мило улыбнулся Гайичу, прибежавшему подбодрить капитана армейцев. А сразу после — яростно вскинул кулак.

А Акинфеев, принеся команде первый Кубок России за 10 лет (и первый трофей с 2018-го), кажется, выплеснул остатки эмоций. И отпраздновал как в лучшие времена!

Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти.

Возможно, уже в понедельник Игорь, глядя на свой чемпионский галоп, снова скажет: «Ну какой дурак!»

Но как же хочется, чтобы такие эмоции продолжались как можно дольше! Потому что именно они — лучшее, что есть в нашем футболе.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
1:1
ЦСКА

Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
1
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