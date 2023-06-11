Шоу Акинфеева — лучшее, что есть в нашем футболе. Как же ЦСКА с ним повезло!

Игорь и в 37 лет украшает российский футбол.

Все-таки у «Лужников» особая аура — здесь редко проходят большие матчи, но постоянно происходят драмы. Год назад «Спартак» и «Динамо» выдали триллер с промахом Даниила Фомина с пенальти на последней минуте — и похоронили сотни тысяч нервных клеток, уцелевших после зубодробительной серии 11-метровых в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. До сих пор перед глазами дрожь трибун и столов пресс-ложи во время каждого разбега — и глубокий выдох целого стадиона после голов. Но только для того, чтобы набраться кислорода до следующего удара.

Спустя сутки, когда «ногу Бога» крутили по всем телеканалам (еще через пару дней сейв увековечили в золотой монете), Игорь Акинфеев скромно стоял перед журналистами на базе в Новогорске и, казалось, чувствовал себя максимально некомфортно из-за сумасшествия, которое творилось вокруг него.

Просил «отложить все это в сторону», рассказывал, что сборная России не отрабатывала пенальти (но изучала манеру футболистов «Красной фурии» — и большинство ударили в те же углы, в которые ожидали в нашем штабе), и уверял, что отбить ногой вообще несложно: «Да там просто повезло!» Все это Игорь говорил очень сухо и по-протокольному, но на финальном вопросе наконец-то улыбнулся.

— Кадры, когда после решающего сейва вы на животе катитесь по газону, просто везде. Почему отпраздновали именно так?

— Сейчас смотрю на себя и думаю: ну какой дурак — на животе катился! Это все искренне — в такие моменты эмоции не контролируешь. Самое главное, что есть душа, сердце. И есть команда.

Игорь Акинфеев после победы над Испанией. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прошло пять лет — и, казалось, таких эмоций у Акинфеева уже не осталось. В дерби со «Спартаком» Игорь не обращал внимания на стычку Соболева с Рошей и два удаления, а просто стоял в стороне и ждал, когда возобновится игра. В финале Кубка, когда вся скамейка ЦСКА рванула поздравлять Чалова с голом, Игорь просто развернулся и спокойно пошел к своим воротам. А на вопросы про голевые передачи в этом сезоне робко отвечал: «Да я просто бью по мячу — туда, где плюс-минус наши». Стычек с болельщиками и фраз в духе «иди сам встань в ворота, ########» тоже остались в бурной молодости голкипера.

29 марта все вспоминали шоу Акинфеева в Самаре, которому исполнилось 20 лет. Тогда Игорь за сутки до матча узнал, что заменит приболевшего Вениамина Мандрыкина, и выдал серию ярчайших сейвов. Один из которых — после того самого пенальти Андрея Каряки: во время разбега легенды «Крыльев» 17-летний вратарь рванул на пару метров (в то время судьи особо на это не реагировали) и потащил выстрел в угол. А через секунду двумя руками обнял прибежавшего Андрея Соломатина.

Для молодого вратаря такие всплески — норма. Для 37-летнего Акинфеева — большая редкость. Просто потому, что за столько лет в футболе Игорь испытал все эмоции, которые есть в спорте. В финале с «Краснодаром» стало понятно: капитан ЦСКА все еще в деле, в том числе ради таких моментов, как в воскресенье в «Лужниках».

Перед первым ударом Сперцяна вратарь красно-синих выбежал с линии, как в Самаре-2003, и, подняв руки, жестко предъявил ассистенту с поднятым флагом. Хотя точно знал, что нарушил правила. В конце концов, есть ВАР.

За несколько секунд до залпа Батчи кипер мило улыбнулся Гайичу, прибежавшему подбодрить капитана армейцев. А сразу после — яростно вскинул кулак.

А Акинфеев, принеся команде первый Кубок России за 10 лет (и первый трофей с 2018-го), кажется, выплеснул остатки эмоций. И отпраздновал как в лучшие времена!

Возможно, уже в понедельник Игорь, глядя на свой чемпионский галоп, снова скажет: «Ну какой дурак!»

Но как же хочется, чтобы такие эмоции продолжались как можно дольше! Потому что именно они — лучшее, что есть в нашем футболе.