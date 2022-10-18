«У него дырка в ноге!» Почему судья Амелин не удалил Ненахова?!

Арбитр матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Химки» (1:0) допустил ошибку в ключевом эпизоде.

Судья Алексей Амелин принял необъяснимое решение, не показав красную карточку игроку «Локо».

Арбитр простил железнодорожника

В первом тайме матча «Локомотив» — «Химки» арбитр Алексей Амелин ошибочно не удалил Максима Ненахова и не вынес предупреждение Илье Садыгову.

На 16-й минуте судья, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что игрок гостей Садыгов попал рукой в лицо Тину Едваю, или неправильно оценил действия футболиста «Химок».

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Этот фол заслуживал желтой карточки. В очередной раз провожу аналогию с моментом из кубкового матча «Ахмат» — «Ростов» (3:1), в котором на 72-й минуте рефери после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет. Департамент судейства РФС поддержал то решение арбитра, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Оно признано правильным. Ростовчанин тогда случайно попал рукой в лицо Ивану Олейникову. Действие игрока гостей было случайным, неумышленным и не несло никакой агрессии. Но оно расценено как нарушение правил. Прохин, помимо пенальти, был наказан предупреждением.

Интересно, что тот матч судил как раз Амелин. И тогда он достал желтую карточку, а сегодня — нет. Рефери поступил непоследовательно.

А на 24-й минуте судья неверно квалифицировал фол железнодорожника Ненахова, который прыгнул в направлении Неманьи Главчича и ударил его шипами в правую ногу выше голеностопа. И через несколько минут после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи Амелин не достал красную карточку, ограничившись предупреждением.

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

«У него дырка в ноге! Что за судья?! Это красная карточка», — цитирует Sport24 полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова. И действительно — правая нога Главчича выглядела жутко.

Изидор подставился, но пенальти назначен правильно

На 53-й минуте судья, находившийся в хорошей позиции, правильно наказал гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде Алексей Никитин совершил фол по неосторожности, ударив по ноге Вильсона Изидора. Игрок железнодорожников подставился, он вытянул правую ногу, чтобы в нее попал соперник. Но нога оказалась очень близко к мячу, потому судье не оставалось ничего другого, кроме как назначить пенальти. У видеоассистентов в такой ситуации не было оснований для вмешательства.

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Если бы мяч находился дальше от игроков (ближе к линии ворот), а Изидор тянулся бы в сторону от него, тогда можно было бы говорить о необходимости продолжить игру и наказать железнодорожника желтой карточкой.

ВАР Казарцев исправил ошибку

На 80-й минуте Амелин ошибочно засчитал взятие ворот подмосковной команды. Вскоре гол был правильно отменен — после вмешательства видеоассистентов Василия Казарцева и Дениса Березнова.

Игровой момент в матче Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Они заметили, что перед тем, как Изидор отправил мяч в сетку, нападающий нарушил правил. Вратарь «Химок» Виталий Гудиев контролировал мяч — он положил на него ладонь. В таком случае игра в мяч со стороны соперника считается фолом.