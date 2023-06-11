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Кубок России

11 июня, 22:30

«У нас было много времени, чтобы создать семью и выиграть трофей». Тренеры ЦСКА и «Краснодара» — о финале Кубка России

Константин Белов
Корреспондент
Тренер Владимир Федотов.
Владимир Федотов с Кубком России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренер Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владимир Федотов и Владимир Ивич подвели итоги на пресс-конференции.

Не понимаю, почему люди на ВАР не вмешались

Первым к журналистам вышел тренер «Краснодара» Владимир Ивич, который пожаловался на судейство и рассказал, почему предпочел не выпускать Матвея Сафонова на серию пенальти.

— Хочу поздравить соперника с трофеем, игра была хорошей. Хочу поздравить и своих игроков, что они боролись под моим руководством шесть месяцев до конца — как в чемпионате, так и в Кубке. За полгода мы создали группу игроков, которые показывают хороший футбол. Сегодняшний матч был самый важный за последние два-три месяца, команды отдали всё что могли. Я и хотел, чтобы футболисты показали свой профессионализм, боролись за трофей, заслужили его.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
1:1
ЦСКА

— Считаете ли вы сегодняшнее судейство объективным?

— С того небольшого монитора, который был у меня на скамейке, я видел, что это не пенальти (речь про эпизод с фолом Олусегуна в первом тайме. — Прим. «СЭ»). Не понимаю, почему люди на ВАР этого не видели и ничего не сделали. Мне кажется, что это ненормально. Олусегун затем подошел ко мне в раздевалке и сказал, что он не трогал игрока ЦСКА. Такое происходит не первый раз. Я не хочу преуменьшать важность победы ЦСКА, я их поздравляю, но когда ты видишь такого рода вещи, то это очень тяжело.

— Почему поставили Агкацева, а не Сафонова на пенальти?

— Нет, потому что Агкацев провел на поле все 90 минут, показал хорошую игру и был готов. За те игры, что он провел за последние месяц-полтора, он доказал, что готов лучше Сафонова.

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— Готовились ли вы заренее к пенальти? Как отбирали бьющих?

— Первых пятерых игроков выбрал я. Дальше определяли сами игроки, готовы они бить или нет. Пенальти — это своеобразная рулетка, большую роль здесь играет психология. Я горд своими игроками, они показали хорошую игру, забили один гол. Не с пенальти, а сами, с игры. После серии пенальти мы не забрали трофей, но нам нужно продолжать работать и становиться лучше.

Тренер Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мы знаем задачи ЦСКА, они — максимальные

Спустя время в зале для пресс-конференций появился Владимир Федотов, выигравший первый трофей в тренерской карьере.

— Комментарий простой — всех поклонников ЦСКА поздравляю с трофеем. Бежал к вам, потому не успел выпить из убка. Сегодня пришел этот радостный день. Нам противостоял хороший соперник, который проводил качественные атаки. Но мы практически ничего не давали им создать, кроме эпизода, когда Кордоба забил.

— Кажется, что вы не совсем радостны.

— Эмоции были в раздевалке и на поле, их было очень много. Порадовался, потом организм берет паузу, чтобы потом эмоции снова пошли вверх.

— ЦСКА показал, что умеет побеждать в важных матчах. Как это перенести на 30 туров чемпионата?

— Все об этом спрашивают. Нужно проанализировать произошедшее, сделать выводы. Притом быстро — времени мало. Нужно хорошо провести трансферную кампанию — необходимо усиление практически всех линий. Переподписание контракта с Акинфеевым — это хороший знак. Кубок России — трофей, который позволит нам находить больше взаимопонимания с ребятами, с которыми нужно продлить соглашение.

— Какие позиции нужно усилить в первую очередь?

— Не скажу.

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— Почему выпустили Гайича и Мендеса только во втором тайме?

— В матче с «Ростовом» Костя Кучаев получил травму, и мы до конца не понимали, сможет ли он выйти в финале. Мы решили поставить его в старте, чтобы потом могли поменять и не остаться в меньшинстве.

— Какое самое неожиданное поздравление получили и какое самое статусное?

— Пока не открывал телефон. Поздравили игроки, руководители, семья. Что еще надо джигиту для счастья?

— Чувствовали свое преимущество в серии пенальти?

— Каждая команда, которая готовится к матчу Кубка, думает о пенальти. Есть много нюансов, чтобы серия сложилась удачно: анализ игроков, анализ вратаря, психологическая составляющая.

Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти.

— ЦСКА сможет побороться за золото в следующем сезоне?

— Мы знаем цели ЦСКА — они ставятся максимальные. Только время может показать нашу состоятельность в борьбе за золотые медали.

— Уже 15 июля для ЦСКА стартует новый сезон. Команда успеет отдохнуть?

— Времени мало. Плюс некоторые игроки уезжают в сборные. ЦСКА провел 29 игр в 2023 году, учитывая матчи на сборах, — это европейский график. Хорошо, что мы выдержали этот темп. Времени на раскачку будет мало, сборникам нужно дней 10, чтобы перевести дух. Нужна пауза для восстановления.

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— Насколько вы лично довольны первым сезоном в ЦСКА?

— Назвать сезон неуспешным у меня не повернется язык. Мы весь этот сезон прожили с руководством, игроками. Видели, как они хотят расти и двигаться выше в турнирной таблице. Поздней осенью был неприятный отрезок. Но мы не смирились, не перестали бороться. Зимой у нас было много времени, чтобы создать боеспособный коллектив, семью и выиграть трофей.

— Что этот титул значит для вас?

— Этот трофей подводит промежуточный итог в моей тренерской карьере. Я в первый раз пришел в секцию футбола, потом трудился в первенстве области, ПФЛ, ФНЛ, РПЛ. Много энергии потратил. Но это любимое дело. Каждый день получал наслаждение. Сегодня это хороший промежуточный этап. Длинный, но приятный.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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