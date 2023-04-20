Пять героев «Акрона». Клуб-сенсация выбил «Спартак» из Кубка

«СЭ» называет тех, благодаря кому «Акрон» творит историю.

Сергей Волков

27-летний вратарь «Акрона» Сергей Волков уже спасал команду в сериях пенальти с «Локомотивом» и «Динамо», а против «Спартака» взял пенальти в основное время.

Кейта Бальде на 22-й минуте встречи мог открыть счет в матче и вывести «Спартак» вперед, если бы не сейв голкипера. Волков и в других эпизодах спасал свою команду, был надежен. По итогам матча именно он получил награду лучшему игроку встречи.

«Считаю, что Волков никак не хуже Худякова. Молодому парню еще многому надо научиться, чтобы достичь уровня Сергея», — рассказывал тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью Леониду Слуцкому после прохода «Локомотива». Теперь многие поняли, о чем говорил специалист. По ходу турнира Волков переиграл не только Худякова, но и Антона Шунина, а теперь еще и Александра Максименко. Серьезная заявка на звание лучшего вратаря турнира.

Никита Салтыков

Главное открытие в составе «Акрона» — 18-летний Никита Салтыков, который поучаствовал в двух голах в ворота «Спартака».

Его навес предшествовал забитому мячу Понсе, а затем полузащитник забил сам. Причем Салтыков с ростом 172 см поразил ворота ударом головой, отклеившись от высокорослых защитников «Спартака».

Алексис Дуарте точно запомнит наглого и яркого игрока из «Акрона»: во втором тайме Салтыков «съел» аргентинца один в один на двадцати метрах и вышел на рандеву с Максименко, но вратарь спас гостей от третьего гола.

Салтыков — воспитанник академии «Чертаново», еще в прошлом сезоне играл за молодежку «Крыльев Советов» и за «Звезду» (Санкт-Петербург) во второй лиге. В основу «Акрона» Никита ворвался только весной и уже оказывает большое влияние на игру команды Калешина.

Андрес Понсе

Венесуэльского нападающего Андреса Понсе многие помнят по играм за «Ахмат», «Ротор» и «Анжи». Зимой форвард стал игроком «Акрона» и здорово себя проявляет в новой команде.

В ФНЛ у него четыре гола в семи последних матчах за клуб. А теперь Понсе забил и важнейший матч в Кубке России — именно его гол стал дебютным в игре. Форвард исполнил идеальный удар головой, с которым не смог справиться Максименко.

Константин Савичев

Правый защитник «Акрона» Константин Савичев — один из лидеров обороны команды Евгения Калешина.

«Такого защитника, как Савичев, в «Локомотиве» пока нет», — отмечал тренер после прохода железнодорожников в Кубке.

На фоне «Спартака» защитник тоже выделялся: здорово противостоял Антону Зиньковскому и практически не проигрывал борьбу. При этом был полезен и в подключениях — именно после его навеса «Акрон» забил победный гол.

Евгений Калешин

Пожалуй, именно Калешин — катализатор того, что происходит с «Акроном» в этом сезоне. Тренер возглавил команду в сентябре, когда клуб шел в ФНЛ на 17-м месте — в зоне прямого вылета.

И с новым специалистом команда сразу выдала серию из 11 встреч без поражений. «Акрон» при Калешине в этом сезоне вообще проиграл лишь один официальный матч — «Шиннику» в 18-м туре ФНЛ после автогола (0:1).

Калешин поднял команду из подвала таблицы первой лиги на 13-е место. И фраза о том, что «Спартак» проиграл середняку ФНЛ, корректна лишь формально. Плотность в ФНЛ такая, что от 6-го места у «Акрона» отставание лишь в два очка, а до зоны стыковых матчей — десять. О вылете в «Акроне» теперь точно не думают.

Невероятный путь «Акрона» в Кубке России — заслуга Калешина, чья команда по ходу плей-офф прошла уже семь соперников, включая московские клубы премьер-лиги: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Ждем в суперфинале?