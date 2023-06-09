«Финал Кубка станет самым важным матчем в карьере на данный момент». Федотов — перед битвой с «Краснодаром»

Интервью главного тренера ЦСКА.

Карьера Владимира Федотова в качестве тренера РПЛ развивается стремительно. Еще в 2017 году специалист возглавил «Оренбург» и в первый год смог вывести клуб в премьер-лигу, а там в первый сезон занял рекордное седьмое место. Далее новая глава — с «Сочи», где вопреки всяким прогнозам на второй сезон Владимир Федотов пришел к серебряным медалям. А год спустя тренер стал лучшим специалистом чемпионата по версии премии Winline Герои РПЛ.

После награждения «СЭ» побеседовал с Владимиром Федотовым о прорывном сезоне с ЦСКА, конфликте Роши и Соболева, а также предстоящем суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

«Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч — суперфинал»

— Вас можно поздравить — вы первый тренер, который с двумя разными командами два года подряд завоевывал серебряные медали. В чем ваш секрет?

— Спасибо за добрые слова! Что здесь можно сказать... Хорошо, что вы отметили это достижение. Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч — суперфинал Кубка России. Все мысли направлены на подготовку к нему. Естественно, мы порадовались. Но нужно сохранить эмоции на последнюю игру.

— В следующем сезоне ставите цель побороться с «Зенитом» за золотые медали?

— Вы знаете, футбольный клуб ЦСКА — это априори сражение за самые высокие места. При этом в следующий сезон пока не смотрим. Надо завершить финальный матч, поработать на трансферном рынке, укомплектоваться. Много чем нужно заниматься, двигаясь вперед.

— Финал Кубка России станет для вас самым важным матчем в тренерской карьере?

— На данный момент да, конечно.

Виллиан Роша. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«В ситуации с Рошей справедливость восторжествовала на сто процентов»

— КДК РФС оправдал Виллиана Рошу. Можно ли сказать, что в этой ситуации справедливость восторжествовала?

— На все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод.

— После игры как-то поддержали Виллиана? Какой диалог был?

— Конечно, поддержали. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать «браво» за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.

— В финале Лиги Европы игрок из «Севильи» показал аналогичный жест, и Соболев написал «это другое».

— Вообще не знаю, о чем тут речь: другое, третье, десятое. На футбольном поле идет честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам. Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но все-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты — очень серьезная вещь, которая может ранить человека.

— Понимаете, почему именно в матчах со «Спартаком» такой накал? Что в первом круге, что во втором.

— Это дерби, основное дерби РПЛ. Поэтому такой накал страстей. Не каждый способен это выдержать.

— А для вас, как для тренера, что принципиальнее: обойти «Спартак» в турнирной таблице и завоевать серебро или в предстоящем матче с «Краснодаром» добыть первый трофей для клуба за несколько лет?

— Мы смотрим на свой клуб, его развитие. Важно выходить в каждом матче и показывать хороший содержательный футбол, который радует наших болельщиков. Плюс мы прекрасно понимаем, что без трофеев, без побед все это не имеет смысла. Поэтому задача — в каждом матче играть красиво, результативно и добиваться побед.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Свежая кровь всегда нужна»

— Вы затронули тему трансферной кампании. Уже понятно, как будете меняться?

— Здесь процесс идет постоянно. Мы знаем, что всегда нужна свежая кровь, требуются конкурентоспособные футболисты. Это двигает команду вперед. По-другому никак. Ну и в том состоянии, в котором сейчас команда, я думаю, что это крайне необходимо для удлинения скамейки.

— Агент Алексея Сутормина подтвердил, что есть интерес ЦСКА. Этот футболист усилил бы состав? Вы с ним долгое время работали в «Оренбурге».

— Это немножко провокационный вопрос. Если я скажу, что он бы усилил ЦСКА, то завтра все уже напишут, что Сутормин в нашем клубе. Поэтому я промолчу.

— Всегда очень много слухов по поводу Карраскаля. То «Атлетико» интересуется, лично Симеоне, то другие клубы. Насколько вероятно удержать его?

— Великолепно, что футболист ставит перед собой какие-то цели, задачи, чтобы попасть в лучшую лигу мира, в лучшую команду. Думаю, что это цель любого игрока. Очень приятно, что кто-то интересуется нашими футболистами. Нужно только расти и развиваться.