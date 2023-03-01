«Конти ничем не сильнее Мампасси. Тикнизян проиграл мужскую борьбу Игнатову. Рискнет ли Галактионов посадить Дзюбу на лавку?» Анализ игры «Локо»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев анализирует две игры железнодорожников против «Спартака» и рассуждает о составе команды Михаила Галактионова.

Худяков сильнее Лантратова

— Заслужил ли «Локо» ничью хотя бы в одном из двух дерби со «Спартаком»?

— Нет, я так не думаю. Как и прогнозировал, «Спартак» выглядел более целостно и заслуженно победил в обеих встречах.

— Перейдем к составу «Локомотива». Лантратов, особенно во второй игре, всем доказал, почему его подписали и сделали первым номером команды?

— Для меня Лантратов не является очевидным основным голкипером команды. Даня Худяков, конечно, молодой вратарь, но имеет явное преимущество перед Лантратовым.

— Какое?

— Игра ногами и принятие решений в тот момент, когда он отдает передачу: как, куда, кому.

— Почему же Галактионов делает ставку на экс-вратаря «Химок»?

— Чисто психологический момент. Молодой тренер доверяет опытному голкиперу. Но в плане стратегии это может навредить клубу. Лично я считаю Худякова первым номером «Локо», причем на долгие годы.

— Но сейчас у команды Галактионова нет права на ошибку. Не считаете, что как голкипер Лантратов опытнее и надежнее Худякова?

— Не соглашусь с вами. Всегда можно найти оправдание, когда нужно ставить вроде бы более надежного вратаря. Если отталкиваться в этом вопросе только от опыта, а не от футбольных качеств, то всегда будет играть более возрастной вратарь. На мой взгляд, по всем параметрам, кроме опыта, Даня сильнее Ильи.

— В том числе и в игре на линии?

— Вне всякого сомнения! Считаю, что ни по одному вратарскому качеству Лантратов не превосходит Худякова.

Илья Лантратов в попытке отбить пенальти в исполнении Квинси Промеса. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зачем брали Конти? У него такой же уровень, как у Мампасси!

— Поговорим о центре обороны. В чемпионат России железнодорожники войдут с парой защитников Конти-Магкеев?

— У меня есть сомнения вообще по всем центральным защитникам, которые сейчас есть в составе. Профильные игроки на этой позиции — Кузьмичев и Конти. Все-таки я скорее вижу Магкеева в опорной зоне. Конечно, он может действовать и в обороне, однако при форс-мажоре.

— Однако именно Магкеев играл в обеих встречах против «Спартака». В первой пару ему составил Кузьмичев, во второй — Конти.

— Все знают мой скепсис по отношению к Мампасси. При этом Конти, увы, его не сильнее. Зачем же его тогда взяли? Поменяли шило на мыло... Один и тот же уровень. Ошибочный трансфер!

— Но Конти посильнее Кузьмичева?

— Если говорить о Кузьмичеве, то он сначала заиграл в «Урале», но потом потерял место в составе, на какое-то время присел на лавку. Я изначально не понял этой покупки.

— Авантюра?

— Не буду ни на кого наговаривать. Фактов нет. Но такое приобретение абсолютно необоснованно.

— Выходит, по-вашему, сейчас в «Локомотиве» нет ни одного сильного центрального защитника?

— Получается, что так. Но есть игрок на перспективу — парень 2004 года рождения. Егор Погостнов. Вот он обладает всеми необходимыми для этой позиции качествами.

— Только без опыта.

— Согласен, опыта пока не хватает. Но, возможно, именно его я бы выпускал в паре с Магкеевым. Сейчас он обобьется, а в следующем сезоне «Локо» уже будет иметь очень качественного центрального защитника.

Херман Конти и Павел Мелешин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В эпизоде с Игнатовым Тикнизяну надо было сыграть проще

— Перейдем к флангам обороны. Как вам Смольников справа?

— Понятно, что Игорь обладает колоссальным опытом, уверенностью. Но во втором матче был один показательный эпизод, когда в принципе тоже немолодой Промес за один шаг обогнал Игоря и создал острую ситуацию у ворот железнодорожников. Как ни крути, возраст берет свое. В данной ситуации Смольников не тот футболист, который на голову сильнее Живоглядова и Ненахова. Глобально он «Локо» не усилит.

— Вы бы делали ставку на Живоглядова?

— Да, на него.

— Вы говорили, что «Локомотиву» нужен левый защитник. Москвичи его не приобрели и теперь выбирают между Ненаховым и Тикнизяном. Кто из них выглядит в этой позиции предпочтительнее?

— Никто... Ставь любого — получишь плюс-минус одно и то же. Причем ребята не виноваты. Просто вот такой у них уровень. Их нельзя упрекнуть в том, что они не выкладываются, но...

— А вам не показалось, что во второй игре Тикнизян и Пиняев довольно эффективно взаимодействовали на своем левом фланге?

— Да, было несколько эпизодов, когда они показали, что друг друга неплохо понимают. Но пока мы говорим лишь об одной игре. Посмотрим, что будет дальше. При этом уровень обороны на левом фланге, к сожалению, оставляет желать лучшего.

— Наверное, еще долго будут обсуждать эпизод с единоборством Тикнизяна и Игнатова, которое завершилось голевым пасом на Зобнина. Был ли фол со стороны спартаковца?

— Во-первых, Наир мог и не доводить дело до этого единоборства. Когда защитник находился под давлением, не было никакой надобности пытаться сохранить мяч. Следовало сыграть в той ситуации проще. Это, опять же, говорит о том, как футболист принимает решения.

— Так был ли фол со стороны Игнатова?

— Нет. Никакого нарушения я не увидел. Обычная мужская борьба, которую Тикнизян проиграл. В итоге получилась результативная передача...

Наир Тикнизян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Камано универсальнее Глушенкова

— Поговорим о середине поля. Для вас остается загадкой, почему в первом матче Миранчук вышел только на замену?

— Да, я этого не понял. Удивился такому выбору Михаила Михайловича (Галактионова. — Прим. «СЭ»). Ведь в ответной встрече Миранчук наряду с Бариновым были самыми яркими в составе железнодорожников. Показали свой уровень.

— Кто должен составить им компанию в средней линии? Куликов или Карпукас?

— Я бы все-таки отдал предпочтение Куликову. Да, он тоже еще довольно молод, 1998 года рождения, но уже накопил определенный опыт.

— В чем он превосходит Карпукаса?

— Артем неплохо смотрелся впервой половине сезона. Но в ряде игр его ставили от безысходности. Я бы его все же выпускал на замену. Для опорника ему нужно еще немного пооббиться.

— Пиняев во второй игре показал, что довольно быстро освоился слева в атаке?

— Особых вопросов к нему нет. При этом все ждут от Пиняева все-таки большего. Но я уже как-то говорил, то Сергей сам по себе парень харизматичный, уверенный в себе, хладнокровный. С адаптацией у него проблем не возникнет. Просто нужно еще наладить взаимодействие с партнерами. Надо немного подождать, и мы обязательно увидим яркую игру в его исполнении.

— Справа мы будем наблюдать конкуренцию Глушенкова и Камано?

— Да. И я ставлю на Камано.

— Почему?

— Глушенков — ярко выраженный левша, и это немного обедняет его действия. Камано более разнообразный исполнитель, он универсальнее.

— А возможна ли тогда конкуренция Глушенкова и Пиняева на левом фланге?

— Пиняев должен по идее конкурировать с Раковым. Другое дело, даст ли Галактионов шанс Вадику? Все-таки Пиняева приобрели за довольно большие деньги. Но в целом на краях у «Локо» сейчас очень хорошая конкуренция. Камано, Глушенков, Пиняев и Раков. Это же здорово!

— А Раков такой уж невероятный талант? В МФЛ он много забивал, но не все же переходят во взрослый футбол.

— Хорошие футбольные данные у него точно все есть. Повторюсь, все зависит от доверия тренера. Того же Пиняева постепенно подпускали к основе. Сначала он смотрелся не так ярко, но, набираясь опыта, стал и обострять, и отдавать, и забивать. То же самое должно произойти и с Раковым. Вадим — парень с характером, технически здорово оснащен. У него все есть для того, чтобы играть на фланге атаки и конкурировать с Пиняевым.

— А ведь есть еще Жемалетдинов, который восстановился после тяжелой травмы и набирает форму.

— Уверен, мы обязательно увидим Рифата на поле во второй части сезона. Просто пока медицинский штаб боится бросить его в бой раньше времени, выжидает все необходимые сроки. При этом, если помните, до травмы его больше использовали на месте Миранчука — в качестве «десятки».

— Это вы к чему?

— Предположу, что когда Жемалетдинов вернется в строй, то будет играть в середине поля рядом с Миранчуком.

— А под ними Баринов?

— Да.

— На бумаге такой «треугольник» смотрится весьма внушительно.

— Тут не поспоришь.

Франсуа Камано (в темном). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пока Дзюба играет на тройку

— Наконец, мы подошли к самой обсуждаемой фигуре в «Локомотиве». Какую оценку по пятибалльной шкале вы поставите Дзюбе за два матча против «Спартака»?

— Во-первых, я не понял, почему именно его выбрали лучшим игроком первого матча. Загадка. Ну что поделать... Глас народа обсуждать сложно.

Сегодня я бы поставил ему тройку. Однако надо делать скидку на то, что он практически не проходил с «Локо» сборы. Это сказывается. Большим, габаритным футболистам очень важно выглядеть хорошо функционально. Но ничего страшного пока не случилось. Артем еще наберет форму и принесет пользу команде.

— Вам не показалось, что во второй встрече он довольно часто сваливался на фланг?

— Конечно, это бросалось в глаза. Но мы же не знаем, какая была установка Галактионова. Возможно, тренер просил Артема специально уходить на фланг, чтобы освобождать зону, например, для Миранчука. И если бы Михаила Михайловича что-то не устраивало, он бы скорректировал действия своего нападающего. А раз тренер не заменил его в обеих встречах, значит, в целом серьезных претензий не было.

— Очевидны ли проблемы Дзюбы со скоростью?

— Да он никогда и не являлся скоростным футболистом. Брал другим. Цеплялся за мячи, работал корпусом, скидывал. Он хорошо принимает решения, понимает, когда пробить, когда отдать. Умный нападающий, который играет на своих сильных сторонах.

— Может быть, Пиняеву и Миранчуку удобнее играть с нападающим другого плана?

— В теории тренерский штаб может разнообразить игру впереди. Есть Ваня Игнатьев, при необходимости можно поставить в центр Глушенкова.

— Но на сегодняшний день Игнатьев — не конкурент Дзюбе?

— Как вам сказать... Если бы решение зависело от меня, он бы конкурировал с Дзюбой. Разные соперники, разные задачи в каждой встрече. Но тут опять вопрос к тренеру. Насколько Галактионов способен справиться с тем авторитетом и харизмой, которыми обладает Дзюба? Решится ли молодой специалист посадить опытного форварда на лавку? Тут такой, знаете ли, психологический момент...

— Думаете, Галактионов опасается, что Дзюба в запасе может как-то негативно влиять на атмосферу?

— Дзюба моложе Галактионова всего на четыре года. Авторитет и опыт у нападающего громаднейший. И вот тут, конечно, многое зависит от тренера.

— Против «Ростова» в чемпионате Дзюба выйдет в старте?

— Предполагаю, что да.

— Сколько матчей еще дадут Дзюбе для игры с первых минут?

— Нет ответа на этот вопрос. Допустим, Дзюба не забьет в следующей встрече, а Игнатьев выйдет на замену и поразит ворота соперника, сделает результат. Считаю, в таком случае тренер должен поощрить того форварда, который отличился, и выпустить его потом с первых минут. Это уже тренерские нюансы. Что касается Дзюбы, то, как только он наберет оптимальные кондиции, принесет «Локо» пользу.

— По играм со «Спартаком» появилась уверенность, что «Локо» избежит даже стыков?

— Положительная динамика видна. Вспомните, как команда выглядела в первой части сезона. То есть определенный шажок вперед при Галактионове она сделала. Да, два поражения от «Спартака» давят психологически. Но как только «Локо» одержит первую победу, то все быстро наладится. Не сомневаюсь, что железнодорожники сохранят прописку в РПЛ и избегут стыков.