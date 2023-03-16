Вылет из Кубка — не трагедия для «Зенита». Но поражение обнажило проблемы чемпиона

Разбираемся в причинах неудачного результата сине-бело-голубых в игре FONBET Кубка России с «Динамо».

Кузяев — не альтернатива Барриосу

Было очевидно, что длительная кубковая дисквалификация сразу трех лидеров команды рано или поздно скажется на «Зените». Потеря Родригао сказалась меньше других — Чистяков достойно заменил бразильца. Но без Малкома и Барриоса «Зенит» сильно просел. Особенно не хватало колумбийца.

Малкома по позиции заменял Бакаев, который сравнял счет и вообще был одним из самых заметных на газоне. Безусловно, бразилец находится в феноменальной форме и вполне мог бы сделать результат в этой игре, но проблемы в середине поля прослеживались четче. Во многом — из-за спорного выбора тренерского штаба.

В предыдущих сезонах, когда не было Барриоса, место в опорной зоне часто занимал Дуглас Сантос — у бразильца не только есть богатый опыт игры на этой позиции, но и серьезные лидерские качества, позволившие ему стать капитаном. Перед игрой с «Динамо» такой вариант казался несомненным — Круговой хорошо выглядел на сборах, целиком провел сухой матч с «Пари НН» и мог рассчитывать на попадание в стартовый состав (в этом случае Дуглас переместился бы в опорную зону). Однако такую модель мы увидели лишь в добавленное время.

Чистым опорником большую часть встречи был Кузяев, который редко занимает эту позицию. Да, он, как и Барриос, регулярно опускался к защитникам для помощи в развитии атак, но этого было мало. Частично проблемы, связанные с отсутствием Вильмара, подтвердил и Семак: «Барриос — это игрок, который в концовках матчей своим характером может добавить эмоций, а этого сегодня не хватило».

К выбору исполнителей в центре поля вообще много вопросов — Клаудиньо в роли «восьмерки» не так эффективен, как на фланге, что в очередной раз доказала игра с «Динамо» — бразилец местами сверкал привычными финтами, но ему явно не хватало пространства.

Футболисты «Зенита». Фото ФК «Зенит»

Партнеры плохо понимают Ренана, но он почему-то — главное оружие атаки

Новичка «Зенита» Роберта Ренана рано оценивать, ведь 19-летний защитник сыграл пока лишь в трех матчах. Но уже очевидно, что тренерский штаб собирается по максимуму использовать его левую ногу, о волшебных качествах которой много говорилось еще до трансфера.

Ренан действительно способен отдать точный пас на дистанцию любой длины, но этого недостаточно — важно, чтобы партнеры понимали, куда конкретно последует передача Роберта. Пока взаимопонимание хромает: в среду Ренан допускал много брака при передачах, причем в некоторых моментах даже игравший рядом с ним Дуглас не мог принять простой пас низом на ход.

«Зенит» — «Динамо». 33-я минута. Ренан пытается исполнить пас низом на ход Дугласу, но капитан не понимает его, мяч уходит в аут. Скриншот из трансляции

Это само по себе не проблема — к лету взаимопонимание наладится, и мы наверняка будем восхищаться первым пасом Ренана. Но в игре с «Динамо» явная ставка на малоопытного защитника была неуместна. А она была: Чистяков, Кузяев, Дуглас, не видя продолжения впереди, постоянно делали передачу Ренану. Левая нога защитника стала самым распространенным способом довести мяч до атакующей группы. Неудивительно, что эта ставка не сработала: Ренан — пока далеко не Ракицкий по уровню взаимопонимания с одноклубниками.

Из-за этого наблюдался и значительный крен на левый фланг. Бакаев неоднократно оставался без опеки на правом краю и не раз поднимал руку, чтобы партнеры его увидели. В итоге ему пришлось все сделать самому — Зелимхан хоть и забил во втором кубковом матче подряд, но вновь в нетипичной для себя манере.

Трудности с центром нападения

Не новость, что Матео Кассьерра проводит слабый сезон — особенно на фоне предыдущего, где он с 14 голами за «Сочи» стал вторым бомбардиром РПЛ. Колумбиец провел неплохой матч в Ульяновске, но это не показатель. В игре с «Динамо» Матео принес мало пользы «Зениту» и в основном угрожал воротам со средней дистанции, хотя он прежде всего — нападающий штрафной площади.

Сине-бело-голубые крайне редко угрожали воротам из зоны центрфорварда, и даже забавно, что единственный мяч «Зенит» забил в стиле Кассьерры, только это сделал Бакаев. Семак перед игрой хвалил форварда: «Матео в хорошей форме — в каждом матче он участвует в забитых мячах, много создает». Матч с «Динамо» точно не был лучшим в карьере колумбийца, но, когда он был на поле, «Зенит» хотя бы создавал моменты.

На 72-й минуте Кассьерру заменили на Мостового, центрфорвардом стал Мантуан, а после ухода с поля Густаво — Ерохин. Симптоматично, что на финишном отрезке хозяева сильно сдали и почти перестали угрожать воротам Лещука.

Конечно, «Зениту» не хватало получившего мышечное повреждение Сергеева. Но вопрос глобальнее: на сборах Иван забил восемь мячей и отдал три голевые передачи, однако штаб продолжает делать выбор в пользу Кассьерры, все еще не забившего ни мяча в текущем чемпионате.

Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Зенит»

Поздние замены

Матч-менеджмент Семака подвергался жесткой критике во время его худшего отрезка в «Зените» — осенью 2020 года, когда команда проигрывала «Брюгге», «Лацио» и дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Позже штаб проделал работу над ошибками и стал не только вовремя выпускать футболистов на поле, но и угадывать с заменами.

Игра с «Динамо» — возвращение «Зенита» к той черной осени. Сине-бело-голубым далеко не все удавалось в первом тайме, и в перерыве футболистам явно сказали чаще использовать отмерший правый фланг. Но этого было мало.

Первую перестановку Семак сделал только на 72-й минуте, когда вместо Кассьерры вышел Мостовой. Однако никакого ожидаемого эффекта одна замена не произвела, а «Динамо» вообще к концу встречи перехватило инициативу и вполне могло добиться победы в основное время. Штаб «Зенита» не реагировал на это совсем — четыре оставшиеся замены были произведены после 85-й минуты, причем с явным прицелом на серию пенальти. Бакаев, уходя с поля, едва ли не задыхался — это показатель того, что перестановки нужно было делать раньше.

Семака можно оправдать отсутствием четырех футболистов основы, но у «Зенита» и без них достаточно сильная скамейка. На поле вышли Мостовой, Сутормин, Ерохин, Адамов и Круговой — никого из них нельзя назвать неопытным или низкосортным игроком.

Неготовность к розыгрышу «Динамо» с центра поля

Нельзя рассматривать результат игры в отрыве от забитых мячей. Автогол Васютина на 11-й секунде — несчастный случай, но его можно было предотвратить, если бы «Зенит» лучше подготовился к «Динамо».

Резкий старт бело-голубых шокировал только тех, кто не следит за ними в этом сезоне — при Славише Йокановиче динамовцы постоянно исполняют подобные вещи. Серб считает розыгрыш с центра поля стандартным положением, которое можно наиграть: за 19 матчей текущего чемпионата игроки «Динамо» шесть раз били по воротам на первой минуте тайма — и это только те атаки, которые были доведены до удара. Разумеется, и после пропущенных мячей бело-голубые нередко разворачивают агрессивные атаки сразу после возобновления игры.

Возможно, штаб говорил футболистам об этом на теории, но футболисты установку не выполнили — ни Кузяев, ни Караваев, ни Чистяков не накрыли Нгамале, хотя время было. Васютин тоже сыграл неидеально: голкипер стоял слишком близко к правой штанге и точно не ожидал удара.

Впрочем, тренерский штаб неплохо подготовился к серии пенальти. Во время нее Васютин постоянно носился с бутылкой воды, на которой, видимо, была написана манера исполнения ударов динамовских игроков. Лещук, заметив это, даже попытался избавиться от бутылки, но Васютин ее отвоевал обратно. Подсказки явно помогли Александру — он угадал направление большинства ударов и один мяч отразил. Правда, этого не хватило.

Дуглас Сантос. Фото ФК «Зенит»

Расстановка приоритетов

Глупо говорить о недостаточном настрое, когда речь идет о кубковой встрече на вылет с принципиальным соперником. Но, может быть, на футболистах сказалось то, что приоритетной задачей для «Зенита» остается золото РПЛ, которое позволит клубу нанести на герб вторую звезду. Это никак не узнать — никто из футболистов или тренеров никогда не скажет, что Кубок не важен.

Зато из-за этого поражение выглядит не таким болезненным. В нем даже есть плюсы: «Зенит» расчистил себе календарь и теперь будет готовиться к каждому матчу РПЛ в недельном цикле. Поэтому для конкурентов сине-бело-голубых в лиге, если они еще есть, вылет «Зенита» из Кубка — плохая новость.