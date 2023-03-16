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Кубок России

Сегодня, 17:10

Вылет из Кубка — не трагедия для «Зенита». Но поражение обнажило проблемы чемпиона

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»
Дуглас Сантос.
Фото ФК «Зенит»
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Разбираемся в причинах неудачного результата сине-бело-голубых в игре FONBET Кубка России с «Динамо».

Кузяев — не альтернатива Барриосу

Было очевидно, что длительная кубковая дисквалификация сразу трех лидеров команды рано или поздно скажется на «Зените». Потеря Родригао сказалась меньше других — Чистяков достойно заменил бразильца. Но без Малкома и Барриоса «Зенит» сильно просел. Особенно не хватало колумбийца.

Малкома по позиции заменял Бакаев, который сравнял счет и вообще был одним из самых заметных на газоне. Безусловно, бразилец находится в феноменальной форме и вполне мог бы сделать результат в этой игре, но проблемы в середине поля прослеживались четче. Во многом — из-за спорного выбора тренерского штаба.

Арсен Захарян (&laquo;Динамо&raquo;) и&nbsp;Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка в скандальном матче. Бело-голубые спасли судью от полного позора

В предыдущих сезонах, когда не было Барриоса, место в опорной зоне часто занимал Дуглас Сантос — у бразильца не только есть богатый опыт игры на этой позиции, но и серьезные лидерские качества, позволившие ему стать капитаном. Перед игрой с «Динамо» такой вариант казался несомненным — Круговой хорошо выглядел на сборах, целиком провел сухой матч с «Пари НН» и мог рассчитывать на попадание в стартовый состав (в этом случае Дуглас переместился бы в опорную зону). Однако такую модель мы увидели лишь в добавленное время.

Чистым опорником большую часть встречи был Кузяев, который редко занимает эту позицию. Да, он, как и Барриос, регулярно опускался к защитникам для помощи в развитии атак, но этого было мало. Частично проблемы, связанные с отсутствием Вильмара, подтвердил и Семак: «Барриос — это игрок, который в концовках матчей своим характером может добавить эмоций, а этого сегодня не хватило».

К выбору исполнителей в центре поля вообще много вопросов — Клаудиньо в роли «восьмерки» не так эффективен, как на фланге, что в очередной раз доказала игра с «Динамо» — бразилец местами сверкал привычными финтами, но ему явно не хватало пространства.

Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Партнеры плохо понимают Ренана, но он почему-то — главное оружие атаки

Новичка «Зенита» Роберта Ренана рано оценивать, ведь 19-летний защитник сыграл пока лишь в трех матчах. Но уже очевидно, что тренерский штаб собирается по максимуму использовать его левую ногу, о волшебных качествах которой много говорилось еще до трансфера.

Ренан действительно способен отдать точный пас на дистанцию любой длины, но этого недостаточно — важно, чтобы партнеры понимали, куда конкретно последует передача Роберта. Пока взаимопонимание хромает: в среду Ренан допускал много брака при передачах, причем в некоторых моментах даже игравший рядом с ним Дуглас не мог принять простой пас низом на ход.

«Зенит» — «Динамо». 33-я минута. Ренан пытается исполнить пас низом на ход Дугласу, но капитан не понимает его, мяч уходит в аут.
Скриншот из трансляции

Это само по себе не проблема — к лету взаимопонимание наладится, и мы наверняка будем восхищаться первым пасом Ренана. Но в игре с «Динамо» явная ставка на малоопытного защитника была неуместна. А она была: Чистяков, Кузяев, Дуглас, не видя продолжения впереди, постоянно делали передачу Ренану. Левая нога защитника стала самым распространенным способом довести мяч до атакующей группы. Неудивительно, что эта ставка не сработала: Ренан — пока далеко не Ракицкий по уровню взаимопонимания с одноклубниками.

Из-за этого наблюдался и значительный крен на левый фланг. Бакаев неоднократно оставался без опеки на правом краю и не раз поднимал руку, чтобы партнеры его увидели. В итоге ему пришлось все сделать самому — Зелимхан хоть и забил во втором кубковом матче подряд, но вновь в нетипичной для себя манере.

Трудности с центром нападения

Не новость, что Матео Кассьерра проводит слабый сезон — особенно на фоне предыдущего, где он с 14 голами за «Сочи» стал вторым бомбардиром РПЛ. Колумбиец провел неплохой матч в Ульяновске, но это не показатель. В игре с «Динамо» Матео принес мало пользы «Зениту» и в основном угрожал воротам со средней дистанции, хотя он прежде всего — нападающий штрафной площади.

Сине-бело-голубые крайне редко угрожали воротам из зоны центрфорварда, и даже забавно, что единственный мяч «Зенит» забил в стиле Кассьерры, только это сделал Бакаев. Семак перед игрой хвалил форварда: «Матео в хорошей форме — в каждом матче он участвует в забитых мячах, много создает». Матч с «Динамо» точно не был лучшим в карьере колумбийца, но, когда он был на поле, «Зенит» хотя бы создавал моменты.

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На 72-й минуте Кассьерру заменили на Мостового, центрфорвардом стал Мантуан, а после ухода с поля Густаво — Ерохин. Симптоматично, что на финишном отрезке хозяева сильно сдали и почти перестали угрожать воротам Лещука.

Конечно, «Зениту» не хватало получившего мышечное повреждение Сергеева. Но вопрос глобальнее: на сборах Иван забил восемь мячей и отдал три голевые передачи, однако штаб продолжает делать выбор в пользу Кассьерры, все еще не забившего ни мяча в текущем чемпионате.

Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»

Поздние замены

Матч-менеджмент Семака подвергался жесткой критике во время его худшего отрезка в «Зените» — осенью 2020 года, когда команда проигрывала «Брюгге», «Лацио» и дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Позже штаб проделал работу над ошибками и стал не только вовремя выпускать футболистов на поле, но и угадывать с заменами.

Игра с «Динамо» — возвращение «Зенита» к той черной осени. Сине-бело-голубым далеко не все удавалось в первом тайме, и в перерыве футболистам явно сказали чаще использовать отмерший правый фланг. Но этого было мало.

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Первую перестановку Семак сделал только на 72-й минуте, когда вместо Кассьерры вышел Мостовой. Однако никакого ожидаемого эффекта одна замена не произвела, а «Динамо» вообще к концу встречи перехватило инициативу и вполне могло добиться победы в основное время. Штаб «Зенита» не реагировал на это совсем — четыре оставшиеся замены были произведены после 85-й минуты, причем с явным прицелом на серию пенальти. Бакаев, уходя с поля, едва ли не задыхался — это показатель того, что перестановки нужно было делать раньше.

Семака можно оправдать отсутствием четырех футболистов основы, но у «Зенита» и без них достаточно сильная скамейка. На поле вышли Мостовой, Сутормин, Ерохин, Адамов и Круговой — никого из них нельзя назвать неопытным или низкосортным игроком.

Неготовность к розыгрышу «Динамо» с центра поля

Нельзя рассматривать результат игры в отрыве от забитых мячей. Автогол Васютина на 11-й секунде — несчастный случай, но его можно было предотвратить, если бы «Зенит» лучше подготовился к «Динамо».

Резкий старт бело-голубых шокировал только тех, кто не следит за ними в этом сезоне — при Славише Йокановиче динамовцы постоянно исполняют подобные вещи. Серб считает розыгрыш с центра поля стандартным положением, которое можно наиграть: за 19 матчей текущего чемпионата игроки «Динамо» шесть раз били по воротам на первой минуте тайма — и это только те атаки, которые были доведены до удара. Разумеется, и после пропущенных мячей бело-голубые нередко разворачивают агрессивные атаки сразу после возобновления игры.

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Возможно, штаб говорил футболистам об этом на теории, но футболисты установку не выполнили — ни Кузяев, ни Караваев, ни Чистяков не накрыли Нгамале, хотя время было. Васютин тоже сыграл неидеально: голкипер стоял слишком близко к правой штанге и точно не ожидал удара.

Впрочем, тренерский штаб неплохо подготовился к серии пенальти. Во время нее Васютин постоянно носился с бутылкой воды, на которой, видимо, была написана манера исполнения ударов динамовских игроков. Лещук, заметив это, даже попытался избавиться от бутылки, но Васютин ее отвоевал обратно. Подсказки явно помогли Александру — он угадал направление большинства ударов и один мяч отразил. Правда, этого не хватило.

Дуглас Сантос.
Фото ФК «Зенит»

Расстановка приоритетов

Глупо говорить о недостаточном настрое, когда речь идет о кубковой встрече на вылет с принципиальным соперником. Но, может быть, на футболистах сказалось то, что приоритетной задачей для «Зенита» остается золото РПЛ, которое позволит клубу нанести на герб вторую звезду. Это никак не узнать — никто из футболистов или тренеров никогда не скажет, что Кубок не важен.

Евгений Кукуляк. Орлов о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»: «Не знаю, чем руководствовался Кукуляк. Такие у нас судьи...»

Зато из-за этого поражение выглядит не таким болезненным. В нем даже есть плюсы: «Зенит» расчистил себе календарь и теперь будет готовиться к каждому матчу РПЛ в недельном цикле. Поэтому для конкурентов сине-бело-голубых в лиге, если они еще есть, вылет «Зенита» из Кубка — плохая новость.

Вильмар Барриос
Малком Филипе (Малком)
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
ФК Зенит
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