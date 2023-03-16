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Сегодня, 15:00

«Почему так поздно вышел Мостовой? Почему Бакаев пасует только назад? Почему Кузяев отрабатывает повинность?» Орлов задает вопросы «Зениту»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Зелимхан Бакаев.
Фото ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов — о кубковом матче «Зенит» — «Динамо».
Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Динамо

— Понятно, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти в ворота «Зенита» за фол на Тюкавине. Ну что поделать... Такие у нас арбитры. Кукуляк просто испугался показать на точку, так как матч проходил в Питере? Это его надо спросить. Не знаю, чем он руководствовался. Его же и ВАР подозвал, но...

«Зенит» очень расхлябанно начал матч. Как можно пропускать в самом дебюте? На 10-й секунде. Как Нгамале получил мяч в этой зоне и пробил? Кто несет ответственность? Караваев и Чистяков. Почему его оставили одного? Думали, что он не попадет. А динамовец попал! Несобранность! Разгильдяйство!

А какой технический брак был во втором тайме? У меня возникает вопрос по составу. Есть наигранная тройка, за счет которой «Зенит» развивает атаки на левом фланге. Дуглас Сантос, Вендел и Мостовой. У них же прекрасное взаимодействие. Но почему Андрей появился только на 72-й минуте? Поздно! Мне это непонятно.

А правый фланг атаки? Да, Бакаев сравнял счет. А что он сделал полезного для команды после перерыва? Он все время играет спиной к чужим воротам, все время пасует назад. Боится брать на себя ответственность. Или просто не готов на такое. По большому счету не полезный игрок для питерской команды...

Зелимхан Бакаев и Далер Кузяев.
Фото ФК «Зенит»

А Кузяев? Как только стало известно, что он не продлевает контракт, посмотрите, с каким лицом играет этот футболист? Какая-то повинность у него... И опять хочется задать вопрос тренерам. Кузяев же недавно не забил пенальти. Зачем же он пошел бить четвертым в послематчевой серии? В игре с «Факелом» из хорошей позиции не попал в ворота... Но ясно же, что Далер просто не уверен в себе. Вот от Сутормина исходит уверенность, он не робкого десятка. Когда Кузяев шел исполнять пенальти, он же был удручен, не знал, как бить! Это же все видно, заметно... Какой-то отрешенный взгляд...

Если против «Химок» Семак угадал с заменами, выпустив Мантуана и Адамова, которые соорудили третий гол, то по матчу с «Динамо» я такого сказать не могу.

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Повторюсь, я во втором тайме не увидел Бакаева. Не создает он остроту в атаке на фланге. Зачем же его так долго держали на поле? А вы видели, как он тяжело дышал? Физически не до конца готов...

Ну и Мостового надо выпускать либо с первых минут, либо гораздо раньше. Мантуан не играет так, как действует Мостовой! Ну в крайнем случае выпустите Андрея справа. Его явно не хватало! Это футболист основного состава!

Кассьерра не убедил в 25-й раз! Какой у него КПД? За мяч зацепиться не может, пасы Клаудиньо он не читает, опаздывает, не открывается. И такое растерянное лицо. Явно парень попал не в свою историю.

Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Возможно, к Васютину можно предъявлять претензии по голу Нгамале. С другой стороны, тот хорошо попал, плюс удачно отлетел мяч. Зато голкипер отбил пенальти. И уж этим-то надо было воспользоваться питерцам!

Конечно, отсутствие Барриоса сказывается. И против ЦСКА он тоже не сыграет. Серьезная проблема. Кто его заменит? Кузяев? Не уверен... Далер играет с опущенной головой. Где драйв? С ним нужно разговаривать. Просто бегает, отрабатывает повинность. Сейчас Кузяев не является лидером. Вчера вел игру Вендел. К нему вопросов нет. Клаудиньо? Были удачные действия, но бразилец еще набирает форму.

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Вот все говорили, что «Зенит» фактически чемпион, отрыв от «Спартака» — 8 очков. Но давайте посмотрим, как команда Семака сыграет с ЦСКА. Это будет в определенной степени час икс.

Бросается в глаза небрежность... Не хватает концентрации. Что-то «Зенит» утерял... И с «Факелом» могли не добиться победы. Повезло. Игроки уже должны взяться сами за себя. Против «Динамо» надо было убыстрять игру, а некем!

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Кукуляк
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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