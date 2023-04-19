«Бальде не забил с пенальти, но с них не забивали и Марадона с Бекхэмом». Абаскаль — о поражении «Акрону» и вылете из Кубка России

На что обратил внимание главный тренер «Спартака».

«Спартак» сенсационно в гостях проиграл «Акрону» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:2. Клуб из Тольятти выходит в финал, где сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после игры объяснил, почему его команда проиграла.

— Как оцените матч?

— В первую очередь я хочу попросить прощения у наших болельщиков, которые приехали сюда и поддерживали нас. Мы сделали все, что могли, чтобы пройти дальше, но, к сожалению, этого не случилось. Этот турнир для нас уже в прошлом. Нужно сконцентрироваться на важном матче в чемпионате, который ожидает нас в понедельник (с «Краснодаром». — Прим. «СЭ»). Нельзя опускать голову.

Сегодня я видел, что команда не опускала голову до самого конца — не сдавалась, билась, пусть и не без ошибок. Поражения — часть футбола. Мы должны принять этот результат, взять на себя ответственность и идти дальше. И, конечно же, не могу не отдать должное сопернику. Они сегодня играли хорошо, да и в целом в Кубке выступают просто отлично. Желаю им удачи в дальнейших матчах.

— Насколько большое влияние на результат в Кубке оказало отсутствие Промеса и Джикии? И насколько важен был фактор отсутствия усиления этих позиций зимой?

— С моей стороны было бы очень просто сказать, что это был важный фактор. Представьте, что сейчас я скажу: «У нас выбыли игроки, не хватило усиления зимой». Как это будет восприниматься? У меня полное доверие к тем футболистам, которые сейчас есть в составе. Но порой случаются поражения — это, повторюсь, часть футбола. Это опыт, который мы приобретаем. Мы делали и будем делать все возможное, чтобы побеждать в каждом матче. Но я не могу постоянно сидеть и держать в уме отсутствие Селихова, Промеса, Мозеса, Джикии, Литвинова, Хлусевиче, кого-то еще... Мы старались показать все, что могли, на что наработали, проявить свои лучшие качества. Сегодня этого не хватило, однако это не повод оглядываться назад.

Бальде в матче Кубка России «Акрон» — «Спартак». пресс-служба «Спартака»

— Чем вызвана замена Зобнина в перерыве матча?

— У Зобнина накопилось 3500 минут игрового времени. 3500! Замены делаются, чтобы освежить игру, но порой и для профилактики травм. Роман три последних матча провел с риском получения повреждения и сегодня снова взял на себя эту ответственность — он был капитаном, помогал ребятам. Все, что я ему хочу сейчас сказать, — это огромное спасибо за то, что он делал и что будет делать в будущем как футболист и как человек.

— В чем проблема «Спартака» с исполнением пенальти?

— Это футбол, это жизнь. Важно не думать, почему тот или иной игрок не забил. Когда кто-то подходит к «точке», он может забить или нет. Важно, что мы создаем моменты, в которых получаем эти пенальти. Значит, была создана угроза чужим воротам. Ребята продолжат тренироваться, но одно дело — тренировки, в игре — совсем другое. Да, Соболев не забил с пенальти, за ним Кейта, Литвинов... Но с пенальти не забивали и Марадона с Бекхэмом. Жиру вот промазал в Лиге чемпионов. Пенальти — личная история уверенности в себе. У нас есть штатные пенальтисты, которые понимают ответственность и берут ее на себя.

— Бьющего определяете вы?

— Я. Всегда я. Ну, может, службу безопасности можно попросить. Можно тренироваться, но не попадать на тренировках, а потом забить. Или вот игрок «Динамо», который не забил в финале Кубка, — какая у него была серия точных пенальти... (речь о Данииле Фомине. — Прим. «СЭ») Возможно, он не реализовал самый важный пенальти в своей карьере. Не знаю, какими были предыдущие. Разве могу я сказать игроку, что он больше не будет бить пенальти после промаха? Тогда можно за неточные передачи не выпускать на поле. В итоге никого не останется, и тренеру придется выходить и играть самому.