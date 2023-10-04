Главное из послематчевой пресс-конференции главных тренеров.

В матче 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России «Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 3:0 — голами в составе бело-голубых отметились Бителло, Федор Смолов и Иван Зазвонкин. «Спартак» сохранил за собой первую строчку в группе D с 12 очками, «Динамо» поднялось на второе место с 8 баллами. После игры главные тренеры команд Марцел Личка и Гильермо Абаскаль подвели итоги встречи.

Абаскаль: «Надеюсь, в матче с ЦСКА сможем расплатиться по долгу с болельщиками»

— Конечно, это не тот результат, который мы хотели увидеть. Мы смогли гарантировать себе выход с первого места за два тура до окончания группового этапа в матчах с финалистами двух последних розыгрышей Кубка России. Сопернику нужно было побеждать во что бы то ни стало, это добавило им настойчивости, отступать «Динамо» было некуда. Мы недовольны результатом, нам не нравится проигрывать, особенно всухую. Но впереди другое дерби. Рад, что сегодня мы могли готовиться к игре без турнирных задач.

— В Самаре вы сказали, что нужна правильная реакция. Сегодня, так понимаем, она была неправильной. Теперь ждем правильную в дерби с ЦСКА?

— Да, верно. Ждем ее в следующей игре.

— После матча с «Крыльями Советов» в СМИ начали писать о том, что руководство начало поиски вашей замены...

— Представьте себе, если бы я этим интересовался... Ну как такое возможно? Считаете, я думаю об этом? Меня интересует только подготовка к следующему матчу, к следующей команде. Это футбол, здесь так бывает. Проиграл — виновен, выиграл — ты бог!

— Чувствуете ли вы мотивацию тренировать «Спартак»? Она такая же, как и год назад?

— Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и срочно хочу уйти, ха-ха. Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение — только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста. Для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет. Хочу работать с командой каждый день и делать свою работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года, я полон желания работать и двигаться вперед.

— Что можете сказать болельщикам после крупного поражения?

— Мы в долгу перед ними. Я с первого дня говорил, что мы играем для людей, которые живут футболом и горят им. Когда ты не приносишь им счастья, то в сердце возникает плохое чувство -чувство долга перед ними. Надеюсь, в ближайшей игре мы сможем частично расплатиться по этому долгу с нашими болельщиками.

— Связка Промес — Бонгонда в атаке — это отработка варианта на дерби с ЦСКА без Соболева?

— Нам нужны были удары. Когда Тео играет ближе к центру, он чаще может бить. Вообще был план выпустить молодого игрока, который тренировался с нами уже долгое время, — Быковского. Но счет 0:2 — не та ситуация, чтобы делать такую замену.

— Сколько, по-вашему, опасных моментов сегодня создал «Спартак»?

— Если мы не бьем по воротам, то и моментов нет. Тут одно влечет за собой другое... В первом тайме нам всегда чего-то не хватало перед штрафной. Принимали неверные решения, были технические ошибки.

— Вы порой критикуете судей. Согласны, что сегодня Москалев отработал очень хорошо?

— Когда футболиста меняют, он должен уходить с того фланга, где находится, а не идти через все поле. Мы теряем концентрацию. Ну и надеюсь, что ВАР будет делать игру лучше. Порой назначается опасный штрафной, когда после него может быть забит гол, но ВАР не вмешивается... Это странно.

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личка: «Мы все еще плохо реализуем моменты»

— Очень рад, что мы победили. Не только победили, но и забили три гола. В последних играх с реализацией было не очень хорошо. По игре, думаю, мы действовали более дисциплинированно. Старались разыгрывать быстрые контратаки и действовать через фланги. После двух поражений от «Спартака» приятно выиграть у них. Но отдыхать некогда — впереди «Факел», думаем о нем. В чемпионате нужны очки.

— Как оцените чеканку мяча Нгамале в центре поля, которая чуть не привела к голу в ворота «Динамо» в концовке матча?

— Он имеет право так играть, но не имеет права терять мяч. Когда мяч у нас, я хочу, чтобы игроки делали что-то неожиданное для соперника, креативили. Если ты хочешь крутить рулетку, стой на ногах, не падай. Это мужская игра. Порой и девушки играют пожестче, ха-ха. Нельзя упасть и ждать свистка, надеясь на судью.

— Каков был сегодня Марцел Личка как мотиватор?

— Тут нужно понять, что к чемпионской игре идут через победы над командами второй восьмерки. То, что сегодня делает «Краснодар»: забивает, потом отходит и действует по счету, а потом забивает второй в контратаке. Но сегодня было дерби... Когда мы проиграли первое дерби, второе... Конечно, настраивал ребят играть на скоростях, бежать вперед. Нельзя думать, что со «Спартаком» ты будешь играть медленно и забьешь один гол. Для меня стало сюрпризом отсутствие Соболева — был уверен, что он выйдет на поле сегодня. На 1:0 со «Спартаком» играть невозможно, но в конце тайма мы забили эти два мяча. Мотиватор ли я? Пробую общаться, разговаривать. Но мы все еще плохо реализуем моменты, недостаточно хорошо действуем на последних 20-25 метрах.

— Согласны ли с тем, что Москалев сегодня отработал хорошо?

— Я говорил после матча со «Спартаком» в гостях (0:1. - Прим. «СЭ»), что судья отработал хорошо. И сегодня никаких претензий у меня нет. Не вижу каких-то проблем с этим фактором.

— Вы поздравляли «Оренбург» после победы над «Зенитом»? Они у вас совета не спрашивали?

— Нет, каждый делает свою работу и играет в свой футбол. Поздравлял Давида (Деограсию, тренера «Оренбурга». - Прим. «СЭ») и Андреева (спортивного директора «Оренбурга». - Прим. «СЭ»). Рад за них. У нас в прошлом сезоне не получилось обыграть «Зенит» — сыграли 2:2. Рад, что сейчас удалось это сделать.