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Кубок России

27 июля, 23:20

«Зол, что пропустили в такой манере — могли заканчивать матч раньше». Абаскаль — о победе «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Слова главного тренера красно-белых после успешного старта в FONBET Кубке России.
Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Спартак

— Это важная победа после долгого и сложного пути — у нас была изматывающая поездка в Краснодар, — сказал Гильермо Абаскаль на пресс-конференции. — И я рад, что команда с первых минут показала правильный настрой. Мы сразу же начали играть в финальной трети поля, атаковали, забили гол, который нам помог. Рад за Зобнина — думаю, что забитый уже во втором матче сезона гол придаст ему уверенности в дальнейшем.

После удаления [Сперцяна] мы хорошо владели мячом, но не хватало эффективности. Потому и получилась такая нервозная концовка, которой можно было избежать. Нужно было заканчивать этот матч раньше, будь мы эффективнее. Тогда можно было бы провести ротацию, выпустить кого-то из запасных, что важно, учитывая календарь. Но этого не случилось. Поэтому, естественно, я зол!

Зол, что мы пропустили в такой манере. Так что будут соответствующие решения — разберем, почему и как мы пропускаем. Но три очка есть три очка. Повторюсь, после долгой и трудной поездки это — самое важное.

— Почему не сыграл Мозес — он отдыхал или же у него есть проблемы со здоровьем?

— У нас достаточно много игр — в этом есть правда. Но дело и в другом. На поле у футболистов есть возможность проявить себя. И сейчас я говорю конкретно о Михаиле Игнатове. За те минуты, что он провел в прошлом матче, он доказал, что имеет право выйти в стартовом составе. Это лишь пятый матч с начала нашей подготовки к сезону, включая товарищеские. Нужно многих оценить, многих посмотреть. И никому место в стартовом составе не гарантировано.

Игровой момент в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Первый гол Бонгонды и удаление Сперцяна. «Спартак» обыграл «Краснодар»

— Пруцев заканчивал игру фактически левым форвардом. Почему именно он?

— Пруцев умеет использовать глубину в атаке. Плюс он был свежим. Он хорош как с мячом, так и без него. Мы хотели использовать Пруцева в атаке, потому что защитник «Краснодара» часто оставлял свою позицию и там появлялась свободная зона. Ну а Мартинс и Зобнин закрывали центр поля и давали Пруцеву свободу.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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