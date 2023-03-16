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Сегодня, 12:00

«Да не было никакого злого умысла у Виталика Мешкова!» Президент «Урала» — о матчах со «Спартаком», Промесе и Гончаренко

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Виталий Мешков отменяет гол в матче «Спартака» и «Урала».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Михаил Игнатов и Виталий Мешков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов — о матчах со «Спартаком», судействе, Промесе и Гончаренко.

8 раз посмотрел эпизод с Мартинсом. Это не пенальти

— Есть ощущение, что «Урал» в этом сезоне стал одной из самых симпатичных команд в нашем чемпионате?

— Да не мыслим мы такими категориями (смеется). Не нужно нам петь дифирамбы. Мы просто стараемся играть в хороший футбол. Ребята не стоят сзади, не отбиваются. Всем вроде бы это нравится. Как будет, так и будет.

— Что сказали команде после финального свистка?

— Впереди еще ответная игра. Ничего не решено. Просто поблагодарили ребят за этот матч. Они старались, переломили ход встречи, сравняли счет. Достойно смотрелись со «Спартаком» в Москве.

— В каком из двух матчей против «Спартака» вам ваша команда понравилась больше?

— Все-таки игры складывались по-разному. В РПЛ мы дважды вели в счете, на Кубок отыгрывались. Если бы нам заранее кто-то сказал, что в чемпионате сыграем с красно-белыми — 2:2, то, скорее всего, согласились бы на такой исход. Но вы же помните, что в самой концовке Саша Юшин вышел один на один с Селиховым и не забил... В принципе могли взять три очка. Небольшой осадочек остался. Но все равно наши ребята молодцы. «Спартак» сейчас на ходу, Абаскаль поставил команде симпатичный футбол. Давно красно-белые так не играли. А мы им не уступили.

14&nbsp;марта. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Спартак» и «Урал»: снова ничья, снова скандал из-за решения судьи

— Ничья оставляет вам неплохие шансы в ответной встрече.

— Посмотрим. Сейчас отменили правило выездного гола. Все начинается сначала. Обе команды будут играть на победу. Если ничья, то пенальти, а это уже лотерея. Рассчитываю на наших болельщиков. С другой стороны, в Екатеринбурге многие поддерживают «Спартак». Так что в апреле нас ждет хороший матч.

— Но как остановить такого Промеса?

— Очень качественный футболист, кто же спорит? Помню, Квинси начал даже немного закисать здесь перед отъездом в Голландию. А сейчас он возвращается на прежний уровень. С новыми эмоциями, хочет всем все доказать. Это именно тот Промес, которого все любят и знают. Он реальный лидер «Спартака», ведет за собой партнеров. Могу рассказать одну забавную историю, связанную с Квинси.

— Давайте.

— Промес только-только приехал в «Спартак» и играл против «Урала». Перед матчем Квинси подошел к нашему Эдгару Манучаряну: «Ты меня не помнишь»? Тот посмотрел на него: «Нет». Промес ему стал напоминать, что они вместе играли в школе «Аякса». С таким почтением обратился к Эдгару (смеется). Такая вот история. Тогда Промес был еще молод, без харизмы. Сейчас видно, что это ментально сильный футболист. Желаю ему удачи! Пусть радует многочисленных спартаковских болельщиков.

Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Почему «зачехлили» Мешкова?

— Вчера Промес вполне мог оформить дубль, если бы не блестящее спасение Помазуна. Будете пытаться выкупить этого вратаря у ЦСКА?

— Будем разговаривать. Илья в нужный момент способен выручить. Считаю, что он за последнее время здорово прибавил. Сейчас это один из сильнейших голкиперов в стране. Может быть, мне не стоит этого говорить, так как цена на него еще вырастет (смеется). Однако надо называть вещи своими именами.

— «Урал» провел уже 16 матчей без поражений. Обсуждаете это в клубе?

— А чего обсуждать? Идем от игры к игре. После таких результатов ребята становятся увереннее в себе. Пока так.

— Но вы конкретно сформулировали и озвучили цель на вторую часть сезона? Попасть в пятерку? Остаться в десятке? Избежать стыков? Выиграть Кубок?

— Дай бог, останемся в РПЛ. И на следующий сезон уже поставим задачу. Сейчас нам надо побеждать в каждом матче и радовать зрителей.

Сергей Карасев. «Судейский заговор против «Спартака»? Ну хорош уже!» Интервью Егора Титова

— Не боитесь, что летом Гончаренко позовут топовые российские клубы?

— Мы, конечно, не такой большой клуб. Но постараемся сохранить Виктора Михайловича. Очень постараемся!

— Разговоры о том, что в матчах против «Урала» судьи допустили ошибки не в пользу «Спартака», — большая ложка дегтя для вас?

— Какая ошибка была в матче на Кубок?

Михаил Игнатов и Виталий Мешков.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Мартинсу попали рукой в лицо.

— Ну хватит вам! Я сам восемь раз пересмотрел этот эпизод. Ну не пенальти это! Сергей Карасев очень опытный арбитр. Если бы он увидел, что это фол, разве не указал бы на точку?

— Но как быть с ошибкой Мешкова?

— Виталик Мешков в целом хорошо отсудил тот матч. Но в концовке случилось то, что случилось. Возможно, он испугался, что нашего вратаря сбили, и заранее свистнул. Ну что теперь поделать? После свистка нельзя было засчитывать гол. Бывает так, что и форварды с двух метров не забивают. Судьи — живые люди. Но я уверен, что у Виталика не было никакого злого умысла. Это опытный, большой арбитр, который может вести игру, контролировать ситуацию. У нас таких судей немного. А то сразу начинается... Какой-то заговор искать, если допущена ошибка против больших клубов. Да если бы была возможность пересмотреть эпизод и засчитать гол, он бы его засчитал! Какие тут вопросы? Но ошибся...

А его сразу начали «закапывать». Арбитрам сейчас очень тяжело. Их за ошибки «зачехляют». Ну пропустил Мешков одну игру после той встречи. А сейчас смотрю назначения на ближайший тур. Мешкова опять нет. Почему? Слишком строгое наказание. Мы все в одной упряжке. Давайте делать футбол лучше. Судьи — нормальные ребята, но и они порой не безупречны.

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— Когда в строй вернутся травмированные Газинский и Сиссе?

— Сиссе сыграет, наверное, уже после паузы на матчи сборных. Думали, что Юра Газинский подойдет к игре с «Динамо», но, к сожалению, он простудился.

— Мы еще увидим Шатова в этом сезоне?

— Очень на это надеюсь. Олега все любят — болельщики, игроки, я. Пока травма не позволяет ему выходить на поле... Он очень много занимается в зале, проводит там по три часа в день, но еще не до конца готов. Поживем-увидим.

— Последний вопрос: почему вам нельзя звонить сразу после игры? В Сети обсуждают вашу эмоциональную реакцию на звонок коллеги после встречи со «Спартаком».

— Ребята, давайте не будем мусолить эту тему. Просто еще раз прошу: не звоните сразу после окончания матча. Ну я на эмоциях, пока еще весь в игре, там... Могу где-то что-то сказать... Никому ничего плохого не желаю, просто возьмите паузу. Наберите через час после финального свистка — отвечу на вопросы.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Григорий Иванов (руководитель)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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