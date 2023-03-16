Сегодня, 12:00
— Есть ощущение, что «Урал» в этом сезоне стал одной из самых симпатичных команд в нашем чемпионате?
— Да не мыслим мы такими категориями (смеется). Не нужно нам петь дифирамбы. Мы просто стараемся играть в хороший футбол. Ребята не стоят сзади, не отбиваются. Всем вроде бы это нравится. Как будет, так и будет.
— Что сказали команде после финального свистка?
— Впереди еще ответная игра. Ничего не решено. Просто поблагодарили ребят за этот матч. Они старались, переломили ход встречи, сравняли счет. Достойно смотрелись со «Спартаком» в Москве.
— В каком из двух матчей против «Спартака» вам ваша команда понравилась больше?
— Все-таки игры складывались по-разному. В РПЛ мы дважды вели в счете, на Кубок отыгрывались. Если бы нам заранее кто-то сказал, что в чемпионате сыграем с красно-белыми — 2:2, то, скорее всего, согласились бы на такой исход. Но вы же помните, что в самой концовке Саша Юшин вышел один на один с Селиховым и не забил... В принципе могли взять три очка. Небольшой осадочек остался. Но все равно наши ребята молодцы. «Спартак» сейчас на ходу, Абаскаль поставил команде симпатичный футбол. Давно красно-белые так не играли. А мы им не уступили.
— Ничья оставляет вам неплохие шансы в ответной встрече.
— Посмотрим. Сейчас отменили правило выездного гола. Все начинается сначала. Обе команды будут играть на победу. Если ничья, то пенальти, а это уже лотерея. Рассчитываю на наших болельщиков. С другой стороны, в Екатеринбурге многие поддерживают «Спартак». Так что в апреле нас ждет хороший матч.
— Но как остановить такого Промеса?
— Очень качественный футболист, кто же спорит? Помню, Квинси начал даже немного закисать здесь перед отъездом в Голландию. А сейчас он возвращается на прежний уровень. С новыми эмоциями, хочет всем все доказать. Это именно тот Промес, которого все любят и знают. Он реальный лидер «Спартака», ведет за собой партнеров. Могу рассказать одну забавную историю, связанную с Квинси.
— Давайте.
— Промес только-только приехал в «Спартак» и играл против «Урала». Перед матчем Квинси подошел к нашему Эдгару Манучаряну: «Ты меня не помнишь»? Тот посмотрел на него: «Нет». Промес ему стал напоминать, что они вместе играли в школе «Аякса». С таким почтением обратился к Эдгару (смеется). Такая вот история. Тогда Промес был еще молод, без харизмы. Сейчас видно, что это ментально сильный футболист. Желаю ему удачи! Пусть радует многочисленных спартаковских болельщиков.
— Вчера Промес вполне мог оформить дубль, если бы не блестящее спасение Помазуна. Будете пытаться выкупить этого вратаря у ЦСКА?
— Будем разговаривать. Илья в нужный момент способен выручить. Считаю, что он за последнее время здорово прибавил. Сейчас это один из сильнейших голкиперов в стране. Может быть, мне не стоит этого говорить, так как цена на него еще вырастет (смеется). Однако надо называть вещи своими именами.
— «Урал» провел уже 16 матчей без поражений. Обсуждаете это в клубе?
— А чего обсуждать? Идем от игры к игре. После таких результатов ребята становятся увереннее в себе. Пока так.
— Но вы конкретно сформулировали и озвучили цель на вторую часть сезона? Попасть в пятерку? Остаться в десятке? Избежать стыков? Выиграть Кубок?
— Дай бог, останемся в РПЛ. И на следующий сезон уже поставим задачу. Сейчас нам надо побеждать в каждом матче и радовать зрителей.
— Не боитесь, что летом Гончаренко позовут топовые российские клубы?
— Мы, конечно, не такой большой клуб. Но постараемся сохранить Виктора Михайловича. Очень постараемся!
— Разговоры о том, что в матчах против «Урала» судьи допустили ошибки не в пользу «Спартака», — большая ложка дегтя для вас?
— Какая ошибка была в матче на Кубок?
— Мартинсу попали рукой в лицо.
— Ну хватит вам! Я сам восемь раз пересмотрел этот эпизод. Ну не пенальти это! Сергей Карасев очень опытный арбитр. Если бы он увидел, что это фол, разве не указал бы на точку?
— Но как быть с ошибкой Мешкова?
— Виталик Мешков в целом хорошо отсудил тот матч. Но в концовке случилось то, что случилось. Возможно, он испугался, что нашего вратаря сбили, и заранее свистнул. Ну что теперь поделать? После свистка нельзя было засчитывать гол. Бывает так, что и форварды с двух метров не забивают. Судьи — живые люди. Но я уверен, что у Виталика не было никакого злого умысла. Это опытный, большой арбитр, который может вести игру, контролировать ситуацию. У нас таких судей немного. А то сразу начинается... Какой-то заговор искать, если допущена ошибка против больших клубов. Да если бы была возможность пересмотреть эпизод и засчитать гол, он бы его засчитал! Какие тут вопросы? Но ошибся...
А его сразу начали «закапывать». Арбитрам сейчас очень тяжело. Их за ошибки «зачехляют». Ну пропустил Мешков одну игру после той встречи. А сейчас смотрю назначения на ближайший тур. Мешкова опять нет. Почему? Слишком строгое наказание. Мы все в одной упряжке. Давайте делать футбол лучше. Судьи — нормальные ребята, но и они порой не безупречны.
— Когда в строй вернутся травмированные Газинский и Сиссе?
— Сиссе сыграет, наверное, уже после паузы на матчи сборных. Думали, что Юра Газинский подойдет к игре с «Динамо», но, к сожалению, он простудился.
— Мы еще увидим Шатова в этом сезоне?
— Очень на это надеюсь. Олега все любят — болельщики, игроки, я. Пока травма не позволяет ему выходить на поле... Он очень много занимается в зале, проводит там по три часа в день, но еще не до конца готов. Поживем-увидим.
— Последний вопрос: почему вам нельзя звонить сразу после игры? В Сети обсуждают вашу эмоциональную реакцию на звонок коллеги после встречи со «Спартаком».
— Ребята, давайте не будем мусолить эту тему. Просто еще раз прошу: не звоните сразу после окончания матча. Ну я на эмоциях, пока еще весь в игре, там... Могу где-то что-то сказать... Никому ничего плохого не желаю, просто возьмите паузу. Наберите через час после финального свистка — отвечу на вопросы.