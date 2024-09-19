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Сегодня, 21:00

Шоу «Локомотива» во втором тайме с «Химками». Пять голов за 25 минут и результативные дебюты Севикяна и Монтеса

«Локомотив» со счетом 5:1 обыграл «Химки» в матче Кубка России
Артемий Кутейников
Корреспондент
«Локомотив» разгромил «Химки» — 5:1.
Фото ФК «Локомотив»
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Железнодорожники справились и без Батракова.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
19 сент, 18:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:5
Локомотив

«Локомотив» в четвертом туре группового этапа FONBET Кубка России уничтожил «Химки» (5:1). После нулевой ничьей в первом тайме железнодорожники растерзали соперника в начале второй половины и утвердились на первой строчке в группе B.

«Локомотив» загрустил без Батракова

Лидер железнодорожников 19-летний Алексей Батраков остался в запасе. Отсутствие самого результативного футболиста чемпионата России (10 голевых действий) ощущалось сильно — «Локомотив» за первый тайм наскреб три удара и ни разу не попал в створ. Наверное, самая острая попытка получилась у Тимура Сулейманова: габаритный страйкер головой чиркнул мяч после подачи с правого фланга и едва не закинул его за спину вратаря «Химок» Никиты Кокарева.

Незадолго до матча в медиа появились слова агента Сулейманова Вадима Шпинева, который возмущался статусом своего клиента в клубе. Действительно, форвард выходит в основе только в Кубке России, где у него до игры с «Химками» было четыре гола — в чемпионате у Тимура восемь появлений на замену и ни одного результативного действия.

«Химки» закончили первый тайм с преимуществом в количестве ударов — пять. И даже два раза попали в створ, в отличие от «Локомотива». Однако реально острых моментов не было и у ворот Антона Митрюшкина. С левого фланга оборону москвичей несколько раз перспективно дриблингом разрезал Резиуан Мирзов, но ключевое решение ему раз за разом не удавалось. В старте и с капитанской повязкой в атаке выскочил 34-летний Кирилл Панченко, который практически не появлялся в РПЛ. За первый тайм на его счету неточный дальний удар.

«Локомотив» забил 5 голов во втором тайме.
Фото ФК «Химки»

Уничтожение «Химок» во втором тайме

В перерыве оба тренера негласно согласились, что с тягомотиной у чужих ворот пора прекращать, поэтому провернули замены. У «Химок» Бутта Магомедов вышел вместо неэффективного Мирзова, у «Локо» Эдгар Севикян подменил Никиту Салтыкова, дебютировав за «Локомотив». Старт московской карьеры получился ярким: уже на 48-й минуте Эдгар после собственной подачи с углового отборолся на правом фланге, и мяч после рикошета от него отскочил в штрафную Сулейманову — Тимур сильнейшим залпом в ближний угол открыл счет.

Всего через пять минут Эдгар спродюсировал еще один гол «Локомотива», а отличился другой дебютант — центральный защитник Сесар Монтес. Севикян прокрался с правого фланга дриблингом к центру и опасно навесил в штрафную — там после пары отскоков и единоборства Сулейманова с защитником мяч отскочил на ногу мексиканцу, который мощно вбил его под перекладину.

Два гола на старте второго тайма — отражение хаоса в обороне «Химок» после перерыва. На 55-й минуте железнодорожники заколотили третий: центральный защитник Эдгардо Фаринья обрезался в середине поля и подарил контратаку сопернику — перехвативший мяч Сергей Пиняев вывел на удар Владислава Сарвели, который пробил Кокарева. Однако спустя пару минут гол отменили из-за офсайда.

Но железнодорожники не встали и продолжили уничтожать «Химки». На 62-й Сергей Пиняев проткнул Кокарева с пары метров головой — здесь в разгоне атаки вновь поучаствовал Севикян, простреливший с правого фланга на Сергея, к которому мяч пришел рикошетом от Фариньи. А уже через минуту Пиняев оформил дубль — обокрал заблудившегося в мяче у своей штрафной Хетага Хосонова и хладнокровно вонзил четвертый.

На 69-й минуте что-то странное на своей половине поля вновь сделал Фаринья — подарил мяч под давлением Сарвели, который ускакал в штрафную, где его сзади сбил Сергей Терехов. 11-метровый реализовал Сулейманов, оформив третий дубль в этом розыгрыше Кубка. После пятого гола геноцид защитников «Химок» продолжился, тем более что незадолго до этого на поле появился Алексей Батраков.

За весь второй тайм «Химки» практически не продирались в финальную треть, зато острота у их ворот создавалась постоянно. Спустя несколько минут после мяча Сулейманова у ворот «Химок» вспыхнула потасовка, которую спровоцировал Фаринья — уже после свистка толкнул со спины Наира Тикнизяна. На 88-й минуте едва не забил и Севикян — после паса Батракова всадил в перекладину из штрафной.

Уже на 90-й минуте «Химки» все-таки забили. Кирилл Панченко вывел Зелимхана Бакаева на удар из штрафной, оформив первое результативное действие в сезоне. Бакаев прошил Митрюшкина с острого угла. А уже в компенсированное время скандалист Фаринья все-таки удалился — откровенно сыграл рукой после паса пяткой отлично дебютировавшего Севикяна.

Положение команд в турнире

«Локомотив» феерично прошел первые четыре тура группового этапа Кубка — победа в каждой игре с общим счетом 13:2. В следующем туре 1 октября железнодорожники схлестнутся с «Оренбургом». «Химки» практически потеряли шансы на топ-2: за четыре игры набрали лишь три балла и отстали от «Ростова» на шесть. В следующей кубковой встрече химчане примут как раз коллектив Валерия Карпина.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки

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