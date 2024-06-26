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Сегодня, 22:30

«Уважение к вам пропало». Вратарь «Динамо» Лещук обиделся на аккаунт Кубка России — SMM пришлось извиняться

Лещук раскритиковал аккаунт Кубка России в соцсетях из-за шутки в его адрес
Гоша Чернов
Корреспондент
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева , «СЭ»
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Странная история.

Российский футбол находится на паузе, поэтому журналисты и SMM-специалисты заполняют информационный вакуум публикациями контента из социальных сетей игроков. А они, в свою очередь, в июне чаще всего показывают подписчикам фотографии из отпуска.

Например, голкипер «Динамо» Игорь Лещук 23 июня опубликовал фото из Италии рядом с одним из самых знаменитых сооружений страны. Под снимком вратарь написал: «Отпуск прошел, а из фоток только бестолковая с Пизанской башней. Путь хоть она тут будет».

 
Александр Соболев забивает победный гол в&nbsp;ворота Игоря Лещука в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; с &laquo;Динамо&raquo; (2:1). Что привело к ошибкам Лещука, топ-выход Игнатова и парадокс Абаскаля. 10 тезисов о победе «Спартака»

В то же день в социальных сетях FONBET Кубка России перепостили эту фотографию с комментарием: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь Лещук не выронил ее из рук».

Скорее всего, эсэмэмщик Кубка таким образом хотел припомнить Лещуку его результативные ошибки в весенних матчах со «Спартаком» в РПЛ и с «Ростовом» в Кубке.

В среду, спустя три дня после публикации, голкипер, видимо, увидел ее и был раздосадован подписью. В своем Telegram-канале Лещук выложил скрин с фотографией и комментарием аккаунта Кубка, а также написал (орфография и пунктуация сохранены): «Если официальные представители турниров считают, что это смешно, то к вам как к организаторам будет такое же отношение. Не сломаться после всего говна мне удалось и это не будет помехой, но уважение к вам пропало».

Ответ эсэмэмщика не заставил себя долго ждать: через час после жалобы Лещука в Telegram-канале «Админ Даня», владелец которого ведет кубковые соцсети, появился пост с извинениями (орфография и пунктуация сохранены):

«Уважаемый Игорь Лещук

Как непосредственный автор публикации, приношу официальные извинения за неустойчивую шутку.

По мнению ученых, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров неподсильно ни одному человеку.

В любом случае, желаю башне отстоять еще много лет, а вам — играть долгие годы. Готов лично приехать на тренировку, чтобы обсудить все на поле и после футбола.

До встречи в новом сезоне».

 
Игорь Лещук. «Поведение Йокановича — неуважение к игрокам! С ним играли в скучный непонятный футбол». Жесткое интервью Лещука

Лещук — 28-летний воспитанник «Динамо». В минувшем сезоне он сыграл за бело-голубых 20 матчей, в которых пропустил 29 мячей.

Игорь Лещук
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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