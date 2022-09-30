Разгром как тест: новый совдир «Спартака» — всерьез и надолго или временное правительство? Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о возможных последствиях убедительной победы красно-белых над «Зенитом» (3:0) в Кубке России.

Мнение

Про новый совет директоров «Спартака» известно все — и ничего.

Ясен состав, понятно, кто эти люди и почему вошли в высший руководящий орган после ухода Леонида Федуна (окончательного ли, если экс-босс приходит на стадион как прежде, вопреки давним слухам о желании покинуть страну?).

Известны ближайшие планы — на зимнюю паузу.

Наверное, нет вопросов с целями — теми, что могут ставиться в текущем моменте, без еврокубков.

Но при всем этом неизвестно кое-что важное.

Во-первых — что было внутри у первых лиц «Спартака» после кубкового разгрома «Зенита» при более чем качественной игре? Понятно, что радость, удовлетворение, возможно — торжество. Однако могла ли та игра зацепить так, что возникшая эмоция приведет не к командной даже, а к клубной борьбе с сине-бело-голубыми, с соответствующими вложениями сил, средств, внимания — под стать тому, что годами делается в Санкт-Петербурге?

Футболисты «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Победа получилась яркой, и по словам гостей, вспоминавших результаты предыдущих матчей и говоривших о нехватке эмоций, становилось понятно, что счет задел их за живое. Ротация «Зенита», отсутствие Барриоса и Клаудиньо, спокойное отношение к Кубку в целом — все эти аргументы, отсылающие к цифрам на табло, справедливы и понятны. Но в июле в Суперкубке «Спартак» разгромила команда без половины основного состава. И какой бы ни была сейчас ротация, надо признать, что тактические сюрпризы Абаскаля хороши — как и общефутбольные, так и связанные со стандартами.

Не заметить это с трибуны невозможно. Но опять же — что могло породить такой взгляд? Мнение, что нынешнего подбора исполнителей при этом тренере достаточно для решения любых задач? Или, наоборот, желание усилить состав так, чтобы у подобного футбола еще и возник запас прочности?

Здесь мы подошли ко второму стратегическому вопросу о новом совете директоров «Спартака». Является ли он отражением долгих и фундаментальных процессов или все это временное правительство?

Топ-менеджеры красно-белых с программными интервью в свет пока не выходят (за исключением Александра Матыцына), что объяснимо. Прошло слишком мало времени, тренер и команда подбирались не ими, а объявление в публичном пространстве любых сумм, которые клуб намерен потратить, неминуемо поднимет ценник — потому что это «Спартак». Клуб, у которого есть деньги.

Но и не сказать ничего — тоже не выход. Назначение Пола Эшуорта спортивным директором произошло при молчании клуба, — а общественное мнение мгновенно создало негативный фон, трансформировав англичанину откровенно карикатурный образ. Единственное заметное слово в его защиту сказал Герман Ткаченко. Но его логика потонула в общем эмоциональном потоке — усилив стартовое впечатление об Эшуорте как о фигуре временной.

Впрочем, время сегодня — понятие растяжимое. Сколько бы и что ни говорилось о руководстве «Локомотива», люди остаются на своих постах. Возможно, и Эшуорт окажется таким же долгожителем, поскольку еще в качестве консультанта проявил себя в глазах «Лукойла» сильным профессионалом на переговорах с City Group, а до момента официального представления в нынешней должности изучал не только основной и молодежный составы, но и отечественный футбольный рынок в целом.

В любом случае яркая победа «Спартака» должна добавить определенности в модели управления клубом.

Есть Эшуорт с понятным багажом полномочий.

Есть Абаскаль, вернувший своей репутации образ волшебника.

С ними все относительно понятно.

Вопрос с советом директоров — как входящие в него сами оценивают случившееся в четверг на «Открытие Банк Арене»?

Как свидетельство, что все и так хорошо, главное не мешать?

Или как возможность стать действительно сильнее. Осознав, что потенциал для роста приличный.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.