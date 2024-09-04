«Амкал» со скандалом прошел в 1/32 Пути регионов. Повторил лучший результат медийных команд

Игроки «Космоса» в ужасе от судейства.

«Амкал» в 1/64 финала Пути регионов Кубка России обыграл «Космос» из Долгопрудного (2:1) и шагнул в следующий раунд. Команда повторила лучший результат в истории медийных клубов, однако победа получилась скандальной. «Амкал» забил после двух спорных 11-метровых и доигрывал матч в большинстве.

Что произошло

«Амкал» вышел вперед на 37-й минуте благодаря голу Максима Пича Пичугина с пенальти: главный арбитр Роман Марнавский посчитал, что мяч попал в руку игрока «Космоса», но, вполне возможно, контакт случился с ребрами. «Посмотри на повторе, была рука или нет», — говорил в перерыве арбитру футболист «Космоса» Руслан Левкин.

В начале второго тайма «Космос» сравнял счет — отличился Кирилл Помешкин. А на 66-й минуте Пичугин оформил дубль, также с 11-метрового, назначенного за игру рукой. В этом эпизоде мяч мог попасть в живот футболиста «Космоса».

На 70-й минуте «Космос» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил хавбек хозяев Ростислав Наймушин.

Игроки «Космоса» критикуют судей

Сразу после финального свистка игроки «Космоса» возмутились судейством. «Не знаю, два спорных пенальти поставили, как будто тянули «Амкал» судьи. Посмотрим, какую оценку судьям поставят. Это убийство российского футбола, я считаю», — расстроился нападающий Руслан Левкин.

Удаленный полузащитник Ростислав Наймушин, уходя с поля, тоже разочаровался уровнем судейства, а его партнер Самир Масимов ругался с рефери прямо на поле. «Это просто качество арбитра, и все. Первого пенальти не было. Я не видел (был ли второй пенальти. — Прим. «СЭ»)», — высказался Наймушин.

Главный тренер «Космоса» Андрей Прошин показательно отказался обсуждать судейство. «Я не могу ничего говорить, вы же знаете, — сказал он. — Меня потом на кол посадят за какое-нибудь лишнее слово».

Как отреагировали в «Амкале»

Футболисты «Амкала» не обратили внимания на неоднозначное судейство и критику от соперников. Они повторили лучший результат в истории медийных клубов, который в прошлом сезоне установил 2DROTS — «самураи» тоже пробились в 1/32 Пути регионов, где уступили «Химкам» (0:2).

«Чего? Какие судьи тащат? Это Кубок России, здесь нет «тащиловки», здесь все за счет силы воли, эмоций и воли к победе. А что делать, если они (игроки «Космоса». — Прим. «СЭ») не так хорошо физически готовы, как мы, поэтому и побеждаем. Все благодаря тренерскому штабу, спасибо. Мы делаем рекорды», — поделился игрок «Амкала» Антон Чужой.

С кем теперь сыграет «Амкал»

В 4-м раунде «Амкал» столкнется с соперником из первой лиги — до этого ему попадались оппоненты из второй. Жеребьевка состоится 8 сентября, игра пройдет в конце сентября и станет домашней для медиаклуба. Возможные противники — тульский «Арсенал», «Урал», «Торпедо», «Сочи», «Чайка», «Балтика», «Ротор», «Нефтехимик», «Сокол», «Родина», «Енисей», «КАМАЗ», «Алания», «Черноморец», «Уфа», «Шинник», «Тюмень» и «СКА-Хабаровск».

Не первый кубковый скандал с матчем «Амкала»

Резонанс вызвал еще первый матч «Амкала» в этом розыгрыше Кубка России. Тогда вопросы возникли к его оппонентам из «Коломны», которые пропустили восемь мячей (1:8), часть из которых — в результате грубых индивидуальных ошибок. Действия игроков подмосковной команды вызвали подозрения, и вместе с тренерами их вызвали в РФС для дачи показаний. Департамент защиты игры Российского футбольного союза также устроил служебную проверку. После встречи «Коломна» расторгла контракт с защитником Кадыргали Симбаевым, который привез гол и был подписан на паблики VK, в которых упоминаются договорные матчи.

«Профессиональные футболисты не имеют права так играть, — оценил действия футболистов «Коломны» экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов. — Здесь, скорее всего, нефутбольные моменты. Это больше всего убивает в таких играх. Если вы посмотрите первый, второй мячи... Я понимаю, что бывают разные ситуации, но когда ты бежишь в другую сторону от мяча... Наверное, хочется подумать: что, что не так? Это очень плохо».