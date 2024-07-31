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Кубок России

31 июля, 23:15

Первая победа «Краснодара» и первое поражение Николича в ЦСКА. Все решил красивейший гол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке России
Андрей Кузичев
Корреспондент
Джон Кордоба («Краснодар») и Роша (ЦСКА).
Фото ФК «Краснодар»
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«Быки» добились долгожданной победы.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
31 июл, 21:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
ЦСКА

Групповой этап FONBET Кубка России — отдельная вселенная. Там всего через несколько дней после очередного тура чемпионата вполне можно обнаружить в стартовом протоколе одиннадцать новых фамилий. Так что нельзя было получить однозначный ответ на вопрос: правильных ли игроков по сравнению с игрой против махачкалинского «Динамо» выбрал в этот раз Мурад Мусаев или мы имеем дело с обычной ротацией?

И в принципе стартовый состав «быков» — даже в отсутствие Сперцяна, Черникова, Кривцова и Тормены — был вполне себе боеспособным. Тем более впервые в нынешнем сезоне сыграли серебряные призеры Кубка Америки Кастаньо и Кордоба. И лучший снайпер краснодарцев в середине первого тайма забил, по-хоккейному подставив ногу под удар Олусегуна с подбора. Завершение вопросов не вызывало, только ВАР взятие ворот все равно отменил — из-за попадания в офсайд Эктова, с чьей подачи и началась голевая атака.

Мурад Мусаев (&laquo;Краснодар&raquo;) и&nbsp;Марко Николич (ЦСКА). «Краснодар» — ЦСКА: Ленини открыл счет. Онлайн-трансляция матча Кубка России

Эктов, к слову, сделал неплохую заявку на место в старте уже в чемпионате. Тем более он все-таки профильный фланговый защитник, а «Краснодар» наконец-то вернулся от гибридной схемы с тремя центральными защитниками к привычным для себя 4-3-3. Или даже 4-2-3-1, так как Козлов играл очень высоко — фактически на позиции «десятки». И смотреть за игрой было гораздо интереснее, чем в первых матчах черно-зеленых в чемпионате. Все словно оказались на своих местах и лучше знали, что делать. В том числе и пока не показавший в России весь свой потенциал Кастаньо, который расположился чуть выше Кевина Ленини и играл важную роль в продвижении мяча.

Впрочем, перебирать с комплиментами нужно было с поправками на состав ЦСКА. Лукин, Глебов, Кисляк, Агапов — за два тура первенства у этого квартета набралось одиннадцать игровых минут на четверых. А Койта и Давила в официальных матчах вместе прежде не играли. Даже если не иметь данной информации, подобная мысль обязательно проскользнула бы, когда два легионера пытались разыграть «стеночку» на входе в штрафную и замыслов друг друга не поняли.

Кто точно был у армейцев на своем месте — так это Тороп. Кубковый вратарь, который в прошлом сезоне и в чемпионате подменял Акинфеева практически безболезненно, до перерыва несколько раз выручил. А самым ярким эпизодом с его участием стало добивание Кордобы с пары метров после крайне неприятного для вратаря штрафного в исполнении Кевина Ленини. Плюс Торопу пришлось серьезно потрудиться при атаках Батчи и Кастаньо с дальней дистанции.

У ЦСКА в первые 45 минут ничего подобного в активе не было. Зато оборона трудилась с повышенной нагрузкой, из-за чего на желтых карточках «повисли» ключевые защитники — Мойзес и Виллиан Роша. Активизировались армейцы только после первого в сезоне пропущенного гола, на который «Краснодар» наиграл. Или — правильнее в данном случае сказать — наработал. Трое краснодарцев навязали сопернику борьбу за оказавшийся в воздухе мяч у линии штрафной, Кобнан Дэвид сбросил его головой, а Ленини, классно положив корпус, с лета пробил в угол.

Вот тут и ЦСКА наконец стал что-то придумывать впереди. Для начала — за счет активности Койта, который и бил, и обыгрывал, и с Давилой уже неплохо взаимодействовал. Добавили огня свежие Обляков, Мусаев и Жемалетдинов. Но и у «быков» джокеры были что надо — Сперцян, Смолов, Оласа. Так что концовка получилась живой. С классным, но отмененным из-за офсайда голом Давилы, взаимными перспективными атаками и финальным армейским штурмом.

Не поменялся на этом отрезке только счет. «Краснодар» одержал первую в сезоне победу. У ЦСКА — первое поражение при Николиче. Осталось понять: насколько важный и заслуженный успех «быков» поможет им в чемпионате? Ответ получим в ближайшие выходные в Воронеже, а 10 августа ЦСКА приедет в Краснодар уже в рамках РПЛ, и это будет совсем другая игра.

Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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