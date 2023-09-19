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Кубок России

Сегодня, 17:40

Первый гол Бителло, Смолов повторил «подвиг» ЧМ-2018. «Динамо» уступило «Краснодару» по пенальти

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Динамо» в FONBET Кубке России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото ФК «Динамо»
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Клубы сравнялись по очкам в группе.
Кубок России. Группа D
19 сент, 15:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:1
Динамо

Нынешний FONBET Кубок России — соревнование, у кого крепче скамейка запасных. Клубы предпочитают ротацию, давая передышку основным силам. В матче «Краснодар» — «Динамо», например, тренеры выпустили в стартовых составах лишь по одному футболисту, начинавшему встречу минувшего тура. У хозяев это защитник Алонсо, у гостей — опорник Лаксальт. Правда, есть и оговорка — РПЛ возвращалась после паузы на сборные, только поэтому не вышли тогда с первых минут Сперцян или Бальбуэна, которых бросили в бой на Кубок.

Владимир Ивич, Гильермо Абаскаль, Марцел Личка. «Спартак» в Нижнем, Агкацев отбил удары Тюкавина и Смолова в серии пенальти. Онлайн-трансляция матчей Кубка России

Но в целом Кубок — шанс для ближайших резервистов. И в первом тайме лучше в этом плане выглядели бело-голубые. Что отчасти логично, ведь Карраскаль и Бителло, скажем, свежие новички, а колумбиец еще и уезжал в сборную, но в перспективе их, конечно, видят лидерами команды.

Особенно бразильца — самое дорогое летнее приобретение РПЛ. «Динамо» купило центрального полузащитника у «Гремио» за 10 миллионов евро, и он сразу начал отрабатывать вложения.

В первой половине тайма гости создали уйму голевых моментов, Агкацев творил чудеса, а забил в итоге Бителло. И это было эстетски. 95 процентов футболистов в том эпизоде били бы в дальний угол, а бразилец решил покатить в ближний — 0:1.

Встреча смотрелась на одном дыхании, моменты возникали один за другим. Чаще у ворот «быков», но и Лещуку пришлось прилично потрудиться, чтобы на перерыв его команда ушла с минимальным преимуществом.

Столь же ярким получился и второй тайм с единственной поправкой, что тон задавали уже «быки». Динамовцы тоже имели свои отличные возможности, но у хозяев их было куда больше, так что ничья 1:1 по итогам 90 минут оказалась максимально справедливым исходом. Счет сравнял Кади классным обводящим ударом в нижний угол метров с 20.

А серии пенальти в этом розыгрыше команде Лички не удаются. В Нижнем свои попытки смазали Макаров и Паршивлюк, теперь же москвичи уже двумя первыми ударами поставили себя в сложнейшее положение. Агкацев отразил 11-метровые от Тюкавина и Смолова, причем Федор словно вспомнил ЧМ-2018 и пробил по центру после паузы во время разбега. Все, что смог в ответ Лещук — справиться с выстрелом Жоау Батчи.

Теперь в группе D у «Краснодара» и «Динамо» равенство — по пять очков. И они ждут исхода матча «Пари НН» — «Спартак».

Федор Смолов
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Бителло
Кади Боржес
2
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