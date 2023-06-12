Психология лузеров «Краснодара» — миф. Теперь точно

Достойно бились в Кубке.

Мнение

Современный футбол полон мифов. Начиная от таинственного «окружения футболиста» и заканчивая «мотивацией». Сюда же можно отнести «психологию» или «ментальность».

Например, есть «Реал». У него, как известно, менталитет победителя, поэтому он всегда выигрывает. А есть «ПСЖ», у него психология неудачников, поэтому в решающих матчах французы всегда проигрывают. Русским аналогом парижан принято считать «Краснодар». И хотя ни по одному из трех клубов у сторонников эфемерных понятий не было убедительных доказательств, даже редкие аргументы «быки», считаю, уже перебили. Они не играли в Кубке России как команда с какой-то не той психологией, несмотря на репутацию.

Эдуард Сперцян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Групповой этап команда тогда еще Сторожука прошла, как и положено околотоповому клубу, немного нервно, но в итоге с выходом на первое место. Стартовый матч в плей-офф (он же — дебютный в команде для Ивича) «быки» проиграли разгромно и всухую — кстати, армейцам, со счетом 0:3. А вот дальше начался поход, который «команда неудачников» никогда бы не осилила.

Сначала был побежден ЦСКА — это, правда, ничего не решило, южане все равно вылетели в Путь регионов, но там началось настоящее испытание. «Краснодар» разгромил «Ахмат» (одну из самых крепких команд весны), потом прошел «Ростов», победив в серии пенальти. Кстати, краснодарцы до того никогда не побеждали в сериях — а тут сделали это. И позже повторили успех в 11-метровых еще дважды подряд с «Крыльями» и «Акроном». А в финале Пути регионов пал «Урал», на каком-то этапе бывший главной угрозой для всех вокруг.

До суперфинала у команды Ивича была такая дорога, которую осилил бы не каждый идущий. Не говоря уже о клубе с якобы лузерским менталитетом — выиграть три подряд серии пенальти... для этого нужны нервы. И «Краснодар» их показал. И если что и предъявил, то отличную психологию, а не наоборот.

Станислав Агкацев и Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Южане уступили в суперфинале Кубка. Но не потому, что они проигравшие по жизни и не способны собраться на важные матчи. «Краснодар» выглядел собранно, не трясся. Более того, в пику всем хейтерам даже отыгрался, несмотря на непростое начало. Команда Ивича уступила по чисто футбольным причинам. Из-за Олусегуна, привезшего пенальти и не забившего в серии. Из-за гениального Акинфеева. Где-то из-за невезения.

В общем, «Краснодар» проиграл так, как принято проигрывать в футболе — где-то оказавшись слабее, где-то чуть менее удачливее. Но никак не из-за мифических проблем с менталитетом, как бы там ни думали адепты футбольной психосоматики.

«Быки» вообще произвели приятное впечатление. Принято считать, что у команды трясутся коленки, а у нее не то что с ними все в порядке — «Краснодар» почти всю дорогу в Кубке выдерживал сильнейший прессинг. И почти выдержал.

Поэтому не надо никого слушать, важные матчи — они и для «быков» тоже. Просто в этот раз не повезло.

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