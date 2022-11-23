«Локо» плох и с Галактионовым: пропустил на 15-й секунде и эпично влетел «Краснодару»

Матч, в котором случился промах года.

Чтобы финально откатиться от немецкой философии до заводских настроек, «Локомотиву» понадобилось чуть больше года. В октябре 2021-го клуб официально презентовал Ральфа Рангника и новую стратегию, в марте остался без Маркуса Гисдоля, а в течение следующих семи месяцев попробовал еще двух главных тренеров. И от обоих отказался — вместе с теми, кто их приглашал в команду.

Пока Марвин Комппер и Йозеф Циннбауэр по очереди тренировали «Локо», Михаил Галактионов осваивался в премьер-лиге (до «Нижнего Новгорода» у него был лишь минимальный опыт в «Ахмате») и вряд ли мог представить, какой рывок в карьере совершит перед Новым годом.

Михаил Галактионов. ФК «Локомотив»

О том, что именно он главный кандидат нового руководства, «СЭ» писал еще 11 октября. Но официально Галактионова назначили лишь 13 ноября — слишком тяжелыми были переговоры с боссами «Нижнего». И, очевидно, с самим коучем, который вытащил на безопасное расстояние одну команду — а теперь отправился доставать из зоны стыков «Локомотив».

Перенастроить новую команду за полторы недели было нереально, но этого времени хватило, чтобы принять несколько стратегических решений по составу. Галактионову хватило нескольких тренировок, чтобы убедиться: в центре обороны Кузьмичев предпочтительнее Погостнова (который играл с «Уралом») и Мампасси, Раконьяц — не игрок основной обоймы (в атаке вышли Керк и Камано), а Баринов полезнее в середине поля, чем в защите.

Дмитрий Баринов. ФК «Локомотив»

По сути, у «Локо» вышел сильнейший состав (с учетом травм Миранчука, Ненахова, Едвая, Гильерме и Изидора). Но и это не спасло железнодорожников от нового антирекорда — они пропустили от «Краснодара» уже на 15-й секунде. И это с учетом того, что именно гости начинали с центра поля.

Реактивный провал команды Галактионова случился из-за прессинга «Краснодара»: Сперцян классно предугадал ошибку Баринова в передаче и заранее бросился в подкат, Кордоба моментально подключил Ионова, а Ахметов классно подстроился под удар, хотя ему вообще никто не мешал — Живоглядов изначально занял высокую позицию на фланге и элементарно не успел вернуться.

До перерыва «Локо» лишь пару раз напряг Агкацева — особенно хорош был сейв после удара Баринова головой. Но «Краснодар» выглядел очень уверенно и, казалось, играл в энергосберегающем режиме: позволял сопернику контролировать мяч, но не садился назад. И не забывал про резкие атаки, некоторые из которых привели к фантастическим развязкам.

Самый эпичный момент матча — это, конечно, розыгрыш Кордобы и Ахметова перед пустыми воротами. Форвард «Краснодара» накрутил Кузьмичева и Худякова, который неожиданно выбежал из ворот метров на 30, но вместо того, чтобы прикончить интригу, покатил на Ильзата. Причем сделал это максимально неаккуратно — Ахметов даже не смог пробить.

«Локомотиву» было необходимо отыгрываться, но он как будто мечтал проиграть крупнее. Пас Магкеева Сперцяну под выход один на один смутил вообще всех, включая хавбека «Краснодара» — в итоге Эдуард принял решение перекидывать Худякова, но запорол топ-момент.

Хотя глобально оба момента ни на что не повлияли: команда Александра Сторожука поднялась на первое место и опустила «Локо» на третье, которое обязывает играть стыки с командой из пути регионов.

Чтобы пробиться в плей-офф напрямую, Галактионову нужно в последнем туре обыграть свою бывшую команду.

Решающая заруба «Локомотива» с «Нижним Новгородом» — уже в воскресенье.

Кажется, будет жарко!