У «Краснодара» будет кубковая весна. «Быки» разгромили Нижний, Кордоба снова забил

Финалисты предыдущего турнира обеспечили себе выход из группы, но многое решится в последнем туре.

Если в чемпионате у «Краснодара» все практически идеально, то в FONBET Кубке России дела обстояли сложнее. Стартовав с двух поражений и только потом поправив ситуацию, «быки» определят свою кубковую судьбу лишь на финише группового раунда. А перед пятым туром финалист предыдущего розыгрыша математически рисковал даже остаться без весенней части турнира.

Все это, впрочем, не отменило традиционной для данной стадии массовой ротации состава. Если сравнивать с последним туром, то в нем остался только Алонсо. А кроме парагвайца на поле нашлось место еще одному твердому игроку основы — не игравшему в Казани из-за дисквалификации Черникову. Нижегородцы — если смотреть на выбор Сергея Юрана — тоже не готовы были бросить все силы на подъем с последнего места. И поначалу гости не могли предложить ничего интересного.

Как, впрочем, и «Краснодар». Хозяева играли слишком медленно и непривычно много ошибались. Обострение от Кокшарова с не самым опасным завершением — вот и все, что удалось за первые полчаса. Но стоило чуть переключить скорости и добавить спортивной злости — и результат не заставил себя ждать. Эктов, с первой попытки размяв вратаря ударом по центру, решился на еще одну атаку с дальней дистанции. Кукушкин в броске отразил мяч рядом с собой, и Ахметов, опередив Шнапцева, отличился на добивании.

В итоге гол наконец-то разбудил как игру в целом, так и скромных до этого волжан. Причем проблемы Агкацеву в концовке первого тайма создавали бывшие игроки «быков». На счастье хозяев, вратарь за время вынужденного безделья концентрацию не снизил, справившись с опаснейшими ударами Жигулева и Стоцкого. А когда последний уже после перерыва выдал классную подачу слева, удар Толстопятова головой приняла на себя перекладина.

Это было уже по-настоящему интересно. И тревожно для хозяев, которых после атаки Кухарчука еще раз спас безупречно сыгравший Агкацев. Владимир Ивич даже поднял со скамейки Волкова, Тормену и Кордобу, но пока те ждали своего часа у бровки, «Краснодар» успел удвоить счет. По ходу одной атаки это должны были делать Эктов и Кокшаров, которым не дали отличиться вратарь и подстраховавший его на ленточке Каккоев.

Потребовался третий акт наступления в виде углового, которые у «быков» эффективны даже в отсутствие Сперцяна. Короткое совещание Ахметова и Баньяца, подрезка Олусегуна после классной подачи серба, и Арутюнян в борьбе с Каккоевым открыл счет голам за родной клуб.

На этом, по сути, все и закончилось. Не обошлось без ложки дегтя в виде травмы Олусегуна, но запоминается последнее — а это гол отличившегося во втором матче подряд Кордобы.

Для потерявшей шансы уйти с последнего места команды из Нижнего Новгорода кубковая кампания завершится в шестом туре. «Краснодар» же по итогам заочного спора с «Динамо» узнает, по какому пути продолжится весной его путь за трофеем. После того как бело-голубые разгромили «Спартак», черно-зеленым с большой долей вероятности предстоит переход в Путь регионов.