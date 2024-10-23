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Кубок России

23 октября, 23:50

Сенсация в Кубке: «Краснодар» избежал игры с «Зенитом», вылетев в Путь регионов. У «Пари НН» — супергол на 90+3-й!

«Краснодар» проиграл «Пари НН» в Кубке России
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов (№90) и защитник «Пари НН» Свен Шоштарич Карич (№25) в матче Кубка России. 23 октября 2024.
Фото ФК «Краснодар»
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Фантастическая развязка в группе С.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
23 окт, 21:15. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Пари Нижний Новгород

Групповой этап FONBET Кубка России завершится в четверг, однако уже в среду стали известны все пары 1/4 финала Пути РПЛ. В первом раунде верхней сетки плей-офф друг с другом встретятся:

• «Спартак» — «Ростов»

• «Локомотив» — «Динамо»

• ЦСКА — «Рубин»

• «Зенит» — «Ахмат»

Первые матчи пройдут 5-7 ноября, ответные — 26-28 ноября.

Сумасшедшая развязка

На этот раз многие вопросы группового турнира были решены досрочно. Главная интрига касалась группы С, в которой за второе место заочно боролись «Ахмат» и «Краснодар». Напомним, что вторая строчка позволяет сыграть с одним из победителей другой группы в Пути РПЛ, а команда, занявшая третье место, вылетает в Путь регионов.

У «Ахмата» и «Краснодара» перед последним туром было равное количество очков — по 9, однако грозненцы превосходили «быков» по личным встречам.

«Ахмат» провел свой заключительный матч во вторник, в котором уступил ЦСКА — 0:1. Это означало, что «Краснодару» в среду было достаточно добиться ничьей в основное время матча с «Пари НН», чтобы занять второе место.

Однако игра сложилась не так, как планировал Мурад Мусаев. На 61-й минуте Царукян вывел «Нижний» вперед, и до самой концовки встречи его гол оставался единственным.

На финише игры «Краснодар» активно включился: сначала Сперцян и Козлов упустили по неплохому моменту, а на 89-й минуте Олусегун, казалось, вернул «быков» на второе место в группе.

Но в добавленное время чудо-гол забил Карич: словенский хавбек «Пари НН» идеально уложил мяч в ворота со штрафного рикошетом от перекладины — 1:2!

Волжская команда впервые победила при Викторе Гончаренко, а кубанцы проиграли в третьей кубковой встрече подряд, хотя в чемпионате все еще идут без поражений.

В Санкт-Петербурге выдохнули

Поражение в матче с «Нижним» означало для «Краснодара» вылет в нижнюю сетку, но, возможно, кубанцы этому не сильно расстроились, так как избежали встречи в первом раунде плей-офф с действующим чемпионом и обладателем Кубка России «Зенитом». Петербургский клуб тоже наверняка вздохнул с облегчением, ведь именно «Краснодар» нанес сине-бело-голубым единственное поражение в текущем чемпионате. Теперь команда Сергея Семака сойдется с «Ахматом», замыкающим таблицу РПЛ.

Мурад Мусаев и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Краснодар» уступил «Пари НН» и сыграет в пути регионов. Онлайн-трансляция матча Кубка России

Соперники «Краснодара», махачкалинского «Динамо», «Акрона» и «Химок», вылетевших в Путь регионов, пока неизвестны. С ними сыграют победители пар:

• «Шинник» — «Чайка»

• «Тюмень» — «Амкар»

• «Сочи» — «Спартак» Кострома

• «Балтика» — «Урал»

Эти встречи пройдут 29-31 октября. После этого будет проведена жеребьевка.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 5 11-10 8
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 5 5-16 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
- : -
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
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23.10
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0
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Рубин
Акрон
4
0
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Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
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1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
0
1
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
0
1
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
1
0
23.10 16:30
Оренбург
Химки
2
0
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
П
7
8
2
2
23.10 19:00
Акрон
Рубин
0
1
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