Яркая неделя «Крыльев». Разгромили «Спартак», но с треском вылетели из Кубка

Ромащенко неудержим.

Самарская команда катает своих болельщиков на американских горках. Чудесные выступления в чемпионате, где «Крылья» идут на втором месте, парни Осинькина совмещают с настоящим провалом в Кубке. На этой неделе такой порядок вещей достиг пика.

На выходных «КС» принимали дома «Спартак» — команда Абаскаля была на ходу, не пропускала три матча подряд и считалась фаворитом у букмекеров. Да и в целом красно-белые в противостоянии с «Крыльями» обычно сильнее, и, несмотря на то что две последние встречи москвичи проиграли, никто не ждал того, что случилось в итоге.

4:0 — с таким счетом закончился матч, и это повторение крупнейшей победы самарцев над «Спартаком» в истории. Первый раз «Крылья Советов» разбивали москвичей с подобным счетом в 2016 году — около семи лет назад.

В связке с разгромом «Ростова» (5:1) и общей стабильностью и яркостью выступлений (самарцы проиграли всего раз за 10 туров и забили больше всех — 25 мячей) у болельщиков «Крыльев» были поводы пребывать в экстазе. Но и насторожиться причина имелась — кубковые выступления команды.

В FONBET Кубке России играли будто какие-то другие «Крылья Советов». Пока настоящие разрывали в РПЛ, эти проигрывали «Балтике», «Зениту» и «Ахмату». К пятому туру сложилась плачевная ситуация: если бы самарцы еще раз проиграли грозненцам, то попрощались бы с Кубком окончательно. Даже без Пути регионов.

В клубе это понимали, поэтому к матчу с командой Ромащенко выкатили бодрое промо — там Писарский вместе с Корниленко обещал «стать настоящим бомбардиром» и высмеивал раннее начало встречи (12.30 мск). Самарцы, судя по ролику, на матч были настроены позитивно — вот только это им не помогло. Несмотря на то что Осинькин выпустил практически основной состав, «Ахмат» буквально втоптал хозяев в газон.

Первый гол подопечные Ромащенко забили на 2-й минуте, второй — на 8-й. Третий мяч «Ахмат» вонзил на 66-й и на этом остановился. Но, судя по статистике, вполне мог забивать еще парочку как минимум — 10:1 по ударам в створ в пользу грозненцев и 18:6 по ударам всего — тому подтверждение.

Поражение оставило «Крылья Советов» на четвертой строчке, но теперь без шансов выбраться: победа над «Зенитом» в оставшемся туре — это теперь вопрос только престижа. Так самарцы вылетели из Кубка России — с треском. Зато теперь, как любят говорить болельщики примерно каждого клуба, покинувшего кубковый турнир, самарцы смогут сосредоточиться на чемпионате. Учитывая их успехи там, возможно, это даже на пользу — до первой строчки всего три балла, а основные конкуренты, похоже, продолжат борьбу за кубок. Можно этим воспользоваться.