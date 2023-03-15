Шоу ЦСКА и «Крыльев» в Кубке: 4 гола, ляп Ломаева и отмененный шедевр

Ответный матч тоже будет огненным.

И ЦСКА, и «Крылья Советов» здорово проявили себя в первых матчах плей-офф FONBET Кубка России. Армейцы разобрались с «Краснодаром», самарцы прошли «Динамо». Тем интереснее была их личная встреча — соперников они обыграли непростых.

Репетиция полуфинала Пути РПЛ благодаря календарю вышла на три дня раньше — 12 марта в рамках 19-го тура премьер-лиги. И вряд ли эта игра понравилась Игорю Осинькину — «Крылья Советов» были разгромлены в Москве (0:4).

Выводы из поражения были сделаны, и на этот раз при обороне хозяева играли в пять защитников — ранее в Кубке такую тактику Осинькин применял только в матчах с «Зенитом» и «Спартаком». В атаке действовали Писарский и Цыпченко.

Владимир Федотов тоже внес важное изменение — вместо опытнейшего Игоря Акинфеева в Самаре сыграл его молодой сменщик Владислав Тороп.

Ломаев бросил ворота — его наказали

Первый тайм легко можно опустить: на поле не было ни ударов, ни важных событий. ЦСКА поддавливал, но не более — и Ломаев у «Крыльев», и Тороп у армейцев в основном отдыхали. Единственное, стало ясно, что с оборонительной тактикой Осинькин переборщил — москвичи явно были не в кондициях повторить разгром из чемпионата.

После перерыва хозяева вышли в более атакующей расстановке и суетились гораздо чаще — это и привело к ошибке. Уже через две минуты после свистка Дмитрий Цыпченко отдал слабую передачу назад чуть ли не в центре поля — ее перехватил Медина, сделал два касания и забил. Почти в пустые ворота.

А где был Ломаев? Он ждал передачу в левой части штрафной, там же его застал перехват армейца. Добежать до створа кипер не успел — так москвичи открыли счет.

Писарский снова на радарах

Владимир Писарский сияет со старта сезона и не перестал делать это после перехода в «Крылья Советов». Он уже дважды забил «Динамо» в Кубке, так что в матче с ЦСКА от него тоже ждали подвига. И он его совершил! Через три минуты после гола Медины он забил с углового — вколотил мяч в сетку в стиле Эрлина Холанна, чуть ли не с защитником!

Писарский создал одну красоту, но через пару минут забрал другую — залез в офсайд, из-за чего отменили шикарный гол Гленна Бейла через себя после такого же шикарного дриблинга от Бенхамина Гарре. Так у «Крыльев» не получилось выйти вперед.

Цыпченко больше злодей, чем герой

Дмитрий Цыпченко провел очень противоречивый матч. С одной стороны, он забил второй мяч (нужно еще сказать спасибо Торопу — кажется, он мог потащить этот удар), с другой — привез два.

Сначала, как уже было сказано выше, выдал голевую на Медину, отдав слабейшую передачу в сторону ворот. А в концовке привез пенальти из-за того, что сыграл в штрафной руками. Иван Ломаев с ударом Чалова с точки не справился, и ЦСКА сравнял счет.

Таким он и остался — 2:2, а значит, в Москве нас ждет отличный ответный матч.