Красно-белые встретятся с командой Игоря Осинькина.

Сегодня «Спартак» в FONBET Кубке России встретится с «Крыльями Советов». Красно-белым надо сделать выводы из домашней ничьи с «Ахматом» (0:0) в воскресенье. Отмечаем в ней 10 моментов, на которые стоит обратить внимание.

1. Эсекьель Барко — главный игрок «Спартака» на старте сезона. Его активность делает разницу, но не в последнем матче. Против него топово сыграли два человека — Антон Швец и Арсен Адамов. Они забаррикадировали привычные каналы продвижения мяча Барко, а еще запретили аргентинцу идти в дриблинг: всего пять попыток, из которых четыре — успешные. При этом только одна выполнялась непосредственно перед штрафной. Кстати, у Адамова и Швеца — два лучших результата по выигранным единоборствам в матче. Именно их активность отправила Барко куда-то в позицию опорного полузащитника при розыгрыше мяча. Потому что ему было сложно проявлять себя между линиями в привычной зоне ближе к левому флангу. Швец давил Эсекьеля физической мощью, а Адамов классно выскакивал на опережение.

Руслан Литвинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

2. После матча Деян Станкович обласкал Руслана Литвинова: «Его игра была феноменальной, это золотой футболист, настоящий лев». О чем говорил Станкович? Руслан повторил рекорд РПЛ по количеству точных передач (116). До этого рекорд держал Родриго из «Зенита». Теперь первый результат у этой пары, а третий — у Александра Головина (114). Руслан провел замечательный матч на позиции центрального защитника, из которой создал 12 передач в финальную треть поля (лучший показатель команды наряду с Наилем Умяровым). Здесь вообще нет никакого удивления, потому что с точки зрения продвижения мяча между линями Литвинов — лучший защитник РПЛ прямо сейчас. Кстати, Литвинов — профильный центральный защитник. Во всяком случае в молодежных командах «Спартака» он получил именно такое образование. И кажется, что против низкой обороны Литвинов — лучший вариант для выхода из обороны.

3. В перерыве Станкович удивил выходом Маркиньоса на позицию центрального полузащитника, хотя его вообще рассматривали в позицию вингера. По словам Станковича, во втором тайме «Спартак» играл с двумя центральными атакующими хавбеками. Маркиньос неплохо возвращал мяч после потери владения, сделал опасный удар с рикошетом, но в целом очень слабо подавал в штрафную. Показалось, что бразильцу тесновато в центре поля. В сегодняшнем матче с «Крыльями» вижу его на фланге, где Зиньковский снова сыграл неубедительно.

4. Бонгонда — кошмар. Конголезец во встрече с «Ахматом» сделал ровно ноль точных передач в штрафную и принимал странные решения: когда надо бить, он отдавал, и наоборот. Даже если Богосавац не успевал за его открываниями, Тео все равно удивлял со знаком минус. По-моему, худший игрок матча в составе красно-белых.

Тео Бонгонда. Фото Александр Федоров, «СЭ»

5. Магомед Адиев набрал первое очко во встречах со «Спартаком» (до этого у него — ноль очков в трех играх против красно-белых), но снова ничего не забил. Правда, Богосавац мог Максименко прошить в конце второго тайма. Но этого не случилось. Перед Станковичем впервые появилась задача вскрыть глубочайшую оборону. Он с ней не справился. Но разве могло быть иначе в первый раз? «Спартак» уже давно не умеет качественно вскрывать низкий блок. Плохая статистика в матчах против таких команд — еще и свидетельство хаотичности спортивной политики клуба, которая должна измениться при «Лукойле» и спортивном директоре Томаше Амарале.

6. Низкий блок соперника мог и не сработать, если бы пас Мелешина на Вильяма Жозе оказался результативным. Но бразилец не справился с подарком отлично выскочившего на замену Павла и пробил в защитника и Шелию.

«Спартак» при Станковиче в воскресенье преодолел важную отсечку. Против серба впервые случилась радикально оборонительная игра, которую, правда, он легчайше взламывал в Венгрии и Сербии. По словам Деяна на пресс-конференции, решение и в этот раз будет найдено. Вряд ли, правда, с «автобусом» красно-белые столкнутся сегодня в Самаре, но и против открытых команд многие наблюдения актуальны. А какие-то пригодятся перед встречей с «Факелом» в конце недели.