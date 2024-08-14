Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Статьи
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:30

Бонгонда — кошмар, Литвинов — лев, Барко — в тени. Наблюдения о «Спартаке» перед матчем в Самаре

«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в Кубке России 14 августа
Максим Никитин
Корреспондент
Футболист «Спартака» Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Красно-белые встретятся с командой Игоря Осинькина.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
14 авг, 19:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

Сегодня «Спартак» в FONBET Кубке России встретится с «Крыльями Советов». Красно-белым надо сделать выводы из домашней ничьи с «Ахматом» (0:0) в воскресенье. Отмечаем в ней 10 моментов, на которые стоит обратить внимание.

1. Эсекьель Барко — главный игрок «Спартака» на старте сезона. Его активность делает разницу, но не в последнем матче. Против него топово сыграли два человека — Антон Швец и Арсен Адамов. Они забаррикадировали привычные каналы продвижения мяча Барко, а еще запретили аргентинцу идти в дриблинг: всего пять попыток, из которых четыре — успешные. При этом только одна выполнялась непосредственно перед штрафной. Кстати, у Адамова и Швеца — два лучших результата по выигранным единоборствам в матче. Именно их активность отправила Барко куда-то в позицию опорного полузащитника при розыгрыше мяча. Потому что ему было сложно проявлять себя между линиями в привычной зоне ближе к левому флангу. Швец давил Эсекьеля физической мощью, а Адамов классно выскакивал на опережение.

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов
Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

2. После матча Деян Станкович обласкал Руслана Литвинова: «Его игра была феноменальной, это золотой футболист, настоящий лев». О чем говорил Станкович? Руслан повторил рекорд РПЛ по количеству точных передач (116). До этого рекорд держал Родриго из «Зенита». Теперь первый результат у этой пары, а третий — у Александра Головина (114). Руслан провел замечательный матч на позиции центрального защитника, из которой создал 12 передач в финальную треть поля (лучший показатель команды наряду с Наилем Умяровым). Здесь вообще нет никакого удивления, потому что с точки зрения продвижения мяча между линями Литвинов — лучший защитник РПЛ прямо сейчас. Кстати, Литвинов — профильный центральный защитник. Во всяком случае в молодежных командах «Спартака» он получил именно такое образование. И кажется, что против низкой обороны Литвинов — лучший вариант для выхода из обороны.

Деян Станкович. «Спартак» все еще сырая команда без костяка. Станкович не нашел инструментов, чтобы взломать «автобус»

3. В перерыве Станкович удивил выходом Маркиньоса на позицию центрального полузащитника, хотя его вообще рассматривали в позицию вингера. По словам Станковича, во втором тайме «Спартак» играл с двумя центральными атакующими хавбеками. Маркиньос неплохо возвращал мяч после потери владения, сделал опасный удар с рикошетом, но в целом очень слабо подавал в штрафную. Показалось, что бразильцу тесновато в центре поля. В сегодняшнем матче с «Крыльями» вижу его на фланге, где Зиньковский снова сыграл неубедительно.

4. Бонгонда — кошмар. Конголезец во встрече с «Ахматом» сделал ровно ноль точных передач в штрафную и принимал странные решения: когда надо бить, он отдавал, и наоборот. Даже если Богосавац не успевал за его открываниями, Тео все равно удивлял со знаком минус. По-моему, худший игрок матча в составе красно-белых.

Футболист «Спартака» Тео Бонгонда
Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

5. Магомед Адиев набрал первое очко во встречах со «Спартаком» (до этого у него — ноль очков в трех играх против красно-белых), но снова ничего не забил. Правда, Богосавац мог Максименко прошить в конце второго тайма. Но этого не случилось. Перед Станковичем впервые появилась задача вскрыть глубочайшую оборону. Он с ней не справился. Но разве могло быть иначе в первый раз? «Спартак» уже давно не умеет качественно вскрывать низкий блок. Плохая статистика в матчах против таких команд — еще и свидетельство хаотичности спортивной политики клуба, которая должна измениться при «Лукойле» и спортивном директоре Томаше Амарале.

11&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Ахматом&raquo; (0:0). Виллиан Жозе и&nbsp;Дарко Тодорович. «Спартаку» нужно учиться вскрывать «автобусы». Это маркер топ-команд

6. Низкий блок соперника мог и не сработать, если бы пас Мелешина на Вильяма Жозе оказался результативным. Но бразилец не справился с подарком отлично выскочившего на замену Павла и пробил в защитника и Шелию.

«Спартак» при Станковиче в воскресенье преодолел важную отсечку. Против серба впервые случилась радикально оборонительная игра, которую, правда, он легчайше взламывал в Венгрии и Сербии. По словам Деяна на пресс-конференции, решение и в этот раз будет найдено. Вряд ли, правда, с «автобусом» красно-белые столкнутся сегодня в Самаре, но и против открытых команд многие наблюдения актуальны. А какие-то пригодятся перед встречей с «Факелом» в конце недели.

Руслан Литвинов
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
Эсекьель Барко
5
Обсудить
Читайте также
Сын Соболева на стриме назвал «Зенит» бомжами
Составлен список главных героев Олимпиады-2024
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Месть за то, что запрещали избивать женщин. Хелиф подает в суд на Маска, Роулинг и Трампа
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Булыкин: «Нравится стратегия «Локомотива», доверие к молодым игрокам»
Мостовой: «Однозначно матч «Крылья» — «Спартак» будет не таким, как в чемпионате неделю назад»
Кечинов предсказал точный счет в матче «Крылья Советов» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Спартак»: трансляция матча Кубка России начнется в 19:15
«Рубин» — «Зенит»: трансляция матча Кубка России начнется в 17:00
«Динамо» — «Динамо» Махачкала: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первая победа «Ростова» в Кубке: дебют Одоевского, ляп Мелехина и красота от Бакаева