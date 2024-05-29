«В победе «Крыльев» никто не сомневался, в Самаре уже был заказан банкет...» 20 лет победе «Терека» в Кубке России

Единственная победа представителя первого дивизиона в турнире.

«Терек» — «Крылья Советов» — 1:0 (0:0)

Гол: Федьков (Клюев), 90+2.

«Терек»: Савченко, Шмарко, Гайсумов, Булатов, Боков, Липко, Хомуха, Скоков (Джабраилов, 79), Федьков, Клюев, Терехин.

«Крылья Советов»: Поляков, Анюков, Колодин, Овие (Соуза, 55), Каряка, Мойзес, Короман (Леилтон, 83), Рафаэл, Ковба, Тихонов (Виноградов, 41), Пошкус.

Наказания: Булатов, 49, Гайсумов, 70 (предупреждения).

Судьи: Н. Иванов (Санкт-Петербург). Голубев (Санкт-Петербург), Бобык (Москва).

29 мая. Москва. Стадион «Локомотив». 17 000 зрителей (вмещает 30 000). 20 градусов.

Шесть раз в истории Кубка России до финала доходил клуб первого дивизиона. Но победить удалось лишь однажды — ровно двадцать лет назад, 29 мая 2004 года, это сделал «Терек».

В решающем матче клубу из Грозного противостояли «Крылья». Они считались фаворитами не только потому, что представляли дивизион выше. У них тогда была очень крепкая команда, которая показывала яркий футбол и осенью 2004-го завоевала бронзовые медали.

Самарцы и в финале больше владели мячом, беспрерывно атаковали, проверили на прочность штангу и перекладину... Казалось, гол в ворота Савченко лишь дело времени. Но «Терек» хладнокровно отбивался, а на второй добавленной минуте наступила развязка. Терехин на своей половине поля начал комбинацию, которую продолжил Клюев и блестящим ударом завершил Федьков. Победа!

«Терек» стал обладателем трофея и получил путевку в Кубок УЕФА, где по сумме двух матчей обыграл польский «Лех», а потом споткнулся на швейцарском «Базеле». В том же сезоне клуб вышел в РПЛ, а в 2017 году был переименован в «Ахмат».

Федьков как автор победного гола в финале Кубка удостоился ордена Кадырова, званий почетного гражданина республики и почетного жителя Грозного. Кроме того, в Гудермесе его именем назвали улицу.

Среди тех, кто принес команде трофей, был и Виктор Булатов, трехкратный чемпион России в составе «Спартака». В начале 2002-го, простившись с красно-белыми, он отправился в «Крылья». А через два сезона перешел в «Терек», с которым в финале Кубка — ирония судьбы! — и огорчил свой бывший клуб. О том, как это было, Булатов вспоминал годы спустя в «Разговоре по пятницам».

— Улица Андрея Федькова в Гудермесе еще существует?

— Вроде да. Как и улица Дени Гайсумова. Так после победы в финале Кубка решили отметить их вклад в успехи «Терека». Первый — лучший бомбардир, второй — капитан. Я в Гудермесе был раз — когда поздравляли с выходом в премьер-лигу. Приехали на автобусе из Кисловодска, где тогда базировалась команда.

— С охраной?

— Разумеется. Меры безопасности были беспрецедентные. Специально запустили утку, что награждать будут в Грозном. О том, что едем в Гудермес, знали единицы. Едва пересекли границу с Чечней, мирная картинка за окном резко сменилась. Бесконечные военные городки, бронетранспортеры, натянутые сетки цвета хаки... На самой церемонии, которая проходила в школьном спортзале, рябило в глазах от людей с «калашниковыми» и «стечкиными».

— Волновались?

— Да нет. Хотя Дениса Евсикова в эту поездку жена не пустила. Еще в «Терек» приезжал парень из российской глубинки. Рассказал ребятам, что участвовал в боевых действиях на территории Чечни, когда служил в армии. Говорил: «Если чеченцы узнают, что воевал против них, будут проблемы». Но в «Тереке» не заиграл, через полгода уехал. Кажется, с облегчением.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Победа в финале Кубка над «Крыльями» — чудо?

— Конечно! По эмоциям даже с чемпионством не сравнить! От «Спартака» золота ждали, этот результат воспринимался как должное. А тут — «Терек», первая лига. Средний возраст команды — 30 с лишним лет! В свои 32 я заходил в «квадрат» как самый молодой! Потому что рядом Гайсумов, Шмарко, Терехин, Федьков, Хомуха, еще кто-то... Во всех матчах играли строго от обороны, по-другому не могли. В финале 90 минут отбивались. Ни ударов, ни моментов. А дальше Клюев выдал классный пас Федькову, тот на скорости ушел от Колодина и покатил мяч мимо вратаря.

— Через две минуты финальный свисток.

— Самарские болельщики потом рассказывали — в секторе немая сцена. Нарушил тишину чей-то голос: «Как, и всё?!» Для Германа Ткаченко, президента клуба, поражение стало трагедией. В победе «Крыльев» никто не сомневался, в Самаре уже был заказан банкет...

— Со стадиона «Терек» повезли в Кремль к Владимиру Путину.

— Из игроков поехали лишь Федьков, Гайсумов и Джабраилов. Плюс Ваит Талгаев, главный тренер, и руководство. Всю команду Путин принимал позже, когда в Кубке УЕФА обыграли «Лех». Но я на встречу снова не попал.

— Это почему?

— С «Лехом» из-за травмы на 20-й минуте заменили. Досматривал игру на трибуне. Расстроился и, не заходя в раздевалку, уехал домой. Кто ж знал, что президент страны захочет поздравить «Терек» с победой?