Финты Промеса и победный мяч Пиняева. Чем запомнится первый Матч звезд?

Сегодня, 17:25
Если бы футбол изобрели американцы, то всякие шоу-игры были бы в нем обыденностью. В НХЛ и НБА постоянно устраивают матчи всех звезд, которые пользуются бешеной популярностью. Но футбол — консервативный европейский вид спорта, в котором похожую роль исполняют матчи Лиги чемпионов. Календарь там настолько плотный, что для выставочных игр просто нет места.
Россия, как известно, пока отстранена от еврокубков. Поэтому РФС расширил формат Кубка России сложной сеткой и дополнительными матчами, а перед жеребьевкой плей-офф устроил «Матч звезд». Его уместнее было бы писать именно в кавычках, потому что полноценная звезда в нем участвовала лишь одна — Промес. Сутормин, Пиняев, Худяков — тоже известные имена, но пока не первый эшелон.
Каких звезд хватало, так это медиафутбола: Гас (Гасилин) и Маменыч (Маменко) из «Амкала», Поликарп (Поликарпов) из «Сахалинца», Матвей Ивахнов из «Факела» (он же ранее Мотя из 2DROTS и «Амкала»). Нет сомнений, что на игру приехал бы кто-то и из действующего состава 2DROTS, но в этот же день у команды был запланирован финал второго сезона Медиалиги.
Вообще все происходившее напоминало ролик каких-нибудь популярных видеоблогеров. Футболистов разбили на две сборные — Пути регионов и Пути РПЛ. Если перед Матчем звезд НБА проводится конкурс умений, то тут организаторы устроили челленджи. Причем идеи брали как раз у блогеров: например, одной из них был так называемый «диззи-челлендж», когда игроку надо перед исполнением пенальти сделать десяток кругов вокруг мяча. А в другом случае полевые футболисты пытались отбить удары голкиперов.
Мероприятию, показалось, не хватало динамики, а судьи даже иногда меняли правила по ходу челленджей. Пожалуй, самое яркое впечатление произвел гимнаст Никита Нагорный, который вне конкурса пробил пенальти, сделав сальто — кстати, опять же в стиле медиафутбола. В остальном все выглядело неплохо, но и восторга не вызывало. Сложно было отделаться от впечатления, что мероприятие организовано на скорую руку. И ведь так и есть: как известно, клубы получили приглашения две-три недели назад, когда все футболисты уже мечтали об отпуске, а не о выставочном матче.
Сама игра проходила в экспериментальном формате: пять на пять, два тайма по 15 минут, руками играть нельзя, а ворота были импровизированными — вместо них поставили что-то похожее на металлическую секцию конструкции сцены. Встреча проходила не на стадионе, из-за чего возникла пара курьезов. В первом тайме не засчитали чистый гол Пиняева, так как мяч попал в одну из балок этой металлической штуки, а во втором тайме с потолка неожиданно свесился какой-то провод — ведущий даже пошутил, что это новый челлендж, и футболистам надо забраться по нему, как по канату.
Путь РПЛ в итоге победил 5:4, и сам матч в принципе был довольно зрелищным. С финтами Промеса и победным голом Пиняева. Но очевидно, что простора для улучшения тут целая тьма — пока это было похоже на тестовое мероприятие. Если РФС решит сделать этот матч ежегодным, то стоит к нему как минимум готовиться заранее, чтобы привлечь больше узнаваемых лиц, которых можно действительно назвать звездами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)