Кубок России: формат и составы групп, любительские команды и медийные клубы

Формат кубкового турнира.

Второй сезон подряд FONBET Кубок России пройдет по схеме с двойным выбыванием для клубов премьер-лиги. Летом и осенью в Пути РПЛ состоится групповой турнир, а остальные команды из первой и второй лиг, любителей и медиалиги сыграют матчи на вылет.

Формат Кубка — пути РПЛ и регионов

Путь РПЛ

Путь РПЛ состоит из нескольких стадий: группового турнира с 16 командами премьер-лиги и плей-офф.

В летне-осенней части клубы РПЛ разбиты на 4 группы по 4 команды. Каждая проводит по одной игре дома и в гостях с соперниками по квартету. Две лучшие в каждой группе выходят в плей-офф Пути РПЛ, третьи команды отправляются в Путь регионов, а четвертые выбывают из турнира.

В весенней части в Пути РПЛ проводятся стадии плей-офф с четвертьфинала, победитель финала разыграет Кубок России с сильнейшей командой Пути регионов.

Путь регионов

Путь регионов начинается с 1/256 финала. Каждая стадия состоит из одного матча. Проигравший вылетает из турнира, победитель проходит в следующий этап.

Осенью пройдут 6 раундов — 1/256, 1/128, 1/64, 1/32, 1/16 и 1/8 финала. Весной состоятся четвертьфинал и полуфинал (проводятся в два этапа, каждый — из одного матча), потом — финал Пути регионов.

В весенней части Пути регионов сыграют выбывшие из Пути РПЛ клубы: третьи команды групп попадут в первый этап 1/4 финала, проигравшие в четвертьфинале верхней сетки — во второй этап той же стадии нижней сетки, проигравшие в полуфинале — во втором этапе той же стадии Пути регионов.

Состав групп Пути РПЛ Кубка России-2023/24. Фото Александр Любарский / РФС

Как команды РПЛ играют осенью: состав групп, даты и схема отбора в плей-офф

Путь РПЛ открылся групповым турниром летом, 16 команд чемпионата России с учетом результатов в лиге по результатам жеребьевки поделены на четыре группы.

Группа A: ЦСКА, «Оренбург», «Сочи», «Факел».

Группа B: «Ростов», «Локомотив», «Урал», «Рубин».

Группа C: «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов», «Балтика».

Группа D: «Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Пари НН».

В групповом турнире каждый играет с каждым дома и в гостях, всего 6 туров с конца июля до начала ноября. Первые и вторые команды каждого квартета выходят в четвертьфинал Пути РПЛ, третьи отправляются в нижнюю сетку плей-офф — в Путь регионов, четвертые заканчивают выступление в турнире.

Очки в матчах группового раунда Кубка начисляются следующим образом (в случае ничьей назначается серия пенальти):

за победу в основное время — 3 очка;

за ничью в основное время и победу в серии пенальти — 2 очка;

за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — 1 очко;

за поражение в основное время очки не начисляются.

Расписание матчей групп Пути РПЛ Кубка 2023 / 2024

Время начала матчей — московское. Определены даты матчей с 1-го по 4-й тур, даты игр 5-го и 6-го тура будут названы позже.

Группа A

26 июля. «Оренбург» — ЦСКА — 0:6

26 июля. «Факел» — «Сочи» — 1:3

9 августа. 16.15. «Оренбург» — «Сочи»

9 августа. 18.30. ЦСКА — «Факел»

29 августа. 17.15. «Факел» — «Оренбург»

30 августа. 17.15. «Сочи» — ЦСКА

19 — 21 сентября. ЦСКА — «Сочи»

19 — 21 сентября. «Оренбург» — «Факел»

3 — 5 октября. «Сочи» — «Оренбург»

3 — 5 октября. «Факел» — ЦСКА

31 октября — 2 ноября. ЦСКА — «Оренбург»

31 октября — 2 ноября. «Сочи» — «Факел»

Группа B

25 июля. «Локомотив» — «Урал» — 2:1

26 июля. «Ростов» — «Рубин» — 1:0

8 августа. 16.15. «Урал» — «Ростов»

8 августа. 18.30. «Рубин» — «Локомотив»

29 августа. 15.00. «Рубин» — «Урал»

30 августа. 19.30. «Ростов» — «Локомотив»

19 — 21 сентября. «Рубин» — «Ростов»

19 — 21 сентября. «Урал» — «Локомотив»

3 — 5 октября. «Локомотив» — «Ростов»

3 — 5 октября. «Урал» — «Рубин»

31 октября — 2 ноября. «Ростов» — «Урал»

31 октября — 2 ноября. «Локомотив» — «Рубин»

Группа C

25 июля. «Зенит» — «Ахмат» — 2:0

26 июля. «Крылья Советов» — «Балтика» — 2:3

9 августа. 18.30. «Крылья Советов» — «Зенит»

10 августа. 20.00. «Ахмат» — «Балтика»

30 августа. 17.15. «Ахмат» — «Крылья Советов»

30 августа. 19.30. «Балтика» — «Зенит»

19 — 21 сентября. «Балтика» — «Крылья Советов»

19 — 21 сентября. «Ахмат» — «Зенит»

3 — 5 октября. «Крылья Советов» — «Ахмат»

3 — 5 октября. «Зенит» — «Балтика»

31 октября — 2 ноября. «Зенит» — «Крылья Советов»

31 октября — 2 ноября. «Балтика» — «Ахмат»

Группа D

25 июля. «Пари НН» — «Динамо» — 1:1 (4:3П)

27 июля. «Краснодар» — «Спартак» — 1:2

8 августа. 20.45. «Спартак» — «Пари НН»

9 августа. 20.45. «Динамо» — «Краснодар»

29 августа. 19.30. «Спартак» — «Динамо»

29 августа. 19.30. «Пари НН» — «Краснодар»

19 — 21 сентября. «Краснодар» — «Динамо»

19 — 21 сентября. «Пари НН» — «Спартак»

3 — 5 октября. «Краснодар» — «Пари НН»

3 — 5 октября. «Динамо» — «Спартак»

31 октября — 2 ноября. «Динамо» — «Пари НН»

31 октября — 2 ноября. «Спартак» — «Краснодар»

Плей-офф Пути РПЛ весной: формат, стадии и даты

После группового турнира в плей-офф Пути РПЛ выходят 8 команд, занявшие первые и вторые места в своих группах. Играть на вылет в верхней сетке снова будут весной. Все противостояния в четвертьфинале, полуфинале и финале Пути РПЛ пройдут в двухматчевом формате (дома и на выезде). Проигравшие на стадиях 1/4 и 1/2 финала команды отправляются в Путь регионов (нижнюю часть сетки).

В 1/4 финала Пути РПЛ команды, занявшие первые места в своих группах, встречаются с командами, которые стали вторыми в квартетах. Пары определяются с помощью жеребьевки. При этом представители одной группы не могут играть друг с другом в четвертьфинале.

Победитель финала Пути РПЛ выходит в суперфинал FONBET Кубка России. Его соперником станет лучшая команда по итогам финала Пути регионов.

Команда, проигравшая в финале Пути РПЛ, автоматически вылетает из турнира и не сыграет в финале Пути регионов, в отличие от предыдущего розыгрыша Кубка.

Кто входит в «регионы»: медийные команды, любители, вторая и первая лиги

Путь регионов представлен 92 клубами, из них:

3 представителя медиалиги:

«Амкал»

2Drots

«Родина Медиа»

11 любительских команд:

«Пионер»

«СтавропольАгроСоюз»

«Оргэнергострой»

«Атом»

«Университет»

«Дальнереченск»

«Ильпар»

«Кировец-Восхождение»

«Псков»

«Темп»

ФШМ

60 коллективов из дивизионов А и Б второй лиги (без крымских клубов — «Рубин» (Ялта) и «Севастополь»):

«Амкар Пермь»

«Авангард» (Курск)

«Астрахань»

«Биолог-Новокубанск»

«Велес»

«Волга»

«Динамо Барнаул»

«Динамо Брянск»

«Динамо Владивосток»

«Динамо Вологда»

«Динамо Киров»

«Динамо СПб»

«Динамо Ставрополь»

«Дружба»

«Звезда СПб»

«Зенит Пенза»

«Знамя»

«Знамя Труда»

«Зоркий Красногорск»

«Иркутск»

«Иртыш»

«Калуга»

«Квант»

«Коломна»

«Композит»

«Космос»

«Кубань-Холдинг»

«Легион»

«Луки-Энергия»

«Машук-КМВ»

«Металлург Лп»

«Муром»

«Новосибирск»

«Носта»

«Пересвет»

«Победа»

«Ротор»

«Рязань»

«СКА Ростов-на-Дону»

«Салют Белгород»

«Сахалин»

«Сахалинец»

«Сокол»

«Спартак-Нальчик»

«Спартак Кострома»

«Спартак Тамбов»

«Строгино»

«Тверь»

«Текстильщик»

«Торпедо-Владимир»

«Торпедо Миасс»

«Уралец-ТС»

«Уфа»

«Форте»

«Химик»

«Химик-Август»

«Чайка»

«Челябинск»

«Чертаново»

«Электрон»

18 клубов из первой лиги:

«Торпедо»

«Сокол»

«Шинник»

«Химки»

«Тюмень»

«Ленинградец»

«Кубань»

«Волгарь»

«Акрон»

«Алания»

«Нефтехимик»

«Черноморец»

«Родина»

«СКА-Хабаровск»

«Динамо» Мх

«КАМАЗ»

«Арсенал»

«Енисей»

Футболисты «Амкала». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как «регионы» играют летом и осенью: формат, стадии, даты

С начала августа до ноября проводится шесть раундов плей-офф Пути регионов — с 1/256 финала до 1/8 финала, каждая стадия — из одного матча.

В первый раунд были допущены 36 команд — получившие спецприглашение «Амкал», 2Drots и «Родина Медиа» из медиалиги, еще 11 любительских команд и 22 клуба второй лиги Б. Клубы второй лиги А и первой лиги стартуют позже.

После шести раундов летне-осенней части турнира в Пути регионов из 92 команд останется всего 4.

Расписание матчей 1-го раунда Пути регионов

Время начала матчей — московское.

1 августа, вторник

19.30. «Амкал» — «Знамя»

2 августа, среда

10.00. «Дальнереченск» — «Иркутск»

13.00. «Строгино» — «Знамя Труда»

14.30. «Темп» — «Динамо-Барнаул»

16.30. «Родина Медиа» — «Динамо»

17.00. «Ильпар» — «Торпедо-Миасс»

17.00. «Пионер» — «Дружба» (Майкоп)

17.00. «Динамо Киров» — «Композит»

17.00. «Тверь» — «Электрон»

17.30. «СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ»

17.30. «Атом» — «Спартак Тамбов»

18.00. «Коломна» — «Квант»

18.00. «Носта» — «Уралец-ТС»

18.30. ФШМ — «Пересвет»

19.00. «Университет» — «Оргэнергострой»

19.00. «Кировец-Восхождение» — «Динамо Санкт-Петербург»

19.00. «Псков» — «Луки-Энергия»

19.30. 2Drots — «Сахалин»

Кубок FONBET Кубка России-2023/24. Фото Александр Любарский / РФС

Как «регионы» играют весной: формат, стадии, даты

Вторая часть плей-офф Пути регионов стартует весной 2024 года. Стадии 1/4 финала и 1/2 финала проводятся в два этапа, каждый из одного матча. Финал Пути регионов — одна игра.

В четвертьфинале сначала четыре победителя 1/8 финала Пути регионов сыграют с четырьмя командами с третьих мест групп Пути РПЛ (в один матч), а затем четыре победителя первого этапа этой стадии — с четырьмя проигравшими в 1/4 финала Пути РПЛ (снова в один матч).

В полуфинале сначала четыре победителя 1/4 финала Пути регионов сыграют между собой, а затем два победителя первого этапа этой стадии — с двумя проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ.

В финале Пути регионов сыграют два победителя 1/2 финала нижней части сетки. Сильнейший выйдет в суперфинал Кубка России 2023/2024, где его соперником станет победитель финала Пути РПЛ.

Кто выиграет Кубок: суперфинал

Обладатель Кубка России определяется по итогам проведения финального матча или так называемого суперфинала. В игре встречаются клуб — победитель финала Пути РПЛ и лучшая команда из финала Пути регионов.

В случае ничейного исхода в основное время матч переходит в серию пенальти. Дополнительное время не предусмотрено.

Номинальный хозяин поля суперфинала FONBET Кубка России определяется жеребьевкой.

Первый сезон Кубка России в формате с двойным вылетом выиграл ЦСКА. Армейцы стали победителем Пути РПЛ и в решающем матче обыграли «Краснодар» в серии пенальти. Суперфинал-2023 состоялся в «Лужниках», там же за год до этого прошел финал Кубка России-2022 между «Спартаком» и «Динамо».

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