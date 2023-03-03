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Кубок вопросов России. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Штрафной у ворот «Локомотива» в матче со «Спартаком»
Штрафной у ворот «Локомотива» в матче со «Спартаком».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович
Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе нашей сборной в 2005-2015 годах — о прошедшей стадии кубкового турнира

Мнение

Кубковые матчи по традиции должны были дать ответ на вопрос, насколько хорошо команды готовы к возобновлению чемпионата.

По крайней мере, так считалось. Но за эти дни произошло нечто большое, что поменяло давний стереотип — смотреть на самостоятельный независимый турнир преимущественно как на критерий оценки формы.

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Благодаря новой формуле Кубок вырос во что-то почти сопоставимое с чемпионатом страны. Не было ни одной реплики, как раньше в духе «зачем он нужен, если...». Поскольку нет этих самых «если» — вторых составов, неинтересных пар.

Наверное, кто-то вспомнит об отсутствии еврокубков — как о факторе смены акцентов внимания. Но это не так, поскольку в последние годы до весенней стадии Лиги Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов, из наших клубов доживали немногие.

Судья Сергей Иванов
Сергей Иванов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Если помните, Кубок России в таком виде изначально проводить не собирались. Возникла идея создать Кубок РПЛ — с таким же форматом, с похожим призовым фондом, — но резкое «нет» сказали титульные спонсоры и телевидение. Поскольку возникала прямая угроза не только падения зрительского интереса к премьер-лиге, но и превращения Кубка страны во второсортные соревнования.

Деньги, который принес участникам новый кубковый сезон, обеспечил их максимальную вовлеченность в турнир. Больше того, планка ожиданий к матчам чемпионата страны тоже поднялась — словно мы шагнули в новое качество футбола. Посмотрите, ведь нет не только вопросов по нужности Кубка клубам, но и исчез из обращения эпитет «февральский футбол».

Желтая карточка от&nbsp;судьи Сергея Иванова. «Спартак» — «Локомотив»: ЭСК нашла одну ошибку. Но ее мнение мало что значит — завтра оно может измениться

А самое любопытное то, что эти игры задали тренд оценок команд. Чего тоже раньше не наблюдалось.

«Спартак» и «Зенит» можно вывести за скобки — оба коллектива прошли через зимние кубковые встречи безупречно. Да, красно-белые в первой игре с «Локомотивом» после перерыва резко сбавили, но это стало частью тренерского плана. Не сбавить, конечно, — распределить время между футболистами и окончательно определиться с оценкой их состояния. Ну и не стоит забывать о дисквалифицированных, на которых в чемпионате будет делаться ставка.

Артем Дзюба не&nbsp;смог отличиться в&nbsp;первых двух матчах за &laquo;Локомотив&raquo;.

Максимальный интерес вызвал, разумеется, «Локомотив» — и здесь оценки разошлись от обнадеживающих до скептических. Если сегодняшний «Локо» команда Дзюбы — с точки зрения влияния форварда на ее футбол, — такая палитра мнений объяснима. КПД Дзюбы и его вовлеченность в игровые эпизоды пока не подкреплены голами. Точно так же и красно-зеленые убедительны в каких-то векторах своего развития, но результаты оставляют желать лучшего. Кубковые матчи показали слабость железнодорожников и пока не показали их силу — накануне выезда в Ростов это не может не тревожить Михаила Галактионова. Все-таки в первом весеннем туре нас ждет дуэль тренера главной сборной России с тренером молодежной. И к этому матчу соперники подошли в равной степени неопределенности.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Это Лига чемпионов или Кубок России? Мощный «Спартак» и «Локомотив», забывший о немецком кошмаре

Блеклое выступление «Ростова» в Кубке на фоне стабильно солидного при Гончаренко «Урала» вынула из сундуков памяти известный стереотип: по весне команды Валерия Карпина выглядят хуже, чем осенью. Екатеринбург это доказал. Но докажет ли «Локо»? Поражение в 18-м туре предопределит многое — за земляков будут болеть «Динамо» и ЦСКА, за дончан — нижняя половина таблицы. Притом что футбольные проблемы соперников совершенно разные, предстоящий матч позволит либо развить сложившиеся за февральские кубковые встречи мнения, либо опровергнет — как минимум одно из них.

Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович
Славиша Йоканович.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Один и тот же вопрос адресован после Кубка к «Краснодару» и «Динамо». Командам, которые возглавляют сербские тренеры. Есть мнение, что им не хватает опыта подготовки в долгую зимнюю паузу, но в случае с Йокановичем и Ивичем это не так. Чемпионат Сербии уходит на перерыв в начале ноября и возобновляется во второй декаде февраля — календарь фактически совпадает с российским. Но почему-то именно «Динамо» выглядит сейчас не вполне готовым — в реализации своих моментов уж точно. А «Краснодар» против ЦСКА не убедил совсем — новая смена курса пока идет трудно.

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Возвращаясь к туру, ждем не только игры в «Ростове» как матча, способного пролить свет на возникшие вопросы. В фокусе внимания встреча «Спартака» с «Уралом». Понять, насколько амбициозна и хороша команда Гончаренко, можно будет после финального свистка. Абаскаль поднял планку качества футбола на такую высоту, что именно по его работе принято мерить сейчас остальных тренеров лиги.

Курбан Бердыев, чей «Сочи» в Кубке уже не играет, прочтя предыдущее предложение, должно быть, улыбнется.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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