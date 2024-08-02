Кубок России по футболу: основная информация о сезоне-2024/25 — формат турнира и участники

Ответы на главные вопросы о розыгрыше турнира.

В розыгрыше FONBET Кубка России-2024/25 стартуют 16 клубов РПЛ, 18 клубов первой лиги, 18 команд второй лиги «дивизион А», 42 команды второй лиги «дивизион Б» и 13 любительских клубов. Третий сезон подряд турнир проводится по схеме с двойным вылетом (действует только для представителей премьер-лиги).

Формат Кубка России-2024/25

Соревнование состоит из трех стадий. В первой половине розыгрыша клубы РПЛ проводят групповой турнир, а остальные — шесть раундов плей-офф из одного матча. Во второй части 8 клубов РПЛ стартуют в верхней сетке плей-офф с 1/4 финала, а еще 4 клуба РПЛ и 4 победителя шестого раунда Пути регионов — в нижней части сетки со своих четвертьфиналов.

Первая часть розыгрыша: Путь РПЛ, групповой раунд, участники — 16 клубов РПЛ

По итогам жеребьевки образуются 4 группы по 4 команды. Перед процедурой распределение по четырем корзинам проходит с учетом места, занятого в чемпионате России предыдущего сезона. Матчи группового раунда Пути РПЛ проводятся в два круга по принципу «каждый с каждым» — на своем поле и на поле соперника.

Места команд в таблице по итогам группового раунда Пути РПЛ определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. Очки начисляются следующим образом:

за победу в основное время — 3 очка

за ничью в основное время и победу в серии пенальти — 2 очка

за ничью в основное время и поражение в серии пенальти — 1 очко

за поражение в основное время очки не начисляются

В случае равенства очков у двух или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице группового раунда Пути РПЛ определяются по следующим показателям в указанном порядке (при этом первый из указанных показателей не применяется для текущей турнирной таблицы):

по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей)

по наибольшему числу побед в основное время

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в основное время во всех играх

по наибольшему числу забитых мячей в основное время

по результатам разности забитых и пропущенных мячей в серии пенальти в матчах между собой

по коэффициенту карточек, который определяется как сумма баллов за все полученные во всех матчах группового раунда (где желтая карточка — это 1 балл, а красная карточка — 3 балла, с учетом того, что для подсчета не учитываются 2 желтые карточки, полученные одним футболистом/официальным лицом клуба в одной игре). Соответственно, команда-участник, имеющая наименьший коэффициент карточек, располагается в таблице выше той, которая имеет больший по сравнению с ней указанный коэффициент

При равенстве всех вышеперечисленных показателей у двух или более команд распределение итоговых мест в группе осуществляется c помощью жеребьевки. Команды с первого и второго мест группы выходят в 1/4 финала верхней сетки, а с третьего — в 1/4 финала нижней сетки.

Первая часть розыгрыша: Путь регионов, 1-6 отборочный раунд, участники — все клубы первой, второй лиги, любительские и медиа- команды

В первой части розыгрыша в Пути регионов проводятся шесть стадий плей-офф из одного матча на каждой. Клубы первой лиги стартуют с четвертого этапа.

Команды второй лиги («дивизион А» и «дивизион Б»), любительские коллективы и так называемые медиаклубы начинают с первого раундах и распределяются по сетке Кубка. В первом раунде клубы более высоких лиг проводят игры в гостях. Если встречаются две любительские команды или два клуба второй лиги одного дивизиона, принимающая сторона определяется с помощью жеребьевки. Со второго раунда хозяева определяются с учетом общего числа матчей, сыгранных дома и на выезде, а при их равенстве — с помощью жеребьевки.

В четвертом раунде участвуют 14 команд из числа победителей 3-го отборочного раунда и 18 представителей первой лиги, которые начинают в гостях. Пары на данном этапе определяются с помощью жеребьевки, четыре команды первой лиги на этой стадии сводятся между собой в двух парах.

В пятом и шестом раундах пары определяются жеребьевкой. Хозяева определяются с учетом числа матчей, сыгранных дома и на выезде с четвертого этапа, а при их равенстве — путем жеребьевки.

По итогам шестого раунда Пути регионов определяются 4 команды — участницы плей-офф нижней сетки.

Илья Зубенко, Алексей Батраков и Виктор Мелехин в матче Кубка России «Локомотив» — «Ростов». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вторая часть розыгрыша: плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов, участники — 12 клубов РПЛ и 4 — из других лиг

В верхней сетке проводятся матчи 1/4 финала, 1/2 финала и финала Пути РПЛ. На каждой стадии пары играют по два матча — по одному дома и на выезде.

В 1/4 финала команды, занявшие первые места в группах Пути РПЛ, играют с теми, кто финишировал на второй строчке. Пары определяются с помощью жеребьевки, при этом представители одной группы не могут встретиться друг с другом. Принимающей стороной первого матча становятся клубы, занявшие второе место в группе Пути РПЛ. Пары команд и порядок очередности проведения игр (дома и на выезде) во всех последующих раундах плей-офф верхней сетки определяются с помощью жеребьевки.

В каждом раунде команда с лучшими результатами и/или разностью забитых и пропущенных мячей по итогам двухматчевого противостояния в паре становится победителем и проходит в следующий раунд. В случае одинаковых результатов и/или разности мячей по итогам двух игр в соответствующей паре по окончании основного времени второго матча не назначается дополнительное время и для определения победителя проводится серия пенальти.

Победитель финала Пути РПЛ выходит в главный финал розыгрыша Кубка России. Команда, потерпевшая поражение, выбывает из турнира.

Проигравшие команды в четвертьфиналах и полуфиналах плей-офф верхней сетки продолжают выступление в Кубке со второго этапа соответствующего раунда плей-офф нижней сетки.

В нижней сетке проводятся матчи 1/4 финала (два этапа), 1/2 финала (два этапа) и финал Пути регионов (один этап). На каждом этапе в парах проводится один матч. В случае ничейного результата в основное время для определения победителя назначается серия пенальти.

На первом этапе 1/4 финала нижней сетки команды, занявшие третьи места в групповом турнире Пути РПЛ, играют с командами, одержавшими победу в 6-м раунде Пути регионов. Пары определяются по результатам жеребьевки. Принимающим клубом становится тот, кто выиграл 6-й раунд Пути регионов.

Команды, одержавшие победу в играх первого этапа 1/4 финала Пути регионов, проходят во второй этап и встречаются с проигравшими в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ. Пары определяются жеребьевкой. Принимающим становится победитель первого этапа четвертьфинала нижней сетки.

Победители второго этапа четвертьфинала Пути регионов проходят в первый этап 1/2 финала нижней сетки и играют между собой. Пары и принимающие стороны определяются жеребьевкой.

Команды, одержавшие победу в первом этапе полуфинале Пути регионов, выходят во второй этап 1/2 финала нижней сетки и встречаются с проигравшими в 1/2 финала Пути РПЛ. Пары определяются жеребьевкой. Принимающим становится победитель первого этапа полуфинала Пути регионов.

Команды, одержавшие победу во втором этапе полуфинала нижней сетки, выходят в финал Пути регионов и играют между собой. Принимающая сторона определяется жеребьевкой. Победитель получает право выступить в главном финале Кубка России.

Команды, проигравшие в любом матче любой стадии плей-офф нижней сетки, заканчивают выступление в турнире.

Финал Кубка России (главный финал, суперфинал, финальный матч)

В финале Кубка России встречаются победители финалов Пути РПЛ и Пути регионов. Розыгрыш трофея проходит в один матч. Номинальный принимающий клуб («хозяин поля») финального матча определяется жеребьевкой. В случае ничейного результата в основное время дополнительное время не назначается и для определения победителя проводится серия пенальти.

Денис Макаров, Даниил Зорин и Кристофер Мартинс в матче Кубка России «Спартак» — «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Команды и состав групп Пути РПЛ Кубка России

В Пути РПЛ играют 16 клубов премьер-лиги (чемпионата России).

Группа А: «Динамо» (Москва), «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала)

Группа B: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки»

Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН»

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон»

Команды Пути регионов Кубка России

В Пути регионов играют 18 команд первой лиги, 18 клубов «дивизиона А» второй лиги, 42 клуба «дивизиона Б» второй лиги и 13 любительских футбольных клубов (три из них — так называемые медиакоманды).

Любительские клубы (13 команд)

Третий дивизион — 8:

«Череповец — СШОР Витязь» (Череповец) — выступает в чемпионате МОО ФФ «Золотое кольцо», серебряный призер 2023 года

«Оргэнергострой» (Димитровград) — выступает в чемпионате МФС Приволжье, серебряный призер 2023 года

«СШОР 1-Кристалл» (Санкт-Петербург) — выступает в чемпионате Санкт-Петербурга, чемпион 2023 года

«СШ Ленинградец» (Ленинградская область) — выступает в чемпионате СЗФО, обладатель Кубка и серебряный призер 2023 года

«Псков» — выступает в чемпионате СЗФО, бронзовый призер 2023 года

«Ильпар» (пос. Ильинский) — выступает в чемпионате МОО «СФФУ и ЗС», обладатель Кубка и бронзовый призер 2023 года

«Темп» (Барнаул) — выступает в чемпионате СФФ «Сибирь», обладатель Кубка 2023 года

«ZOV» (Москва) — выступает в чемпионате Москвы, финалист Кубка и бронзовый призер 2023 года

Четвертый дивизион, региональный — 2:

«Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург)

«Анри» (Владивосток)

Медийные любительские клубы — 3:

«Broke Boys» (Москва)

2DROTS (Москва)

«Амкал» (Москва)

Даты туров групп РПЛ и шести раундов Пути регионов Кубка России

Перед стартом группового турнира Пути РПЛ были утверждены даты трех туров, а для трех оставшихся названы только ориентировочные сроки проведения игр.

Путь РПЛ. Групповой турнир

1 тур

30 июля, вторник

18:30. «Локомотив» — «Ростов»

18:30. «Рубин» — «Акрон»

21:00. «Зенит» — «Факел»

31 июля, среда

16:00. «Химки» — «Оренбург»

18:30. «Спартак» — «Динамо» Москва

21:00. «Ахмат» — «Пари НН»

21:00. «Краснодар» — ЦСКА

1 августа, четверг

19:30. «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»

2 тур

13 августа, вторник

17:30. «Оренбург» — «Локомотив»

20:00. «Ростов» — «Химки»

14 августа, среда

17:15. «Рубин» — «Зенит»

17:15. ЦСКА — «Пари НН»

19:30. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала

19:30. «Крылья Советов» — «Спартак»

15 августа, четверг

18:00. «Факел» — «Акрон»

20:30. «Краснодар» — «Ахмат»

3 тур

27 августа, вторник

17:15. «Ахмат» — ЦСКА

17:15. «Акрон» — «Зенит»

19:30. «Факел» — «Рубин»

19:30. «Спартак» — «Динамо» Махачкала

28 августа, среда

15:00. «Оренбург» — «Ростов»

17:15. «Пари НН» — «Краснодар»

19:30. «Локомотив» — «Химки»

19:30. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»

4 тур

17 — 19 сентября

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Ростов» — «Оренбург»

«Химки» — «Локомотив»

ЦСКА — «Краснодар»

«Пари НН» — «Ахмат»

«Зенит» — «Рубин»

«Акрон — «Факел»

5 тур

1 — 3 октября

«Динамо» Москва — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала

«Химки» — «Ростов»

«Локомотив» — «Оренбург»

«Ахмат» — «Краснодар»

«Пари НН» — ЦСКА

«Рубин» — «Факел»

«Зенит» — «Акрон»

6 тур

22 — 24 октября

«Крылья Советов» — «Динамо» Москва

«Динамо» Махачкала — «Спартак»

«Ростов» — «Локомотив»

«Оренбург» — «Химки»

ЦСКА — «Ахмат»

«Краснодар» — «Пари НН»

«Акрон» — «Рубин»

«Факел» — «Зенит»

Путь регионов

1 раунд

30 июля, вторник

16:00. 2Drots (Москва) — «Строгино» (Москва)

17:00. «Оргэнергострой» (Димитровград) — «Лада» (Тольятти)

18:00. «Ильпар» (Пермский край) — «Уралец-ТЦ» (Нижний Тагил)

18:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Дружба» (Майкоп)

18:30. «Череповец-СШОР Витязь» — «Динамо-Вологда»

31 июля, среда

12:30. «Анри» (Владивосток) — «Динамо-Владивосток»

15:00. «Темп» (Барнаул) — «Динамо-Барнаул»

16:00. «Победа» (Хасавюрт) — «Ангушт» (Назрань)

17:00. «СШ Ленинградец» (Ленинградская область) — «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург)

17:00. «СШОР-1 Кристалл» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Санкт-Петербург)

18:00. Broke Boys (Москва) — «Квант» (Калужская область)

18:00. «Нарт» (Черкесск) — «Биолог-Новокубанск»

19:00. «Псков» — «Луки-Энергия» (Великие Луки)

1 августа, четверг

16:00. «Сокол» (Казань) — «Волна» (Нижегородская область)

17:45. ZOV (Москва) — «Торпедо-Владимир»

18:00. «Амкал» (Москва) — «Коломна»

19:00. «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург) — «Тверь»

2 раунд

20 — 22 августа

3 раунд

3 — 5 сентября

4 раунд

24 — 26 сентября

5 раунд

15 — 17 октября

6 раунд

29 — 31 октября

Даты плей-офф в верхней и нижней сетке Кубка России

Точное расписание плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России станет известно позднее.

Финал Кубка России, в котором сыграют победители Пути РПЛ и Пути регионов, запланирован на 1 июня 2025 года. Три сезона подряд финальную игру принимал стадион «Лужники» в Москве.

Футболисты «Зенита» — победители Кубка России по футболу. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обладатель Кубка России и самые титулованные клубы

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Первым обладателем трофея стало московское «Торпедо».

Наиболее титулованным клубом в Кубке России является «Локомотив» — в активе московского клуба 9 побед. 8 титулов у ЦСКА, 5 раз побеждал «Зенит», 4 — «Спартак».

Обладателем Кубка России-2023/24 стал «Зенит». В решающем матче питерский клуб победил «Балтику» (2:1).

Все победители Кубка России

1993. «Торпедо»

1994. «Спартак»

1995. «Динамо»

1996. «Локомотив»

1997. «Локомотив»

1998. «Спартак»

1999. «Зенит»

2000. «Локомотив»

2001. «Локомотив»

2002. ЦСКА

2003. «Спартак»

2004. «Терек»

2005. ЦСКА

2006. ЦСКА

2007. «Локомотив»

2008. ЦСКА

2009. ЦСКА

2010. «Зенит»

2011. ЦСКА

2012. «Рубин»

2013. ЦСКА

2014. «Ростов»

2015. «Локомотив»

2016. «Зенит»

2017. «Локомотив»

2018. «Тосно»

2019. «Локомотив»

2020. «Зенит»

2021. «Локомотив»

2022. «Спартак»

2023. ЦСКА

2024. «Зенит»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Где смотреть трансляции матчей Кубка России

Прямые трансляции некоторых матчей Кубка России проходят на федеральном спортивном канале «Матч ТВ», часть встреч транслирует телеканал «Матч Премьер» и при необходимости иные каналы холдинга. Также за играми можно на сайте matchtv.ru, а прямые эфиры федерального канала доступны в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей Кубка России, все игры с составами команд и ключевыми событиями доступны в разделе «Матч-центр».