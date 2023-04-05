Переломные замены Гончаренко, третий московский скальп «Акрона», «Спартак» и «Динамо» в кризисе. Главное о матчах Кубка

Саундтрек кубковых трибун на Урале и в Петровском парке на фоне тишины на матчах премьер-лиги вызвал у меня ощущение, что Кубок России впервые перехватил у чемпионата звание самого важного футбольного турнира страны. В Екатеринбурге на матч со «Спартаком» пришло почти 25 тысяч зрителей — третий показатель ни много ни мало со времен ЧМ-2018. На игру с «Динамо» приехал поезд-чартер «Акрон-Экспрес» с фанатами тольяттинцев, с которыми команда после игры и разделила успех. Более того, капитан гостей Антон Килин, получив право выбора ворот перед серией пенальти, без сомнений указал на те, что перед болельщиками «Акрона». И это сработало.
Не сомневаюсь, что два с половиной десятка тысяч поклонников «Урала» («спартачей» на «Екатеринбург Арене» на сей раз было непривычно мало) также сильно повлияли на результат игры. Она ведь в целом была равной, а в некоторых фрагментах — например, в первые 15 минут второго тайма, — «Спартак» захватывал инициативу. И тут мощная поддержка уральских болельщиков позволяла команде Виктора Гончаренко, чуть-чуть прогнувшись, не сломаться.
Хотя, конечно, не только она. На мой взгляд, именно матч-менеджмент главного тренера «Урала» переломил ход игры, которая после перерыва стала было складываться не в его пользу.
До перерыва «Урал» был более цельным и заряженным, и все, что удалось создать «Спартаку», — это момент Кейта Бальде, после удара которого головой потрясающе сыграл Илья Помазун. Но немотивированных потерь у красно-белых было какое-то невообразимое количество (на что указал в интервью в перерыве расстроенный Руслан Литвинов), и их фирменной игрой этого сезона даже не пахло. «Спартак» превратился в обычную команду, «Урал» же, вдохновленный поддержкой стадиона, открыл счет великолепным дальним ударом Ибраима Сиссе с лета при подборе после углового.
Но в перерыве Гильермо Абаскаль вместо Даниила Денисова выпустил Виктора Мозеса, и одной этой замены хватило для того, чтобы игра стала совсем другой. Тут дело не только в роскошной голевой диагонали Литвинова на Бальде, но в самой игровой ткани. Спартаковцы вспомнили, что такое мяч и как с ним надо обращаться.
И тут на исходе часа Гончаренко сделал тройную замену, причем не постеснялся заменить сразу двух центральных защитников! Одна из них напрашивалась — Менгиян Бевеев, не знаю уж, по решению ли тренера или по сложившейся игровой ситуации раз за разом оказывавшийся против Бальде Кейта, проигрывал ему все вчистую. Так было и в голевом моменте первого тайма, и при голе во втором, и еще в нескольких эпизодах.
Вообще, первая удачная игра Бальде за «Спартак» стала одной из немногих положительных эмоций для болельщиков красно-белых в этом матче. Все давно уже свыклись с мыслью, что бывший игрок «Монако» — фигура мифическая, и как он в Тушино приехал, так, ничего там не сделав, и уедет. Но в отсутствие дисквалифицированных Александра Соболева и Шамара Николсона, а теперь и травмированного Квинси Промеса, вдруг выяснилось, что Кейта Бальде — вполне себе боевая единица.
И, кстати, считаю, что замена сенегальца на Павла Мелешина, как и другие ходы Гильермо Абаскаля во время матча (за исключением выхода Мозеса), себя не оправдала. Бальде не выглядел выдохшимся — вспомните их изящную «двоечку» с Мозесом на 66-й минуте, когда только подкат Артема Мамина, прервавший прострел Кейта на линию вратарской, выручил «Урал». Африканец отлично цеплялся за мячи и не раз находил верные ходы в одно касание для развития быстрых атак. После замен же никакого второго дыхания у «Спартака» не открылось.
Зато у «Урала» и Мамин с Эммерсоном укрепили оборону, и Эрик Бикфалви обострил игру впереди. Ситуация на поле изменилась сразу: Александру Максименко пришлось сразу тащить мяч после удара Бикфалви в упор, затем Алексей Каштанов в отличной ситуации внутри штрафной не попал по мячу.
К тому моменту Гончаренко сделал уже и четвертую замену, выпустив Фаниля Сунгатулина вместо Даниэла Мишкича. И воспитаннику красно-белых, экс-капитану «Спартака-2», потребовалось всего четыре минуты, чтобы еще одним красивым дальним ударом в касание забить своему бывшему клубу победный мяч, а для себя — первый за «Урал». Не знаю, каких внутренних сил стоило парню удержать внутри бушевавшие эмоции и выполнить обещание не праздновать гол «Спартаку», а просто поднять руки.
В этой атаке первое движение — вынос головой — сделал вышедший на замену Мамин, голевой пас Сунгатуллину отдал Бикфалви. То есть сразу три джокера «Урала» приняли участие в голевой атаке. И вообще, их выход оказал решающее влияние на ход матча.
Оба уральских гола издали стали историческими для их авторов — опорник Сиссе (впервые, кстати, вышедший весной в стартовом составе после полученной на сборах травмы) в Кубках не забивал вообще никогда, а в чемпионате сделал это впервые с... мая 2015 года, когда отличился в Бельгии за «Мехелен». Восемь лет назад!
Поразительно, что Сиссе сейчас соблюдает все ограничения, которые накладывает священный для мусульман месяц Рамадан. Откуда у него взялись силы на такой сумасшедший удар? Сам игрок с гвинейским и бельгийским гражданством в перерыве сформулировал так: «Мы ничего такого не наигрывали. Бог подарил мне этот гол».
Возвращаясь к своей мысли о статусе главного турнира, перехваченном Кубком у чемпионата, думаю, что на это повлияла и новая система розыгрыша. Вылетаешь не сразу, элемент случайности сведен к минимуму, всегда есть вторая попытка. Кому-то это не нравится, кто-то запутался — но, на мой взгляд, система двойного выбывания придает соревнованию какой-то солидности, большей обоснованности результатов. Никто не скажет, что триумф той или иной команды станет делом случая.
Для «Спартака» проигрыш «Уралу» стал частью неудачного весеннего рестарта, который уже никак нельзя назвать случайным совпадением, но это — не вылет из турнира. До этого красно-белые шли по кубковому пути безупречно, выйдя из группы с первого места и обыграв в обоих матчах «Локомотив». «Динамо» же споткнулось на «Крыльях Советов», и даже героический проход «Зенита» на «Газпром-Арене» не мог дать бело-голубым индульгенцию: права уступать больше не имелось.
В итоге сегодня вечером мы можем прийти к удивительной ситуации, когда в финале Пути РПЛ встретятся «Урал» и «Крылья Советов». Хотя почему — удивительной? И те, и другие этого полностью заслужат (если самарцы, конечно, обыграют ЦСКА). «Урал» занял первое место в группе с ЦСКА, а потом прошел «Ростов» и «Спартак» — два клуба из топ-3 чемпионата. «Крылья» вышли из сложнейшей группы со «Спартаком» и «Зенитом», отправив чемпиона в Путь регионов, затем превзошли «Динамо», а теперь борются с армейцами. Сложнее дороги и для одних, и для других придумать было трудно.
А у «Акрона», который шел Путем регионов, права на ошибку, в отличие от клубов РПЛ, не было. «Торпедо» (Владимир), «Пересвет» (Домодедово), «Алания», «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Все эти шесть этапов тольяттинцы преодолели.
Вчера они сняли очередной московский скальп: «Торпедо», «Локомотив», теперь еще и «Динамо». Специальный поезд с болельщиками, приехавший на матч из Тольятти, на обратной дороге не мог не быть средоточием счастья. Понятно, что по игре на этот раз (в отличие от матче с «Локо») частному клубу из первой лиги сильно повезло, один Тюкавин мог делать покер.
Но какие же они бойцы, какой коллектив, как рубились друг за друга! И в награду получили эту удачу. Она напомнила мне выигрыш «Тосно» в полуфинале Кубка-2017/18 у раздираемого тогда противоречиями «Спартака». Тоже вроде у фаворита была куча моментов, но он, в отличие от соперника, не был коллективом — и потому все закончилось так, как закончилось.
Евгений Калешин — сильный тренер, об этом говорят давно. Но хочется, чтобы он вышел в премьер-лигу вместе с «Акроном». Он, кстати, не упустил возможности сказать о том, что качество игры его команды в этом матче было не ахти, но «запоминают победителей». В Кубке при его нынешней системе, максимально удобной для клубов РПЛ, давно уже нет никаких других представителей низших дивизионов, а «Акрон» — держится!
Этот клуб выглядит максимально здоровым проектом для нашего футбола. Не случайно его владелец Павел Морозов не скрывает восхищения Сергеем Галицким и тем, как тот построил «Краснодар».
В интервью после победы над «Локомотивом» и жеребьёвки я спросил владельца «Акрона» Павла Морозова:
— Понимаю, что вопрос может прозвучать глупо, но сколько процентов даете на проход «Акрона» дальше?
— Мы уверены в победе!
От такого ответа я аж рот открыл. При том что перед тем Морозов выказал максимум уважения «Динамо». Но посчитал необходимым транслировать команде эту уверенность. Никаких «Ну, мы и так добились в Кубке очень многого» и т.д.
Результат видим. А вот еще одна цитата оттуда же:
— Мы уже начали заниматься организационными вопросами по выезду наших болельщиков. Думаем, что их в Москву точно приедет тысяча-полторы.
И это сбылось! Да еще и на отдельном поезде. В общем, мы увидели, что этот человек слов на ветер не бросает. А потому к его словам, которые были вынесены в заголовок интервью тоже стоит отнестись всерьез: «В премьер-лигу стремимся с первого дня, как вышли в ФНЛ». Сейчас «Акрон» нашел для этого правильного тренера — Евгения Калешина. Это точно будет интересно.
У «Динамо» — помимо, понятно, результата — меня вчера сильно удивил один момент. Почему в воротах был Шунин, а не Лещук, при котором бело-голубые прошли «Зенит», а сам вратарь взял два пенальти в послематчевой серии? Слышал версию, что у «Динамо» при Йокановиче в Кубке играет второй вратарь, а таковой теперь — именно Шунин. Но выглядело все это после «Зенита» максимально нелогично. А в том, что Антону в такой ситуации не удалось взять ни одного пенальти, футбольная логика как раз присутствует.
Думаю, Йоканович этим матчем прдписал себе приговор. Во второй половине осени казалось, что команда наконец-то поняла и приняла его требования, но весной она опять стала серой и нестабильной. Не видно никакого прогресса, зато ясно, что далеко не все в порядке внутри. Славише не удалось сплотить игроков, заставить их поверить себе и своей футбольной идее. Вылет из Кубка на своем поле от клуба первой лиги при сохраняющихся, но достаточно умозрительных шансах на место в тройке призеров и отсутствии внятной игры — это для него, скорее всего, конец.
Если не будет резкой отставки (а она — не в стиле нынешнего руководства «Динамо»), то перевернуть ситуацию для серба может только дерби следующего тура со «Спартаком», также находящимся в плохом состоянии. О нем напишу позже. Если же красно-белые выиграют, думаю, что вполне вероятно расставание с Йокановичем после «Спартака». Ну, а если терпения у клубных боссов хватит даже тогда — после сезона отставка, думаю, почти неизбежна. Недаром все больше говорят о том, что «Динамо» активно отслеживает тренерский рынок.
С Йокановичем, в отличие от Сандро Шварца, спортивный директор Желько Бувач не угадал. Понимая это, он и злится, и оттого беспричинно сорвался на журналиста, спросившего его о дальнейшей судьбе Йокановича. Да коллега не имел права не спросить! Это было бы полнейшим непрофессионализмом! А Бувач в ответ назвал это «глупым вопросом».
Ясно, что он крайне редко дает интервью и в такой стрессовой ситуации ему вообще не стоило этого делать. Но раз уж решился — держи себя в руках. Тем более когда нет никакой провокации, а есть абсолютно по делу и своевременно заданный вопрос.
К Йокановичу же вопрос не только в нестабильности и отсутствии коллектива (который при Шварце, рассказывают, был просто сумасшедший), а в регрессе главных активов — в особенности Захаряна и Фомина. Даниила вроде бы он сделал капитаном, но, похоже, это вообще не работает. «Джентльмен года», действительно очень приятный и воспитанный человек, он чувствует себя не в своей тарелке — даже вот второй пенальти подряд вчера не забил (а с учетом промаха в финале прошлогоднего Кубка — третий за календарный год).
Есть ощущение, что капитанство для спокойного, интеллигентного Фомина — просто не его. Может, пока. Но это ведь тоже может быть одним из обьяснений происходящего. Ко всему прочему, еще и не везет — попади он в первом тайме не в штангу, а в ворота, мы вполне могли бы говорить о нем как об авторе победного гола. А говорим — как об авторе решающего промаха с пенальти, причем второй сезон подряд. Парня по-человечески жалко, он действительно очень хороший, но сейчас ему надо собраться и как-то из этого состояния выкарабкаться.
Важно, чтобы проблемы этого сезона не сломали очень качественно организованную систему, сложившуюся в последние годы в динамовском клубе. Футбол — игра, он состоит из успехов и неудач, и не всегда все получается так, как ты задумал. Но важнее, что структурно «Динамо» как клуб функционирует правильно, в нем правильные люди находятся на правильных местах.
С тренером можно не угадать, но куда важнее — по результатам этого непопадания не развалить всю систему, выстроенную в таких муках.