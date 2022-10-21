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Сегодня, 00:45

«Спартак» уже в весне, а «Зениту» пригодится помощь красно-белых: расклады Кубка России

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
«Спартак» vs «Зенит»: Роман Зобнин и Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Спартаковец Руслан Литвинов и зенитовец Иван Сергеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Спартаковец Александр Соболев и зенитовец Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Группа А.
Группа В.
Группа С.
Группа D.
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Оцениваем положение клубов РПЛ в Кубке России за два тура до финиша группового раунда.

Формат

Осенью клубы РПЛ играют классический групповой турнир, остальные идут по так называемому пути регионов в своей сетке плей-офф. Киберспортивная схема с «двойным вылетом» появится во второй части Кубка в 2023 году. Подробно мы разбирали ее ранее в этом материале, суть сведется к следующему.

После осенней части Кубка продолжат выступление 16 команд. По две лучшие из каждой группы стартуют в плей-офф пути РПЛ, четыре с третьих мест вместе с четырьмя оставшимися из более низших лиг — в плей-офф пути регионов. Они будут играть параллельно с февраля по май, но теперь с пересечением.

В пути РПЛ все стадии с 1/4 финала будут состоять из двух матчей, в пути регионов — из двух раундов. Клубы премьер-лиги в случае вылета из своей верхней сетки будут получать второй шанс в нижней части, один из них все равно может дойти до финала Кубка в «Лужниках».

Кубок России: Даниил Фомин (&laquo;Динамо&raquo;), Квинси Промес (&laquo;Спартак&raquo;), Малком (&laquo;Зенит&raquo;). «Спартак», «Зенит» и другие клубы РПЛ стартуют в Кубке России. Их ждет необычный формат

Туры

После четырех туров группового раунда пути РПЛ ни один клуб не гарантировал себе попадание в верхнюю сетку и ни один не потерял хотя бы теоретические шансы на плей-офф. При этом в весеннюю стадию уже попали «Спартак», «Локомотив» и «Нижний Новгород», призрачны кубковые перспективы «Факела», «Сочи» и «Химок».

Два оставшихся тура были запланированы на 8 — 10 и 18 — 20 ноября. 12 сентября клубы РПЛ согласились в интересах сборной России сдвинуть эти матчи дальше на сроки чемпионата мира-2022. Новые даты РФС пока не назвал.

Группа А.
Группа А.

Группа А

«Локомотив» и «Нижний Новгород» гарантировали себе выход в плей-офф. Если железнодорожники и нижегородцы выиграют следующие матчи в основное время, то досрочно пройдут в путь РПЛ, а «Краснодару» достанется место в пути регионов.

«Быки» имеют лучший календарь в группе и все шансы на проход в верхнюю сетку, но в теории могут остаться без кубковой весны. Это произойдет, если «Химки» справятся с «НН» и крупно победят южан на их поле, а краснодарцы уступят еще и «Локо». В таком случае химчане отправятся в нижнюю сетку.

Группа В.
Группа В.

Группа В

«Спартак» после четырех побед отобрался в весеннюю стадию Кубка. Красно-белые останутся в пути РПЛ, если наберут хотя бы одно очко в двух оставшихся матчах.

«Крылья» и «Зенит», скорее всего, разыграют вторую путевку в верхнюю сетку. При этом при равенстве очков преимущество по ключевому показателю регламента — личным играм — будет у самарцев (2:0, 1:2).

«Факел» сохраняет теоретические шансы. Ему нужно не только выиграть оба матча (желательно с разностью в два и более мяча), но и дождаться двух побед «Спартака». При идеальном раскладе воронежцы даже составят компанию красно-белым в пути РПЛ, но для этого должно сложиться слишком много факторов.

Группа С.
Группа С.

Группа С

Самая ровная группа, в которой неясно ничего.

«Динамо» может гарантировать себе выход в путь РПЛ в случае победы над «Ахматом» в основное время (для этого «Оренбург» не должен по пенальти обыграть «Ростов»).

«Оренбург» в следующем туре может остаться без шансов на верхнюю сетку, если проиграет «Ростову», а «Динамо» победит «Ахмат». Но за путь регионов борьба в группе С не прекратится до последнего тура.

Группа D.
Группа D.

Группа D

В этой группе практически определилась тройка команд, которые останутся в Кубке. Чтобы попасть в путь регионов, «Сочи» после четырех поражений нужно разгромить на выезде «Торпедо», победить ЦСКА и дождаться поражения черно-белых от «Урала».

Для ЦСКА ключевым будет матч с «Уралом», а для «шмелей» — с «Торпедо». Победы — даже по пенальти — позволят москвичам и уральцам пройти в верхнюю сетку.

Андрей Мостовой. «Зенит» победил, но зародил конфликт: Мостовому не понравилась обратная замена Семака

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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«Зенит» победил, но зародил конфликт: Мостовому не понравилась обратная замена Семака