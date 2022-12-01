Обозреватель «СЭ» не поддерживает суровое наказание шестерых футболистов сине-бело-голубых и красно-белых за инцидент в матче Кубка России.

Мнение

На первый взгляд, к Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС нет вопросов. Как утверждает ее председатель Артур Григорьянц, арбитр Москалев оценил действия Родригао, Барриоса, Малкома, Николсона, Соболева и Селихова как массовую драку. Соответствующая статья регламента (97, ч.2) предусматривает дисквалификацию на шесть матчей — все вроде бы по закону.

Только этот самый закон, как мне кажется, в данном случае использован не как мерило справедливости, а как кистень. КДК подобно Фемиде завязала глаза: и не глядя, не задумываясь о последствиях, нанесла по командам удар, не уступающий по силе прямому Николсона в челюсть Родригао.

Хотя стоило оценить эпизод встречи как «агрессивное поведение», санкции тут же стали бы куда более лояльными — до четырех матчей (эту запись, как, впрочем, и «массовую драку»), по данным «СЭ», Москалев в протокол внес. Но что-то пошло не так...

И это «не так» привело к:

а) потере двумя фаворитами турнира ключевых исполнителей. «Спартаку» придется обходиться без основных форвардов (Селихов в Кубке был запасным), «Зениту» — без классного опорника, одной из главных звезд не только Питера, но и всей лиги, крепкого защитника;

б) это, в свою очередь, повлечет за собой потерю качества. О красно-белых рассуждать бессмысленно — все и так понятно, но даже для сине-бело-голубых с их приличной глубиной состава отсутствие таких мастеров, как Барриос и Малком, даром не пройдет. Значит, болельщики недополучат зрелищности на решающих стадиях турнира;

в) в какой-то (и немалой с учетом класса наказанных) степени упадет общий уровень большинства оставшихся этапов Кубка в целом. Ситуация напоминает анекдот про кота, наступившего на свои тестикулы, орущего от боли, но с места из принципа не трогающегося.

Впрочем, даже со всем вышеперечисленным можно было бы смириться, если бы не одно «но». Мы постоянно слышим от наших футбольных боссов, что игра — это эмоции, что именно они движут участниками матчей, тренерами, именно за ними народ идет на трибуны. Стычка на «Газпром Арене» как раз сублимация эмоций принципиальнейших соперников, вполне объяснимый взрыв в концовке напряженной встречи. Так не лучше ли представить себя в шкурах той шестерки и их партнеров по командам, войти в положение и применить не настолько драконовские санкции? Такая возможность, повторю, имелась — достаточно было применить трактовку «агрессивное поведение», а не «массовая драка».

Драка между игроками «Зенита» и «Спартака». Фото Известия

Сейчас же КДК своим решением демонстрирует на примере топ-клубов, что страсти высшего уровня, когда все на разрыв аорты, в футболе места нет. Нет, никто не призывает терять голову, бросаться на оппонентов или рефери с кулаками, плеваться в зрителей и творить какой-то еще беспредел. Это неправильно и подлежит наказанию. Но каждый эпизод следует рассматривать в отдельности, а тут мы явно имеем дело с «несчастным случаем на производстве», когда людей перемкнуло после 90 минут яростной борьбы. Так проявите же к ним снисходительность!

Убежден, что игроков нельзя искусственно загонять в эмоциональные рамки, ведь в конечном итоге от этого пострадает зрелищность, в РПЛ и нашем Кубке и так вызывающая определенные вопросы. Поэтому в следующий раз, разбирая непростое дело, я на месте КДК вначале крепко задумался бы и только потом выносил бы вердикт. Тем более — настолько жесткий.

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