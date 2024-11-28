Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Статьи
Сетка плей-офф
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:00

Тюкавин вернул «Динамо» в игру. «Локомотив» в серии пенальти вылетел в Путь регионов

«Динамо» в серии пенальти победил «Локомотив» в ответном матче Кубка России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Константин Тюкавин, Артем Тимофеев и Евгений Морозов в матче Кубка России «Локомотив» — «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Бело-голубые продолжают выступление в Пути РПЛ.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Динамо

После первого матча «Локомотив» был фаворитом в этой паре с «Динамо» — красно-зеленые выиграли в гостях 2:1. Многие также учитывали, что железнодорожники в этом FONBET Кубке России постоянно играют сильнейшим составом, а вот бело-голубые чаще всего — вторым.

Однако на сей раз Марцел Личка выпустил лучших. Майсторович травмирован, Бителло после восстановления впервые оказался в запасе, а в остальном — оптимально. Разве что можно говорить о Фомине, набравшем хорошую форму, но тройка в центре Чавес — Лаксальт — Карраскаль тоже вполне себе рабочая.

У «Локо» оказалось даже больше вопросов — на скамейке остались Лантратов, Монтес, Сильянов, Карпускас и Воробьев. Впрочем, кем-то из них Михаил Галактионов мог остаться недоволен после разгрома от «Спартака» — 2:5.

Встреча сразу пошла бодрая, на хороших скоростях, но при этом довольно осторожная — атаковали обе команды с оглядкой на тылы. Отсюда и небольшое количество моментов. Сулейманов и Батраков неточно били у хозяев, Тюкавин головой — у гостей, а после удара Бальбуэны из штрафной уверенно сыграл Митрюшкин.

Главный же момент первой половины случился на 45-й минуте. Даса нашел на входе в штрафную Тюкавина, тот вываливался один на один, на замахе грамотно убрал Морозова, но вот ударил неудачно, оставив шанс Митрюшкину отбить мяч. Голкипер выручил.

Михаил Галактионов и&nbsp;Марцел Личка. «Динамо» победило «Локомотив» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка России

«Локо», впрочем, ответил любезностью в начале второго тайма. Батраков роскошным пасом вывел один на один Тикнизяна, но и здесь вратарь взял верх — Лунев сыграл прекрасно.

А потом снова пришло время Митрюшкина — после удара из штрафной Гладышева голкипер перевел мяч в перекладину.

Команду Галактионова счет устраивал, «Динамо» логично большими силами пошло вперед и довольно прилично прижало соперника. Однако красно-зеленые хорошо умеют терпеть, они выдержали натиск и ближе к середине второй половины отодвинули игру от своих ворот.

Только в самой концовке бело-голубые организовали навал, усилив игру вышедшими на замену Фоминым, Бителло и Артуром. Россиянин из центра штрафной не попал, зато бразильцы завертели карусель, Артур навесил, а Тюкавин вложил всю душу в удар с лета — 0:1 на 89-й минуте. И серия пенальти.

В ней голкиперы вновь были на высоте: Лунев отбил удары Ньямси и Ракова, а Митрюшкин — Тюкавина и Бителло. Решающим же стал промах Сильянова — выше ворот.

«Динамо» идет дальше в Пути РПЛ, а «Локо» отправляется в Путь регионов.

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Все популярные статьи
Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
0 : 1
23.10
19:00
Акрон
Рубин
0 : 1
Подробная таблица
30
июл
31
июл
01
авг
13
авг
14
авг
15
авг
27
авг
28
авг
17
сен
18
сен
19
сен
01
окт
02
окт
22
окт
23
окт
24
окт
30.07 18:30
Локомотив
Ростов
1
0
30.07 18:30
Рубин
Акрон
4
0
30.07 21:00
Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
0
1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
0
1
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
0
1
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
1
0
23.10 16:30
Оренбург
Химки
2
0
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
П
7
8
2
2
23.10 19:00
Акрон
Рубин
0
1
23.10 21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1
2
24.10 19:00
Крылья Советов
Динамо
3
6
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Г

Тимур Сулейманов

Локомотив

 		6

Эль Мехди Маухуб

Динамо

 		5

Гамид Агаларов

Динамо Мх

 		5
Статистика / Бомбардиры
Читайте также
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Президентом Грузии может стать чемпион России по футболу Кавелашвили
Материалы сюжета Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Определились все участники следующих этапов Кубка России по футболу
Лещенко — о победе «Динамо» над «Локомотивом»: «Очень-очень рад!»
Сулейманов: «У «Локомотива» была задача обыграть «Динамо»
«Динамо» обратится в ЭСК РФС по эпизоду с ударом по лицу Тюкавину в матче против «Локомотива»
Байрамян: «Очень хочется, чтобы «Ростов» выиграл Кубок России»
Кубок России, результаты 28 ноября: «Локомотив» проиграл «Динамо» и другие матчи
Сегодня
Вчера
Неделя