В Кубке «Локомотив» тоже первый! Разгромил «Химки» и открыл новую звездочку

Седьмая подряд победа железнодорожников с учетом всех турниров.

Пока все рассуждают о причинах лидерства «Локомотива» в чемпионате и пытаются понять, надолго ли это, железнодорожники демонстрируют не только уверенность в собственных силах, но и чуть ли не абсолютное спокойствие. Последнее, пожалуй, даже важнее. Никакого головокружения от успехов, и — по крайней мере пока — никакого давления в связи с возросшим уровнем ожиданий. Видно, что Михаилу Галактионову удалось внедрить принцип, согласно которому, каждый матч — это шаг вперед.

И это не банальные фразы про задачу довести до победы ближайшую игру, а еще и продвижение тренером мысли, что «Локо» — это топ-клуб. «Ребята крепнут, становятся еще более организованными, дисциплинированными. От них прямо прет страстью, хорошей самоотдачей, юностью. Честь и хвала им, что они эти моменты впитывают, бьются в каждой игре, потому что мы четко понимаем, что без этого сегодня никуда. Надо завоевать публику — то, на что я их нацеливаю. Мы не можем пребывать в эйфории, мы сами это прекрасно понимаем», — слова главного тренера после победы над «Ростовом» следует воспринимать как озвучивание принципов построения команды.

Ну и то, что она управляема, а также принимает требования тренерского штаба. Если к этому еще и прилагается результат, растет уверенность в правильности выбранного пути. Поэтому, когда говорят, что «Локо» требуется усиление, на мой взгляд, это очень тонкий момент. С одной стороны, сильных игроков много не бывает. С другой — есть такая неосязаемая материя, как командная химия. Разрушить которую куда проще, чем создать. А штаб Галактионова и футболисты ее как раз наладили.

Матчи железнодорожников в FONBET Кубке России в этом плане очень показательны. Там используется совсем другая версия состава (восемь новых фамилий в сравнении с последним туром), но неизменными остаются принципы построения игры, ее качество и четкая система. Так проще найти себя тем, кто в РПЛ в данный момент не на первых ролях. Здесь вернул голевое чутье Сулейманов, который ранее отметился дублем в ворота «Оренбурга», а теперь выстрелил дуплетом по воротам «Химок».

Первый гол — в падении головой после мягкой подачи Сарвели. Второй — с передачи Пиняева, который в последнее время потерял место в старте, но выдал в среду несколько ярких номеров. Как и Салтыков, который временами напоминал, кого признали лучшим молодым игроком РПЛ по итогам прошлого сезона. И все это — как и опыт Тимофеева — те самые внутренние резервы, имеющиеся у «Локомотива».

Хочется еще в данном контексте упомянуть Митая, однако немного смущают разговоры о возможном трансфере албанца — то в Италию, то в Турцию. Но, как бы там ни было на самом деле, участник Евро-2024 показывает себя большим профессионалом. Держит уровень и, кстати, демонстрирует крепость системы. За этот сезон все как-то привыкли, что крутые стандарты — вотчина Батракова. В этот раз новой звездочке «Локо» дали отдохнуть, только все осталось на своих местах.

Дебют матча: идеальная подача Митая с угловой отметки, и Погостнов открыл счет, головой вбив мяч в угол. Те же действующие лица — и еще один потенциально голевой момент, но в этот раз удар автора первого гола заблокировали. А еще — когда Митай исполнял штрафной от правой бровки — каким-то чудом из площади ворот не забил Сильянов.

Да и с игры «Локо» создал много, завершив разгром красивой историей. По ходу матча — еще в статусе запасного — Раков в прямом эфире рассказал о заготовке празднования гола, если отличится он либо готовившийся дебютировать в главной команде красно-зеленых Радиковский. Раков сказал — Раков сделал. Навесил на Тикнизяна, а 19-летний форвард преуспел на добивании. Обещанный юниорами танец — это тоже кураж, который поймала вся команда. С бисиклетой Сулейманова и боковыми «ножницами» Сарвели. Кажется, они бы отбегали еще тайм — просто в удовольствие. «Локо» первый и в Кубке.