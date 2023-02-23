«Спартак» спасли нефарт Дзюбы и офсайд. Такой «Локомотив» точно не вылетит

Леонид Волотко рецензирует кубковое дерби в Черкизове.

Впечатления от игры команд в межсезонье редко совпадают с картиной в официальных матчах, но по первому тайму дерби в Черкизове казалось: в случае со «Спартаком» и «Локомотивом» ожидания полностью оправдались.

Красно-белые так убедительно смотрелись на турнире в Эмиратах, что все заранее понимали: система, которую Гильермо Абаскаль выстроил за полгода, не сломалась, а только усовершенствовалась. Вернулись травмированные, скамейка стала длиннее, а стартовая обойма просто посвежела. И этого оказалось достаточно, чтобы без Промеса, Соболева, Николсона, Мозеса и Бальде (а также новичков Тавареша и Дуарте) долго выглядеть намного выше «Локо». «Спартак» начал с 11 россиянами в составе — и до перерыва вообще ничего не позволял сопернику.

Со скамейки хозяев постоянно звучали подсказки: «Не прижимайтесь», «Баринов и Куликов, выдвигайтесь выше», «Фланги, кусайте центральных защитников!» Понятно, что проблема была не в Баринове и Куликове. Но это лишь одна из немногих деталей, которую тренерский штаб мог подкрутить в реальном времени. Старт железнодорожников и правда пугал: команда Михаила Галактионова борется за выживание в премьер-лиге, но смотрелась в Кубке так зажато, будто в случае поражения уже сегодня оказалась бы в ФНЛ.

По-моему, даже красно-белые не верили, что все пойдет настолько легко. До перерыва «Локо» напоминал самого себя немецкого образца — без «физики», тактики и веры в свои силы. И, конечно, с сомнительными трансферами. Но во втором тайме красно-зеленые каждый из этих тезисов опровергли.

Скамейку хозяев оборудовали микрофонами, чтобы выводить общение тренеров в прямую трансляцию. Но, кажется, самые важные разговоры произошли в раздевалке. Потому что во втором тайме мы увидели принципиально другой «Локомотив». Который не прижимается к штрафной, не упускает весь подбор и не ошибается сзади под минимальным давлением.

Еще по сборам сложилось ощущение, что железнодорожники прибавят, но вряд ли кто-либо мог представить, что это произойдет так быстро. Да, у Галактионова куча проблемных мест: Кузьмичев выиграл конкуренцию у неготового Конти и молодого Погостнова, но после ошибки перед голом Пруцева не факт, что останется в основе. Смольников тоже не впечатлил — во второй 45-минутке на его фланг перешел Ненахов, а слева появился Тикнизян. Но даже такие проблемы не помешали «Локо» перевернуть ход встречи, вынудить «Спартак» отказаться от прессинга и терпеть.

«Оказывается, и прессинговать можем, и бегать. Так что пациент скорее жив», — резюмировал после финального свистка Артем Дзюба. И с этим сложно не согласиться.

После перерыва Абаскаль пытался реанимировать футбол красно-белых и оживлял их заменами, но это не помешало «Локо» забрать второй тайм. Да, «Спартак» мог забивать больше на первых минутах, но на итоговую ничью Галактионов все-таки наработал.

Давайте считать. От гола Магкеева гостей спас офсайд и ВАР. Дзюба вообще мог отметить возвращение в Россию дублем. Но если попадание в штангу — чистое невезение, то промах по пустым воротам — скорее история про игровой тонус. Артем не проводил полные матчи девять месяцев, и это точно сказалось: в праймовом состоянии такие ошибки действительно редкость.

Для двух недель в новом коллективе и после неудачного 2022-го Дзюба смотрелся даже выше ожиданий: цеплялся за мячи и помогал с подборами, продавливал в штрафной и получил свои моменты (которые, правда, не реализовал — и это подпортило впечатление). А еще точно оказал ментальное влияние на «Локо»: в концовке тащил исключительно на опыте.

Кубок для красно-зеленых едва ли стратегическая цель. Ключевая задача железнодорожников на ближайшие полгода — избежать стыков и остаться в РПЛ.

И, несмотря на поражение от «Спартака», есть полное ощущение, что все получится.

«Локо» уже прибавил, а судя по второму тайму (который Абаскалю еще предстоит подробно разобрать), продолжит совершенствоваться.