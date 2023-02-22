Какой «Спартак» настоящий — из первого или второго тайма? Главный вопрос после кубкового дерби

«Локомотив» показал, что такое характер.

«Спартак» показал прекрасные результаты на сборах, выиграв зимний турнир и при этом не пропустив ни одного мяча. Было видно, что Абаскаль, во-первых, потихоньку окончательно перешел на схему 4-3-3, во-вторых, подвел команду к возобновлению сезона в отличных физических кондициях. Но мы уже не раз видели истории, когда команда (да тот же «Спартак») прекрасно смотрелась на сборах и разрывала на «физике» в первые месяц-два, но затем следовал жесткий спад по всем компонентам. В общем, у красно-белых болельщиков есть повод напрячься.

Первый тайм FONBET Кубка России с «Локомотивом» в этом плане вышел весьма показательным — «Спартак» владел безусловным игровым и территориальным преимуществом. Мощный кулак Зобнин — Пруцев — Литвинов при поддержке высоко поднимавшихся крайних защитников Хлусевича с Денисовым своим движением был готов растопить промерзший газон в Черкизове на половине поля хозяев. Под таким давлением железнодорожники просто не могли адекватно выходить из обороны через короткий и средний пас, как итог — постоянные потери, единичные контратакующие выпады и логичный пропущенный мяч (к слову, пропущенный после потери при прессинге «Спартака»).

До перерыва вообще было сложно понять две вещи — с каким планом «Локомотив» вышел на поле и за счет чего собирается переламывать ситуацию. Для «Локо» межсезонье прошло под девизом «Перестройка!». По сути — новый тренер, новые задумки и сразу несколько новичков, многих из которых взяли с прицелом под стартовый состав. Ждать стабильности и отлаженной игры даже после продолжительной паузы при таких исходных все же преждевременно.

Тем удивительнее, как изменилась картина игры после первого тайма. «Спартак» неожиданно упустил инициативу, а «Локомотив» сперва начал уверенно цепляться за мячи (во многом за счет качественной работы Артема Дзюбы), а затем и генерировать моменты у ворот замерзшего Максименко. Закончилось все голом Магкеева, который отменили из-за офсайда у Камано, мешавшего вступить в борьбу сопернику. Закончилось во всех смыслах — «Локомотив» после этого и предшествовавших двух моментов у Дзюбы как будто окончательно выдохся. Несмотря на поражение 0:1, команда Галактионова удивила способностью перестроиться и перехватить инициативу.

Что касается «Спартака», то ключевой вопрос — почему для красно-белых два тайма вышли такими полярными. Вероятно, тут сыграли и коррективы, внесенные Галактионовым (в том числе обновление полузащиты и выход Миранчука). Но при всем этом и давление «Спартака» во втором тайме просело очень серьезно. Причины могут быть разные — и план Абаскаля сыграть осторожнее, и мороз. Какой «Спартак» настоящий — тот, что контролировал матч на сложнейшем поле и душил соперника прессингом? Или тот, что потерял инициативу и не понимал, как ее вернуть? Вопросы, ответ на которые мы должны узнать совсем скоро.

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