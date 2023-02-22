Дзюба против «Спартака». Обескровленные красно-белые. Интриги кубкового дерби

В среду возобновится футбольный сезон в России.

Матч «Локомотива» и «Спартака» — событие для российского футбола. Он же еще почему сейчас настолько важен? А потому что ничего другого не осталось. Много лет мы воспринимали внутренние соревнования как возможность завоевать билет в Европу, но не замечали, что внутренние титулы на самом деле важны и сами по себе. В это не так просто поверить, особенно когда важные люди, герои игры (например, Василий Березуцкий), говорят обратное, но так оно и есть. Кубок России и чемпионат России даже в условиях изоляции — важнейшие турниры. И очень надеюсь, что радикально ориентированные на футбольную Европу это тоже в скором времени поймут. Интриг тут точно хватает.

Вот вернемся к схватке двух московских клубов. Она интересна сейчас даже не столько «Спартаком», сколько «Локомотивом». Нет, конечно, болельщикам красно-белых очень любопытно, насколько устойчиво система Абаскаля пережила холодную зиму в Дубае и Турции, как адаптировались новички — Тавареш и Дуарте, а еще — как сыграет Квинси Промес, который отработал сборы в индивидуальном формате. Это на сто процентов важные вопросы, но их можно сравнить с новыми деталями какой-то очень известной модели двигателя внутреннего сгорания. Понятно, как он поедет, но не совсем ясно, с какой скоростью и на каких оборотах. Однако глобально вряд ли «Спартак» преподнесет сюрпризы. Команда Абаскаля — максимально узнаваемый механизм, это уже бесспорно.

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А вот с «Локомотивом» ситуация совсем другая. Железнодорожники — еще не рожденный ребенок. Его, конечно, посмотрели во время УЗИ, определили с какой-то вероятностью гендер и возможные параметры, но никто ничего не знает точно, поскольку выйдет на свет он только во время официальной игры, а это значит — 22 февраля.

Что известно сегодня? Есть перспективный тренер Галактионов, который неплохо отработал в «Пари НН» и очень прилично трудится в молодежной сборной России, есть трансфер главных атакующих талантов из «Крыльев Советов» (Пиняев, Глушенков), есть три опытных новичка — Дзюба, Смольников, Лантратов, есть достаточно сильный центральный защитник Херман Конти из «Бенфики». Плюс ко всему в «Локомотиве» и без этих парней был неплохой набор футболистов, у которого случились явные проблемы с балансом и игровой стратегией.

Супер интересно, как Галактионов найдет контакт с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым. Все-таки они люди местами токсичные и взрывоопасные, а сам Михаил Михайлович не то чтобы привык работать с высокостатусными футболистами. Это не значит, что не получится, просто весенние результаты «Локомотива» очень зависят от контакта главного тренера и этой связки. Понятное дело, что красно-зеленые никуда с таким составом не вылетят, но ведь они могут не только застыть на минимальной задаче, но и забрать звание открытия весны. Ну, это к примеру.

Артем Дзюба. ФК «Локомотив»

А вообще говоря, Кубок — платформа для этого просто шикарная. Здесь не надо ничего выдумывать — просто прошел пару соперников — и уже в финале, а это шансы на трофей и спасение отравленного сезона. Таким способом «Спартак» выравнивал свой сезон в мае 2022-го. И, как кажется, это получилось. Во всяком случае итальянский спортдир Каттани достижением максимально гордился.

Поэтому я даже не знаю, стоит ли говорить про принципиальность игры в эту среду? Тем более что на поле появится Артем Дзюба и, еще важнее, Максим Глушенков. С Дзюбой-то у «Спартака» все понятно, но ведь у Глушенкова история намного свежее и запутаннее. Вот что говорил Максим об уходе из Спартака в прошлом году: «Не знаю, почему меня не ставили и не давали шанс. Тренеры ведь не подходят и не объясняют игрокам свои решения».

Во многих интервью Глушенков прямо или косвенно говорил про несправедливость, которую чувствовал по отношению к себе в «Спартаке». И в матчах с красно-белыми он всегда выкатывает максимум. В РПЛ в трех играх против «Спартака» Глушенков сделал гол и голевую передачу, играя за «Химки» и «Крылья Советов». Разумеется, и сейчас команда Абаскаля для него главный раздражитель из всех российских оппонентов. В общем, их связка с Дзюбой в атаке уже интригует. И это уж мы не говорим про Пиняева, от которого многие ждут качественного прыжка в развитии и лидирующей роли уже в новой команде, с новым статусом. В Самаре, кстати, Пиняев играл решающую роль в матче против «Спартака», а его гол поставил перспективы красно-белых в зависимость от результата игры в Санкт-Петербурге. Но комфортная Самара и требовательная Москва — разные реальности.

Максим Глушенков. ФК «Локомотив»

Кстати, если уж посмотреть в контексте новизны, то в «Спартаке» интригующе выглядит выбор Абаскаля с учетом дисквалификации Соболева и Николсона (не забудем, что красно-белые обескровлены еще и потерей Селихова после той же заварухи в Питере). Понятно, что места Бальде и Промеса уже не вызывают сомнений, но кто будет третьим — большой вопрос. Большие шансы играть у Павла Мелешина, который шикарно провел сборы и забил пару исключительных мячей на зимнем турнире, но может быть вариантом выход Михаила Игнатова и выдвижение Кейта Бальде в центр атаки. Кстати, и Бальде же мы тоже в официальных матчах особенно не видели, а его несколько минут в игре с «Зенитом» — вообще не показатель. Сенегалец тогда еще совсем не тренировался и выглядел максимально тяжело. На сборах он показал совсем другие возможности.

О возможностях Алексиса Дуарте, который, скорее всего, сыграет в центре защиты в паре с Джикией, мы тоже узнаем только в режиме официальных матчей, поскольку линию обороны «Спартака» на сборах почти не напрягали.

Пока писал этот текст, еще раз задумался о том, насколько огромную массу интересного содержит отечественный футбол. Нужно лишь внимательнее рассмотреть. Вот, например, в среду (22 февраля) ожидается температурный режим от -13 до -18 градусов. Футбол может банально сорваться из-за мороза (если температура опускается ниже -15, по регламенту команды могут отказаться от игры).

Поэтому пока просто надеюсь, что четвертьфинал Кубка России состоится. Во всяком случае мы все заслужили много нашего футбола.

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Больше трех месяцев разлуки — это беда. Пора зажигать мониторы ВАР и освещение стадионов. И играть-играть-играть. Футбол сейчас важнее, чем когда-либо.